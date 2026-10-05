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बेमेतरा में 22 बंदरों की हत्या का दावा, जांच में पुष्टि नहीं, मौके से मिले 2 कंकाल, DNA टेस्ट के लिए भेजे गए सैंपल

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 22 बंदरों की एयरगन से हत्या का वीडियो वायरल हुआ. तीन दिन की जांच में 22 मौतों की पुष्टि नहीं हुई, मौके से 2 कंकाल मिले जिन्हें DNA और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में जांच अभी जारी है (फाइल फोटो-ITG)
इस मामले में जांच अभी जारी है (फाइल फोटो-ITG)

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के ग्राम देवगांव में बंदरों की मौत का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के बाद दावा किया गया कि डोकरबेला इलाके में फसल की रखवाली करने वाले चौकीदार ने एयरगन से बंदरों पर फायरिंग की और 22 बंदरों को मार डाला. वीडियो सामने आने के बाद मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर नाराजगी देखी गई. हालांकि, वन विभाग की तीन दिन तक चली जांच में अब तक 22 बंदरों को मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है.

बताया जा रहा है कि एक ब्लॉगर ने 2 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया था. इसमें आरोप लगाया गया कि फसल की रखवाली करने वाले व्यक्ति ने एयरगन से बंदरों को गोली मारी. वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग और पुलिस को मामले की जानकारी मिली. विभागीय अधिकारियों ने ब्लॉगर से भी पूछताछ की और वायरल वीडियो में लगाए गए आरोपों की जांच की. अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती जांच में 22 बंदरों की हत्या किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है.

मामले में स्थानीय ग्रामीणों ने भी बंदरों की मौत को लेकर सवाल उठाए हैं. ग्रामीणों के मुताबिक, इलाके में फसलों की सुरक्षा के लिए रखवार रखे जाते हैं, जो घुमंतू मवेशियों और बंदरों से फसल बचाने का काम करते हैं. इसके बदले प्रत्येक किसान की ओर से रखवार को रोजाना 2 किलो चावल दिए जाने की बात कही गई है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर बंदर फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे तो उन्हें भगाने के दूसरे तरीके अपनाए जा सकते थे.

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शिकायत के बाद वन विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम शनिवार को मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल की जांच करते हुए बंदरों के शवों की संख्या और मौत की परिस्थितियों का पता लगाने की कोशिश की. अधिकारियों को मौके से दो बंदरों के कंकाल मिले हैं. इन कंकालों को फॉरेंसिक जांच और DNA टेस्ट के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि इन बंदरों की मौत किस वजह से हुई और क्या किसी हथियार का इस्तेमाल किया गया था.

फिलहाल, 22 बंदरों की सामूहिक हत्या का दावा जांच में सही नहीं पाया गया. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और फॉरेंसिक तथा DNA जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. ग्रामीणों ने दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. अधिकारियों ने भी कहा है कि जांच में अगर वन्यजीवों की हत्या या किसी अपराध की पुष्टि होती है तो संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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