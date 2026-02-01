रोहित शेट्टी के घर फायरिंग... लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, हमले की वजह का खुलासा

मुंबई के जुहू में फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की सनसनीखेज घटना की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली है. शनिवार की देर रात हुई इस गोलीबारी में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है. मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस केस की जांच कर रही है.

और पढ़ें

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक पोस्ट के जरिए शुभम लॉन्कर आरजू बिश्नोई नामक शख्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है. उसने फेसबुक पर लिखा है कि रोहित शेट्टी को कई बार मैसेज किया गया गया था कि वो उनके काम में दखल न दे, लेकिन वो उनकी बात नहीं समझे. ये हमला ट्रेलर है.

फेसबुक पोस्ट में लिखा गया है...

''राम राम जय बजरंग बली सभी भाइयों को आज जो ये मुंबई में (शेट्टी टावर) फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर जो ये फायरिंग हुई है, उसकी जिम्मेदारी शुभम लॉन्कर आरजू बिश्नोई और हरी बॉक्सर हरमन संधू लेते हैं. हमने इसको बहुत बार मैसेज किया कि हमारे काम में दखल ना दे, लेकिन इसको समझ में नहीं आया. इसको ये छोटा सा ट्रेलर दिया है. इसको अगर आगे फिर हमारी बात नहीं समझ आई तो अब घर के बाहर नहीं इसके बेडरूम में गोली चलेगी. इसकी छाती पर और आगे पूरे बॉलीवुड को चेतावनी है.''

Advertisement

सूत्रों के मुताबिक, हमलावर बाइक से जुहू इलाके में आया था. उसने रोहित शेट्टी के घर से थोड़ी दूरी पर बाइक खड़ी की और पैदल चलते हुए शेट्टी टावर तक पहुंचा. इसके बाद आरोपी ने बिल्डिंग की ओर कई राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गया.

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि इस फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाला केवल एक ही शख्स था. आरोपी ने चार से पांच राउंड फायरिंग की थी. इस घटना के तुरंत बाद जुहू पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंचीं और इलाके की घेराबंदी की गई.

इस गोलीबारी की जिम्मेदारी लारेंस बिश्नोई गैंग की ओर से लेने का दावा किया गया है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस फायरिंग का पैटर्न अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग से मेल खाता है.

दोनों मामलों के मोडस ऑपरेंडी में समानताएं नजर आ रही हैं. इसी एंगल से क्राइम ब्रांच दोनों केस की गहराई से पड़ताल कर रही है. इस घटना के बाद शेट्टी टावर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. सीसीटीवी में आरोपी चलते हुए फायरिंग करता हुआ नजर आया है.

---- समाप्त ----