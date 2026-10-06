scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

कल क्या होगा? RBI के एक फैसले से 817 रुपये बढ़ सकती है आपके होम लोन की EMI

RBI Repo Rate: अगर किसी ने 50 लाख रुपये का होम लोन 20 साल के लिए 8 फीसदी सालाना ब्याज दर के हिसाब से लिया है, जिसकी EMI ₹41,822 रुपये है. अगर बैंक ब्याज दर बढ़ाकर 8.25 फीसदी करता है तो फिर 781 रुपये ज्यादा EMI देनी होगी.

Advertisement
X
रेपो रेट बढ़ने से होम लोन पर पड़ेगा सीधा असर. (Photo: ITG)
रेपो रेट बढ़ने से होम लोन पर पड़ेगा सीधा असर. (Photo: ITG)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बुधवार को अपना फैसला सुनाएगा. दरअसल, मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बीच रेपो रेट में 0.25% यानी 25 बीपीएस की संभावित बढ़ोतरी की चर्चा तेज हो गई है. अगर आरबीआई महंगाई और क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए रेपो रेट को 5.25% से बढ़ाकर 5.50% करता है, तो इसका सीधा असर आपके होम लोन की EMI और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के रिटर्न पर पड़ेगा.

होम लोन वालों की जेब पर कितना पड़ेगा असर?
अगर बैंक आरबीआई की बढ़ी हुई दर का पूरा बोझ ग्राहकों पर डालते हैं, तो आपके होम लोन की ब्याज दर 0.25% बढ़ जाएगी. उदाहरण के लिए अगर आपने 25 साल की अवधि के लिए 7.50% ब्याज दर पर ₹50 लाख का होम लोन लिया है, तो फिलहाल आपकी मंथली ईएमआई करीब 36,950 रुपये है. रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद ब्याज की दर बढ़कर 7.75% हो जाएगी, जिससे आपकी EMI बढ़कर ₹37,766 मंथली हो जाएगी. यानी आपको हर महीने ₹817 ज्यादा चुकाने होंगे.

इस हिसाब से आपको एक साल में करीब ₹9,800 और 25 साल की पूरी लोन अवधि में लगभग ₹2.45 लाख अतिरिक्त ब्याज देना पड़ सकता है. रेपो रेट बढ़ते ही लोन की किस्त तुरंत नहीं बढ़ती है, बल्कि यह आपके बैंक की लोन 'रीसेट डेट' पर लागू होती है. साथ ही कुछ बैंक EMI बढ़ाने के बजाय आपके लोन की अवधि भी बढ़ा देते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Finance Minister Nirmala Sitharaman
आर्थिक मजबूती एक बार का काम नहीं, वित्त मंत्री ने क्‍यों कहा ऐसा
India GDP Growth Rates
2 साल में खींचे ₹3.84 लाख Cr! भारत से दूर क्यों रह रहे विदेशी निवेशक?
The possibility of a Modi-Trump bilateral comes amid continuing India-US engagement on trade and other areas of bilateral cooperation and the looming threat of 100 per cent tariff on Indian imports over Russian oil purchases. 
'90% पूरा, सिर्फ ये काम बाकी...' ट्रेड डील पर US से आया बड़ा अपडेट
S&P Bullish on India Growth raised GDP Forecast to 7% Despite Global Risks
नहीं रुकेगा भारत... विदेशी एक्सपर्ट भी मानने लगे, S&P ने दी खुशखबरी
India GDP Growth Rates
GDP डेटा पर मूडीज की मुहर... नहीं रुकेगा भारत, G20 देशों में सबसे तेज!
Advertisement

वहीं अगर किसी ने 50 लाख रुपये का होम लोन 20 साल के लिए 8 फीसदी सालाना ब्याज दर के हिसाब से लिया है, जिसकी EMI ₹41,822 रुपये है. अगर बैंक ब्याज दर बढ़ाकर 8.25 फीसदी करता है तो फिर 781 रुपये ज्यादा EMI देनी होगी.

फिक्स्ड डिपॉजिट के निवेशकों को होगा फायदा
होम लोन ग्राहकों के विपरीत बचतकर्ताओं और एफडी कराने वालों के लिए ब्याज दर बढ़ना एक अच्छी खबर है. अगर रेपो रेट बढ़ता है तो फिर और फिर बैंक एफडी की ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी करते हैं, तो नए एफडी जमाकर्ताओं को अधिक ब्याज मिलेगा.

अगर आप ₹10 लाख की 1 साल के लिए FD 7.00% की दर पर कराते हैं, तो आपको ₹70,000 का ब्याज मिलता है. लेकिन 0.25% दर बढ़कर 7.25% होने पर आपको ₹72,500 का ब्याज मिलेगा, यानी ₹2,500 का सीधा फायदा. 

पुरानी FD पर असर नहीं
आपकी जो एफडी पहले से चल रही है, उसकी ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं होगा. नया रेट केवल नई FD या पुरानी FD को रिन्यू कराने पर ही लागू होगा.

अगर आप लंबी अवधि के लिए FD कराने की सोच रहे हैं, तो बैंकों द्वारा जमा दरों (Deposit Rates) में बढ़ोतरी का इंतजार करना बेहतर रणनीति हो सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Flipkart सेल की कीमतों पर उठे सवाल, सोशल मीडिया पर लोगों ने खोली पोल! |
    भगवंत मान के OSD से जुड़े ठिकानों पर CBI रेड, केजरीवाल बोले- BJP बौखला गई है |
    HAL ने बनाया 2000वां एयरो-इंजन, अब बढ़ेगी ‘इंजन पावर’, AMCA के लिए 5000 करोड़ के हाई-थ्रस्ट मिशन पर जोर |
    अजीत अगरकर के जाने के बाद खाली हुई कुर्सी, BCCI ने नए चीफ सेलेक्टर पद के लिए मांगे आवेदन, अब कौन संभालेगा कमान? |
    RBSE: अब साल में 2 बार होगी राजस्थान बोर्ड 10वीं परीक्षा! फरवरी-मार्च में होंगे पहले मेन एग्जाम |
    Chana Dal Puri Recipe: 1 कप चना दाल से बनाएं खस्ता पूड़ी, आलू की सब्जी के साथ लगेगी टेस्टी, आसान है रेसिपी |
    जिंगल्स बनाने वाले धीरेंद्र को कैसे मिली ‘हनुमान अंश’? कैंची धाम में हुआ चमत्कार, बदली किस्मत |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 6 अक्टूबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    'प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार', चुनाव आयोग से मिलने पर अड़े राहुल गांधी |
    फ्रांस से उड़ा लाए 10 मिराज, मिले 3 राष्ट्रपति पदक! जानें कौन हैं नए IAF चीफ आशुतोष दीक्षित?
    Advertisement