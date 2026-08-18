scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'9 AM मेरा जिम है, नहीं आ सकता...' Gen Z ने सीनियर वकील को ये कहकर काट दिया कॉल 

Gen Z वर्क कल्चर को बदल रहे हैं. सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा मामला सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक मामला सामने आया है. Gen Z इंटर्न ने जिम की वजह से सुबह 9 बजे कोर्ट जाने से मना कर दिया. इसके बाद वकील ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है और एक नई बहस छिड़ गई है. 

Advertisement
X
9 बजे मेरा जिम है...
9 बजे मेरा जिम है...

आजकल के Gen Z काम करने के पुराने तरीकों को पूरी तरह से बदल रहे हैं. उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस बहुत मायने रखता है. इसे लेकर इस जनरेशन की भर-भरकर तारीफ भी होती है, तो कई बार ये विवाद की वजह भी बन जाती है. ऐसे समय में दिल्ली से एक मामला सामने आया है जहां, एक वकील ने अपने Gen Z इंटर्न को सुबह 9 बजे कोर्ट पहुंचने को कहा तो इसपर इंटर्न का जवाब सुनकर वह भी हैरान हो गया. जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया पर पहुंचा तो, एक नई बहस छिड़ गई.

जिम और कोर्ट का समय! 

 दिल्ली के एक वकील ने इस मामले को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया. वकील ने पोस्ट में लिखा कि जब उन्होंने कुछ जरूरी काम खत्म करने के लिए अपने इंटर्न को सुबह 9 बजे कोर्ट आने के लिए कहा तो, उसने साफ कह दिया कि यह समय उसके जिम का है, इसलिए वह सुबह 9 बजे नहीं आ सकता है. हालांकि, बात यहीं पर खत्म नहीं हुई बल्कि उसने यह भी कहा कि  वह सिर्फ एक बार अपवाद के रूप में आने को तैयार है. बार-बार ऐसा होने पर वह नहीं आएगा. 

सम्बंधित ख़बरें

16 साल की उम्र में बन गए CA. (Image: Century Financial)
कौन हैं लक्ष्मणन मय्यप्पन? 16 साल की उम्र में बन गए यंगेस्ट CA 
Delhi SIR
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है नाम? जुड़वाने को मिलेगा एक और मौका, जानिए
यूपी में सरकारी नौकरी के लिए आया अपडेट. (File Photo: ITG)
अब यूपी में समय पर होंगी सरकारी भर्तियां!
dead body
दिल्ली के बुराड़ी में सूटकेस में मिली युवती की लाश, एक हिरासत में
delhi kalyanpuri murder case
कूड़ा उठाने वाली गाड़ी के ड्राइवर से पत्नी की बातचीत, गलत शख्स की हत्या

मैं सीनियर हूं या PA? 

इस पोस्ट में वकील ने आगे लिखा कि इसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसका सीनियर हूं, जूनियर हूं या उनका पर्सनल असिस्टेंट. इस बिहेवियर को सामान्य नहीं माना जा सकता है. वकील की यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और इस पर लीगल फ्रेटरनिटी के साथ-साथ आम नौकरीपेशा लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं.

Advertisement

क्या है ये रवैया? 

इस तरह की घटना वर्क प्लेस पर अब आम हो गई है लेकिन सीनियर इसे समझने में देरी कर रहे हैं और जब जब इस तरह के केस सामने आते हैं, तब तब बहस छिड़ जाती है. पोस्ट के कमेंट सेक्शन में अनुभवी वकीलों और यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि वकालत जैसे पेशे में समय की पाबंदी और काम के प्रति समर्पण सबसे पहली शर्त है. जिम के लिए कोर्ट के काम को टालना पेशेवर रवैये के खिलाफ है. दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना था कि इंटर्नशिप के नाम पर युवाओं से ज्यादा काम करवाना भी सही नहीं है. अगर काम के घंटे तय हैं और अतिरिक्त समय का भुगतान नहीं मिल रहा, तो निजी जीवन की सीमाएं तय करना गलत नहीं है.

स्टाइपेंड दिया जाता है...

जब सोशल मीडिया पर ये मामला बढ़ा तो, वकील ने बताया कि उनके ऑफिस में इंटर्न को स्टाइपेंड दिया जाता है और सुबह 9 बजे ऑफिस बुलाने का उद्देश्य दैनिक काम और ब्रीफिंग का हिस्सा था. हालांकि, सोशल मीडिया पर अब भी लोगों की राय बंटी हुई है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    जेपी नड्डा की दिल्ली AIIMS में हुई एंजियोप्लास्टी, कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती, हालत स्थिर |
    '9 AM मेरा जिम है, नहीं आ सकता...' Gen Z ने सीनियर वकील को ये कहकर काट दिया कॉल  |
    'हाफिज सईद ने कश्मीर भेजे 10 हजार आतंकी', पाकिस्तानी मौलाना ने ताव में आकर बताई सच्चाई |
    पंजाब में दौड़ेंगी 100 नई 'PRTC जूनियर' बसें, दिल्ली एयरपोर्ट के लिए 15 प्रीमियम एयरपोर्ट बस शुरू |
    बिहार जिताने वाले तावड़े को यूपी तो पुनिया को पंजाब का जिम्मा, जानिए कितनी अलग हैं चुनौतियां |
    RBI लाने जा रहा नए नियम! लोन लेने वाले EMI के बारे में जान लें ये बातें |
    काफिला रोकने को लेकर BJP विधायक और DSP के बीच हुई बहस का वीडियो हुआ वायरल |
    'रास्ता न दिला पाएं तो लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार सबको सस्पेंड करो'... CM योगी का सख्त निर्देश |
    Moon Transit 2026: आज नीच स्थिति का चंद्रमा मचाएगा तूफान! 3 राशियां अगले 2 दिन रहें सावधान |
    चीन से कितने अलग हैं अमेरिका के घर? दोनों जगह नहीं करते ईंट का इस्तेमाल
    Advertisement