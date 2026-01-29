scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Rule Change: LPG से पान-मसाला और सिगरेट तक... 1 फरवरी से लागू होंगे ये 5 बदलाव, हर घर हर जेब पर असर!

Rule Change From 1st February: देश में नया महीना शुरू होने जा रहा और 1 फरवरी 2026 की शुरुआत कई बड़े बदलावों के साथ होने वाली है. इनमें LPG Cylinder की कीमतों से लेकर टोल टैक्स पर FASTag से जुड़ा नियम भी शामिल है.

Advertisement
X
1 फरवरी से देश में लागू होने वाले कई बड़े बदलाव (Photo: ITG)
1 फरवरी से देश में लागू होने वाले कई बड़े बदलाव (Photo: ITG)

जनवरी का महीना खत्म होने वाला है और आम बजट के साथ फरवरी महीने की शुरुआत होगा. नया महीना भी देश में कई बड़े बदलाव (Rule Change From 1st February) के साथ आने वाला है. इन चेंज का असर हर घर हर जेब पर देखने को मिलने वाला है. एक ओर जहां एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें (LPG Cylinder New Price) जारी होंगे, जो सीधे घर की रसोई के बजट से जुड़ी हैं, तो वहीं पान-मसाला और सिगरेट के शौकीनों को बड़ा झटका लगने वाला है. आइए 1 फरवरी 2026 से लागू होने वाले ऐसे ही पांच बड़े बदलावों के बारे में जानते हैं...  

पहला बदलाव: LPG Cylinder के दाम
हर महीने के पहले दिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती हैं और 1 फरवरी 2026 को भी New LPG Price जारी किए जाएंगे. बजट वाले दिन जारी होने वाली इन कीमतों पर देश की नजर रहेगी और लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार 14 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया जा सकता है. बता दें लंबे समय से 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर कीमतें बदल रही हैं और बीते 1 जनवरी को भी राजधानी दिल्ली (LPG Price In Delhi) में Commercial LPG Cylinder 14.50 रुपये की कटौती के साथ 1804 रुपये का हो गया था. 

Rule Change From 1st February

सम्बंधित ख़बरें

Rule Change From 1st January 2026
LPG से लेकर कार खरीदना तक महंगा... आज से देश में ये 5 बड़े बदलाव, हर घर हर जेब पर असर!
LPG Cylinder Price Hike
LPG सिलेंडर ₹111 महंगा... 2026 के पहले दिन तगड़ा झटका, दिल्ली से मुंबई तक ये नए रेट
PNG Price Cut
नए साल से पहले दिल्ली-NCR वालों को तोहफा, इतनी सस्ती हो गई PNG
Rule Change 1 Jan 2026: PAN से LPG तक बड़े बदलाव
Rule Change From 1st January
Rule Change: LPG से PAN कार्ड तक... कल से देश में ये 10 बड़े बदलाव, हर घर हर जेब पर होगा असर!

दूसरा बदलाव: CNG-PNG और ATF की कीमतें
एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में चेंज के साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 1 फरवरी को संशोधित एयर टर्बाइन फ्लूल प्राइस भी जारी करेंगी. ATF यानी हवाई ईंधन की कीमतों में किसी भी तरह का बदलाव हवाई यात्रियों के खर्च में उतार-चढ़ाव करने वाला साबित होता है. बीते महीने की शुरुआत में 1 जनवरी को एटीएफ की कीमतों में कटौती की गई थी और दिल्ली में ATF Price 7% के आसपास कम हुआ था. इसके अलावा CNG-PNG Price में भी चेंज देखने को मिल सकते हैं. 

Advertisement

Extra Sin Goods Tax

तीसरा बदलाव: पान-मसाला सिगरेट पर एक्स्ट्रा टैक्स
तीसरे बदलाव की बात करें, तो ये पान-मसाला और सिगरेट के शौकीनों को झटका देने वाला है. दरअसल, रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1 फरवरी 2026 से तंबाकू उत्पादों और पान मसाला पर अधिक टैक्स लगाए जाएंगे. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के स्थान पर एक नया उत्पाद शुल्क और उपकर अधिसूचित किया है. बीते दिनों जारी अधिसूचना के अनुसार, तंबाकू और पान मसाला पर नए शुल्क लागू जीएसटी दरों के अतिरिक्त लगाए जाएंगे. GST के अतिरिक्त, पान मसाला पर स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लगाया जाएगा, जिससे इनकी कीमतों में इजाफा होगा. 

Fastag Rule Change

चौथा बदलाव: FASTag यूजर्स के लिए चेंज 
1 फरवरी 2026 से फास्टैग यूजर्स के लिए भी नियम बदलने जा रहा है. दरअसल, NHAI ने पहली फरवरी से कार, जीप और वैन के लिए FASTag जारी करते समय केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस (KYC Discontinued) कर दिया है. ये एक बड़ी राहत मानी जा सकती है, जो नए महीने के पहले ही दिन से मिलने वाली है. 

पांचवां बदलाव: बैंकों में छुट्टियां 
फरवरी महीने की शुरुआत छुट्टी के साथ हो रही है और अगर अगले महीने आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो Bank Holiday List देखकर ही घर से निकलें. दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपलोड लिस्ट को देखें, तो सात दिन के सप्ताहिक अवकाश को मिलाकर छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती जैसे मौकों पर करीब 10 दिन का हॉलिडे घोषित है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement