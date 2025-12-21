पोस्‍ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाएं लोगों को बिना रिस्‍क मोटा अमाउंट दे सकती है, बशर्ते निवेश नियमों का पालन किया जाए. अगर आप भी बिना रिस्‍क वाली जगहों पर निवेश की योजना बना रहे हैं और ज्‍यादा मुनाफा भी कमाना चाहते हैं तो आपके लिए NSC जैसी डाकघर की योजनाओं में पैसा लगा सकते हैं.

NSC एक ऐसी योजना है, जिसके तहत आपको मोटा पैसा सिर्फ ब्‍याज से मिल सकता है. इस योजना में निवेश आप 1000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं. यह एक ऐसी योजना है, जिसका लॉक इन पीरियड 5 साल के लिए होता है. आइए जानते हैं इस योजना के बारे में पूरी डिटेल.

एनएससी योजना क्‍या है

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) पोस्‍ट ऑफिस की स्‍मॉल सेविंग स्‍कीम के तहत चलाई जाने वाली योजना है. इसे मध्‍यम वर्ग और रिटायरमेंट की प्‍लानिंग करने वालों के बीच काफी पसंद की जाती है. इसमें 5 साल के लिए न्‍यूनतम 1000 रुपये का निवेश कर सकते हैं. अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है.

इस योजना का लाभ सिर्फ भारत के निवासी ही ले सकते हैं, कोई एनआरआई, कंपनियां, ट्रस्ट और HUF इसका लाभ नहीं ले सकते हैं. इसमें 2 या 3 लोग मिलकर ज्‍वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं. वयस्‍क अपने नाम पर या नाबालिग के नाम पर इस योजना को ले सकते हैं.

टैक्‍स का मिलता है लाभ

कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में निवेश करके टैक्‍स का लाभ उठा सकता है. आयकर विभाग की धारा 80C के तहत आप इस योजना में निवेश करके सालाना 1.5 लाख रुपये तक टैक्‍स छूट पा सकते हैं.

सिर्फ ब्‍याज से होगी 4.50 लाख रुपये की कमाई

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के तहत 7.7 फीसदी का सालाना ब्‍याज दिया जाता है. इस हिसाब से अगर कोई नागरिक एनएससी योजना में 10 लाख रुपये का एकमुश्‍त निवेश करता है तो उसे 5 साल में सिर्फ ब्‍याज से ₹4,49,034 मिलेंगे. इसका मतलब है कि पांच साल बाद मिलने वाली कुल रकम ₹14,49,034 (लगभग) होगी.

पहले साल में 77000 रुपये, दूसरे साल में 1 लाख 59929 रुपये, तीसरे साल में 2 लाख 49 हजार 44 रुपये, चौथे साल में 3,45,620 रुपये और पांचवें साल में ब्‍याज से 4,49,034 रुपये की सिर्फ ब्‍याज से कमाई होगी.

