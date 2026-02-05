Post Office Best Scheme: सिर्फ ब्याज से ही कमा लेंगे ₹500000.... रोज बचाएं 333 रुपये, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम धमाल

सुरक्षित निवेश और शानदार रिटर्न के मामले में सरकारी स्कीम (Govt Schemes) खासी पॉपुलर हैं, जो पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित की जा रही हैं. इन्हें Zero Risk Saving Schemes इसलिए भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें किए गए किसी भी निवेश पर सुरक्षा की गारंटी खुद सरकार लेती है. आज हम पोस्ट ऑफिस की ऐसी एक धांसू स्कीम (Post Office Best Scheme) के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें नियमित निवेश के जरिए आप सिर्फ ब्याज से 5 लाख रुपये की बड़ी रकम कमा सकते हैं.

Post Office की इस स्कीम के क्या कहने?

भारतीय डाक द्वारा कई सरकारी स्कीम्स संचालित की जा रही हैं, जो हर उम्र के लिए मौजूद हैं. अगर आप रोज छोटी-छोटी बचत (Saving) करते हुए मोटा फंड जुटाने का प्लान कर रहे हैं और ऐसी सेविंग स्कीम तलाश रहे हैं, जहां निवेश सुरक्षित रहने के साथ ही रिटर्न भी धांसू मिले, तो फिर पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम (Post Office Recurring Deposit Scheme) अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है, जिसमें ब्याज से ही तगड़ी कमाई के साथ Loan बेनेफिट भी मिल जाता है. PO RD Scheme में 18 साल या इससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर अकाउंट खुलवा सकता है.

सरकार दे रही 6.7% का धांसू ब्याज

Post Office RD Scheme में सरकार की ओर से 6.7 फीसदी का ब्याज ऑफर किया जा रहा है. इस स्कीम के तहत आप सिर्फ 100 रुपये के शुरुआती निवेश के साथ ही अकाउंट ओपन करा सकते हैं. इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है और इसे अगले पांच साल तक के लिए आगे बढ़ाने की सुविधा भी दी जाती है. ऐसा करके अपने निवेश पर और भी तगड़ा फायदा लिया जा सकता है और हर रोज की छोटी-छोटी बचत से मोटा फंड जमा किया जा सकता है.

सिर्फ 2% ब्याज पर Loan की सुविधा

पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में खाता खुलवाने के साथ ही निवेशक को एक और खास सुविधा मिलती है. जी हां. इसमें अकाउंट ओपन कराने के बाद लोन भी ले सकते हैं, जो इस Govt Scheme को और भी पॉपुलर पोस्ट ऑफिस स्कीम बनाती है. इसके लिए नियम तय किए गए हैं. अगर कोई निवेशकों अपने निवेश पर लोन लेना चाहे, तो एक साल तक अकाउंट चालू रहने के बाद जमा राशि का 50% तक लोन ले सकते हैं. इस पर सिर्फ 2% Interest Rate लागू होता है.

इसके अलावा स्कीम में न सिर्फ निवेश को मैच्योरिटी पीरियड से आगे बढ़ाने की सुविधा मिलती है, बल्कि प्री-मैच्योर क्लोजर बेनेफिट भी दिया जाता है. इसके तहत निवेशक चाहे तो तीन साल बाद इस ऑप्शन को चुन सकता है. अगर खाताधारक का निधन हो जाता है, तो फिर नॉमिनी इसे क्‍लेम कर सकता है और चाहे तो निवेश को जारी भी रख सकता है.

कैसे होगी ब्याज से 5 लाख की कमाई?

अब बताते हैं कि कैसे महज इस स्कीम में नियमित निवेश के जरिए सिर्फ ब्याज से ही 5 लाख रुपये से अधिक की कमाई की जा सकती है, तो इसका कैलकुलेशन बेहद ही आसान है. इसके लिए आपको हर रोज सिर्फ 333 रुपये सेविंग (Saving) करनी है और इसे पोस्ट ऑफिस की इस आरडी स्कीम में महीनेवार निवेश करना है. दरअसल, रोजाना 333 रुपये बचाकर आप करीब 10000 रुपये महीने बचाएंगे और इसे PO RD Scheme में लगाएंगे.

ऐसे में पांच साल के मैच्योरिटी पीरियड के दौरान कुल जमा राशि 6,00,000 रुपये होगी, जबकि इस पर ब्याज 1,13,659 रुपये का होगा और कुल फंड 7,13,659 रुपये हो जाएगा. अब अगर इस इन्वेस्टमेंट को अगले पांच साल के लिए आगे बढ़ाते हैं, तो फिर ऐसा करने पर 10 साल में निवेश की गई राशि 12 लाख रुपये होगी और इस पर ब्याज 5,08,546 रुपये होगा यानी सीधे ब्याज से बी 5 लाख से ज्यादा की कमाई. वहीं आपको मिलने वाला कुल फंड भी 17,08,546 रुपये हो जाएगा.

