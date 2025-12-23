2026 नोएडा-गाजियाबाद रियल एस्टेट के लिए क्यों है 'गोल्डन पीरियड', एक्सपर्ट्स ने बताया

नोएडा और गाजियाबाद का रियल एस्टेट मार्केट हमेशा से ही लोगों की पसंद रहा है, इसलिए यहां प्रॉपर्टी के रेट आसमान छू रहे हैं. 2026 में भी एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजरने वाला है. जानकारों का मानना है कि बुनियादी ढांचे के विकास और कनेक्टिविटी में सुधार के कारण यह क्षेत्र न केवल रहने के लिए बल्कि निवेश के लिए भी 'गोल्डन पीरियड' में प्रवेश कर रहा है.

2026 वह पहला साल होगा जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पूरी तरह चालू होने का प्रभाव जमीन पर दिखेगा. क्रेडाई (CREDAI) और मैजिकब्रिक्स (MagicBricks) की रिपोर्ट्स के अनुसार, एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों जैसे यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा के कुछ सेक्टर्स में 2026 तक कीमतों में 25% से 40% तक की बढ़त देखी जा सकती है. यह एयरपोर्ट न केवल उड़ानों को जोड़ेगा, बल्कि लॉजिस्टिक्स और होटल उद्योग में हजारों नौकरियों के अवसर भी पैदा करेगा, जिससे आवासीय मांग बढ़ने की संभावना है.

नोएडा में लग्जरी घरों की डिमांड भी तेजी से बढ़ी

एनरॉक (ANAROCK) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में लग्जरी घरों की कीमतों में पिछले कुछ वर्षों में 72% तक की वृद्धि देखी गई है 2026 तक यह ट्रेंड और मजबूत होगा. सेक्टर 150, सेक्टर 94 और सेक्टर 44 नोएडा जैसे 'पॉश इलाकों' में अल्ट्रा-लक्जरी अपार्टमेंट्स की मांग अधिक रहेगी.

रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 नोएडा और गाजियाबाद के लिए 'ब्रेकथ्रू ईयर' साबित होगा. क्रेडाई (CREDAI) की हालिया रिपोर्टों के अनुसार, एनसीआर के लगभग 76% डेवलपर्स को उम्मीद है कि 2026 में प्रॉपर्टी की कीमतों में 10% से 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

स्मार्टवर्ल्ड डेवलपर्स के सेल्स और मार्केटिंग प्रेसिडेंट आशीष जेरथ कहते हैं- "रियल एस्टेट बाजार के चक्र में अक्सर एक ऐसा निर्णायक मोड़ आता है जो उसकी भविष्य की दिशा तय करता है. नोएडा आज ठीक उसी ऐतिहासिक दहलीज पर खड़ा है. अब यहां की विकास गाथा केवल सट्टेबाजी या निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मुख्य आधार 'एंड-यूजर्स' यानी वास्तविक खरीदार बन गए हैं. इस बदलाव को शहर के बुनियादी ढांचे, रोजगार के नए अवसरों और लगातार निखरती आधुनिक जीवनशैली से जबरदस्त मजबूती मिल रही है."

कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट के हवाले से जेरथ ने बाजार के उभरते रुझानों पर प्रकाश डालते हुए कहा, "साल 2025 की दूसरी तिमाही के आंकड़े गवाह हैं कि नोएडा के 'हाई-एंड' सेगमेंट की कीमतों में 9 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज की गई है. इसके साथ ही रेंटल यील्ड में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है. ये संकेत स्पष्ट करते हैं कि नोएडा अब अपनी पुरानी 'अफोर्डेबल' छवि को पीछे छोड़कर एक 'प्रीमियम रियल एस्टेट डेस्टिनेशन' के रूप में खुद को स्थापित कर चुका है."

नोएडा न केवल दक्षिण और पूर्वी दिल्ली के निवासियों की पहली पसंद बना हुआ है, बल्कि शानदार एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी के कारण अब पूरे उत्तर प्रदेश के लोग भी इसे एनसीआर में अपने सपनों के घर और सुरक्षित निवेश के सर्वश्रेष्ठ केंद्र के रूप में देख रहे हैं. वर्तमान में असली चुनौती और अवसर ऐसी आधुनिक जीवनशैली विकसित करने में है, जो भविष्य के शहरी समाज की आकांक्षाओं और वैश्विक मानकों पर खरी उतरे.

एयू रियल एस्टेट के डायरेक्टर आशीष अग्रवाल कहते हैं- 'आज नोएडा और गाजियाबाद आवासीय रियल एस्टेट के फलक पर सबसे उभरते और आकर्षक केंद्रों के रूप में स्थापित हो चुके हैं. मेट्रो के विस्तार, एक्सप्रेसवे के व्यापक नेटवर्क और दिल्ली व गुरुग्राम के साथ कनेक्टिविटी ने न केवल फासले कम किए हैं, बल्कि दैनिक आवाजाही को भी बेहद सुगम बना दिया है. यहां का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रतिस्पर्धी कीमतें एक ऐसा आदर्श संतुलन पेश करती हैं, जो घर खरीदारों को अपनी ओर खींच रहा है."

वे आगे कहते हैं, "दिल्ली-एनसीआर के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले नोएडा और गाजियाबाद में खरीदारों को आज भी बड़े और खुले घर, विश्वस्तरीय सुविधाएं और भविष्य में बेहतर मूल्य वृद्धि की प्रबल संभावनाएं मिलती हैं. इसके अलावा, माइक्रोसॉफ्ट और इंफोसिस जैसी वैश्विक दिग्गज कंपनियों द्वारा यहां अपने नए टेक्नोलॉजी कैंपस स्थापित करने की घोषणा ने निवेशकों के भरोसे को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है. '

