2025 में रियल एस्टेट में बरसे 10.2 बिलियन डॉलर, 2026 के लिए $14 बिलियन का टारगेट!

रियल एस्टेट सेक्टर की फर्म CBRE की नई रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का रियल एस्टेट बाजार अब एक बहुत ही मजबूत दौर में पहुंच गया है. अब यहां केवल घर या जमीन नहीं बिक रहे, बल्कि बड़े पैमाने पर विदेशी और घरेलू निवेश आ रहा है.

2025 के शुरुआती 9 महीनों में ही भारत के रियल एस्टेट में लगभग 10.2 बिलियन डॉलर (करीब 85,000 करोड़ रुपये) का निवेश आ चुका है. उम्मीद है कि साल खत्म होने तक यह 1.15 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

भविष्य के दृष्टिकोण पर टिप्पणी करते हुए, CBRE के चेयरमैन और सीईओ अंशुमन मैगजीन ने कहा कि आने वाला दशक भविष्य के लिए तैयार विकास मॉडलों द्वारा परिभाषित किया जाएगा. उन्होंने कहा, "अगला दशक उन लोगों के नेतृत्व में होगा जो रियल एस्टेट को ट्रांजिट, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं के लिए प्लग-एंड-प्ले क्षमताओं के साथ इंटरऑपरेबल के रूप में डिजाइन करेंगे. भारत की आर्थिक वृद्धि को चलाने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में, यह उद्योग राष्ट्र के भविष्य को आकार देने और प्रगति के नए रास्ते खोलने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाने के लिए तैयार है."

CBRE के अध्ययन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत का रियल एस्टेट बाजार अब चक्रीय रुझानों के बजाय मजबूत संरचनात्मक बुनियादी सिद्धांतों पर टिका है.

ऑफिस स्पेस की मांग रही

ऑफिस क्षेत्र में 2025 में महामारी के बाद की तेजी जारी रही, जिसमें पूरे वर्ष के लिए कुल लीजिंग 80 मिलियन वर्ग फुट से अधिक होने की उम्मीद है. जनवरी-सितंबर 2025 के दौरान लीजिंग गतिविधि 60 मिलियन वर्ग फुट रही, जो किसी भी वर्ष के पहले नौ महीनों के लिए दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक संख्या है. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) सबसे बड़े अधिभोगी समूह बने रहे, जिनकी कुल ऑफिस मांग में अनुमानित 35-40 प्रतिशत हिस्सेदारी रही, जो बहुराष्ट्रीय निगमों की दीर्घकालिक विस्तार योजनाओं को दर्शाती है.

औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स रियल एस्टेट ने भी स्थिर वृद्धि दर्ज की, जो थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा संचालित थी. वहीं रिटेल रियल एस्टेट लचीला बना रहा, जिसमें अनुभव-आधारित विस्तार, फैशन और परिधान ब्रांडों की मजबूत मांग और भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी खुदरा विक्रेताओं की बढ़ती दिलचस्पी देखी गई.

छोटे शहरों में भी हुआ निवेश

निवेश के मोर्चे पर, भूमि और विकास स्थलों के साथ-साथ ऑफिस क्षेत्र ने कुल इक्विटी प्रवाह का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा आकर्षित किया. डेटा सेंटर, होटल और हेल्थकेयर संपत्तियों जैसे उभरते क्षेत्रों में पूंजी आवंटन में भारी वृद्धि देखी गई, इन क्षेत्रों में निवेश साल-दर-साल लगभग 55 प्रतिशत बढ़ गया.

महत्वपूर्ण रूप से, रिपोर्ट ने गैर-मेट्रो बाजारों की बढ़ती प्रमुखता को रेखांकित किया. टियर-II और टियर-III शहरों में निवेश साल-दर-साल 58 प्रतिशत बढ़कर लगभग 879 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसका नेतृत्व अहमदाबाद, इंदौर, कोयंबटूर, पानीपत और लुधियाना जैसे शहरों ने किया. यह रुझान बेहतर बुनियादी ढांचे, गहरे उपभोग बाजारों और पारंपरिक टियर-I केंद्रों से परे बढ़ते निवेशक विश्वास को उजागर करता है.

आवासीय क्षेत्र भी मजबूत बना रहा, जिसे स्थिर बिक्री, नए लॉन्च और प्रीमियम और लग्जरी आवास की बढ़ती मांग का समर्थन मिला. सभी श्रेणियों में मजबूत बुनियादी सिद्धांतों के साथ, CBRE ने नोट किया कि भारत का रियल एस्टेट क्षेत्र देश की दीर्घकालिक आर्थिक विकास गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है.

