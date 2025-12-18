'मेरा घर तुम्हारा-तुम्हारा घर मेरा'...'होम-स्वैपिंग' का नया ट्रेंड, मुफ्त में रहने का 'जुगाड़'

आज के डिजिटल युग में ट्रैवलिंग महंगी होती जा रही है, खासकर यूरोप के शहरों में जहां होटल और एयरबीएनबी की कीमतें आसमान छू रही हैं. ऐसे में एक नया प्लेटफॉर्म उभरा है, जिसका नाम है किंड्रेड (Kindred). न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार लोग होम स्वैपिंग के जरिए खुद के रहने के लिए सस्ता विकल्प तलाश रहे हैं.

जिसमें उनकी मदद कर रहा है Kindred, ये एक रेंटल वेबसाइट है, यह एक 'गिव-टू-गेट' (Give-to-Get) मॉडल पर आधारित नेटवर्क है. यहां मुख्य विचार यह है कि आप अपने घर के दरवाजे किसी दूसरे सदस्य के लिए खोलते हैं और बदले में दुनिया के किसी भी अन्य कोने में स्थित सदस्य के घर में रहने का अधिकार पाते हैं.



यह एक मेंबर्स-ओनली होम स्वैपिंग नेटवर्क है, जहां लोग अपने घरों को आपस में एक्सचेंज करके किफायती तरीके से यात्रा करते हैं. किंड्रेड की मदद से यूजर्स बिना ज्यादा पैसे खर्च किए दुनिया के अलग-अलग शहरों में लोकल की तरह रह सकते हैं.

Kindred क्या है और कैसे काम करता है?

किंड्रेड एक ट्रस्टेड होम एक्सचेंज कम्युनिटी है, जो 2022-23 के आसपास शुरू हुई. यह प्लेटफॉर्म रेंटर्स और होम ओनर्स दोनों को जोड़ता है. यहां मेंबरशिप फ्री है, लेकिन जॉइन करने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है. आपका घर साफ-सुथरा, अच्छी तरह मेंटेन और ट्रैवल-फ्रेंडली होना चाहिए. एप्लीकेशन अप्रूव होने पर आप नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं. वर्तमान में किंड्रेड के पास 220,000 से ज्यादा घर हैं, जो 100 से अधिक शहरों में फैले हुए हैं, मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में.

किंड्रेड का बेसिक रूल है "गिव ए नाइट, गेट ए नाइट". नए मेंबर्स को शुरू में 5 क्रेडिट्स मिलते हैं, जिससे वे होस्टिंग शुरू करने से पहले 5 रातें कहीं रह सकते हैं. जब आप किसी को अपने घर में होस्ट करते हैं, तो प्रति रात 1 क्रेडिट मिलता है. इन क्रेडिट्स से आप दूसरे मेंबर्स के घर में रहने के लिए बुक कर सकते हैं.

घर स्वैप में कोई कैश एक्सचेंज नहीं होता, गेस्ट सिर्फ क्लीनिंग फीस और सर्विस फीस देता है, औसतन एक हफ्ते की ट्रिप की कुल कॉस्ट 500 डॉलर से कम आती है, जबकि न्यूयॉर्क में होटल या एयरबीएनबी के लिए 2000 डॉलर से ज्यादा लग सकते हैं. किंड्रेड प्रोफेशनल क्लीनिंग का इंतजाम करता है, होस्ट को 100,000 डॉलर तक की प्रोटेक्शन कवरेज मिलती है, और ट्रिप से पहले वीडियो कॉल से मेंबर्स एक-दूसरे को अप्रूव करते हैं.

