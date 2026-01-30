लखनऊ में आलीशान घर खरीदने का मौका, LDA बना रहा है 3bhk लग्जरी फ्लैट

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने शहर के बीचों-बीच ऐशबाग इलाके में एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 'ऐशबाग स्क्वायर' लॉन्च किया है. यह 27 मंजिला आलीशान टावर न केवल अपनी ऊंचाई के लिए, बल्कि अपनी प्राइम लोकेशन और आधुनिक सुविधाओं के लिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है.

ऐशबाग स्क्वायर प्रोजेक्ट के तहत प्राधिकरण कुल 384 लग्जरी फ्लैट बनाने की योजना पर काम कर रहा है. ये सभी फ्लैट 3 BHK (3 बेडरूम, हॉल और किचन) श्रेणी के होंगे. लग्जरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रत्येक फ्लैट का क्षेत्रफल लगभग 1900 वर्गफीट होगा. बड़े परिवारों की जरूरतों और आधुनिक जीवनशैली को ध्यान में रखते हुए इन फ्लैट्स का डिजाइन तैयार किया गया है. इसकी अनुमानित कीमत 1.11 करोड़ रुपये तक तय की गई है.

प्राइम लोकेशन और बेहतर कनेक्टिविटी

इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी (USP) इसकी लोकेशन है. ऐशबाग स्क्वायर से चारबाग रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन कुछ ही मिनटों की दूरी पर स्थित हैं. इसके अलावा लखनऊ के ऐतिहासिक और सबसे बड़े मार्केट जैसे अमीनाबाद और आलमबाग बिल्कुल पास हैं. यानी यहां रहने वालों को शॉपिंग, शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए शहर के बाहर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लखनऊ के दिल में बसने का यह एक बेहतरीन अवसर है.

रजिस्ट्रेशन और आवेदन की प्रक्रिया

अगर आप भी इस आलीशान टावर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो समय बहुत कम है. इन फ्लैटों का रजिस्ट्रेशन 29 जनवरी से आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है और आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी तय की गई है. खरीदार केवल एलडीए की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. सामान्य वर्ग के आवेदकों को कुल कीमत का 5 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में जमा करना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए यह राशि मात्र 2.5 प्रतिशत रखी गई है.

एलडीए ने खरीदारों की सुविधा के लिए आसान किश्तों का प्रावधान किया है. आवेदकों को पूरी राशि जमा करने के लिए 36 महीने (3 साल) का समय दिया जाएगा. खास बात यह है कि अगर कोई आवंटी 45 से 90 दिनों के भीतर पूरी राशि एकमुश्त जमा करता है, तो उसे 4 से 6 प्रतिशत तक की विशेष छूट भी मिलेगी. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन बचत का मौका है जिनके पास फंड तैयार है.

लॉटरी सिस्टम और कब्जा

चूंकि मांग अधिक रहने की उम्मीद है, इसलिए एलडीए इन फ्लैटों का आवंटन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से करेगा. प्राधिकरण का लक्ष्य है कि फ्लैट निर्माण का कार्य 3 सालों में पूरा कर लिया जाए और अधिकतम 5 वर्षों के भीतर सभी आवंटियों को उनके सपनों के घर का कब्जा सौंप दिया जाए.

