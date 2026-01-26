दिल्ली में DDA दे रहा है 25% डिस्काउंट पर फ्लैट, 10 लाख से कम कीमत में घर

दिल्ली में अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए डीडीए खुशखबरी लेकर आया है. डीडीए ने एक नई स्कीम लॉन्च की है. जिसमें आपको अपने पसंद का घर किफायती दामों में खरीदने का मौका मिलेगा. इससे पहले डीडीए सरकारी कर्मचारियों के लिए स्कीम लेकर आई थी, लेकिन इस स्कीम के तहत सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं और दिल्ली में अपना आशियाना बना सकते हैं.

1720 फ्लैटों की इस स्कीम में करीब 1301 फ्लैट्स नरेला और 411 फ्लैट सिरसपुर में हैं. बताया जा रहा है कि सिरसपुर के फ्लैट एलआईजी हैं और नरेला के फ्लैट, एचआईजी, एमआईजी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं. नरेला के एचआईजी फ्लैट की कीमत 95 लाख से लेकर 1.13 करोड़ तक है. वहीं 459 एमआईजी फ्लैट की कीमत 66 लाख से लेकर 82 लाख रुपये तक है. एलआईजी घरों की कीमतों की बात करें तो इनकी संख्या 481 है, जिनकी कीमत 15.26 लाख रुपये से लेकर 15.32 लाख रुपये तक है.

वहीं सिरसपुर में 411 एलआईजी फ्लैट्स हैं जिनकी कीमत 11.51 लाख से लेकर 11.71 लाख रुपये तक है. ईडब्ल्यूएस के 63 फ्लैट्स नरेला में हैं जिसकी कीमत 9.60 लाख से लेकर 9.69 रुपये तक है.

कैसे करें अप्लाई

इस योजना के तहत फ्लैट बुक करने के लिए आवेदकों को अपनी चुनी गई कैटेगरी के अनुसार निर्धारित बुकिंग राशि जमा करनी होगी. एचआईजी (HIG) फ्लैट के लिए 10 लाख रुपये, एमआईजी (MIG) के लिए 4 लाख रुपये, एलआईजी (LIG) के लिए 1 लाख रुपये और ईडब्ल्यूएस (EWS) कैटेगरी के लिए 50,000 रुपये की बुकिंग राशि तय की गई है. आवेदन करने के लिए आपको डीडीए के आधिकारिक आवास पोर्टल https://eservices.dda.org.in पर जाना होगा, जहां 'DDA Nagrik Awaas Yojana 2026' के नाम से स्कीम का विकल्प मिलेगा.

आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जिसके लिए 2,500 रुपये की एकमुश्त नॉन-रिफंडेबल फीस देनी होगी. हालांकि, जिन आवेदकों ने डीडीए के इस पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उन्हें दोबारा यह फीस देने की जरूरत नहीं है. ध्यान रहे कि फ्लैटों की बुकिंग 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर होगी, इसलिए 28 जनवरी 2026 को दोपहर 12 बजे बुकिंग शुरू होते ही समय पर आवेदन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

एक हफ्ते में बिक गए थे 65 फीसदी फ्लैट

बता दें कि कुछ दिन पहले ही डीडीए की आई स्कीम के तहत नरेला के 65 फीसदी घर एक हफ्ते के अंदर बिक गए थे. 'कर्मयोगी आवास योजना 2025' के तहत 1165 घरों में से ज्यादातर घर फटाफट बिक गए थे. इनमें से अधिकांश घर प्रीमियम कैटेगरी के थे.

