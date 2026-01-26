scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

दिल्ली में DDA दे रहा है 25% डिस्काउंट पर फ्लैट, 10 लाख से कम कीमत में घर

डीडीए (DDA) की नई स्कीम 'डीडीए नागरिक आवास योजना 2026' लॉन्च हो गई है. इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि इसके तहत ईडब्ल्यूएस (EWS) से लेकर एलआईजी (LIG), एमआईजी (MIG) और एचआईजी (HIG) तक के फ्लैट्स पर 25 फीसदी की भारी छूट दी जा रही है.

Advertisement
X
दिल्ली में घर खरीदने का मौका (Photo-ITG)
दिल्ली में घर खरीदने का मौका (Photo-ITG)

दिल्ली में अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए डीडीए खुशखबरी लेकर आया है. डीडीए ने एक नई स्कीम लॉन्च की है. जिसमें आपको अपने पसंद का घर किफायती दामों में खरीदने का मौका मिलेगा. इससे पहले डीडीए सरकारी कर्मचारियों के लिए स्कीम लेकर आई थी, लेकिन इस स्कीम के तहत सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं और दिल्ली में अपना आशियाना बना सकते हैं. 

1720 फ्लैटों की इस स्कीम में  करीब 1301 फ्लैट्स नरेला और 411 फ्लैट सिरसपुर में हैं. बताया जा रहा है कि सिरसपुर के फ्लैट एलआईजी हैं और नरेला के फ्लैट, एचआईजी, एमआईजी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं. नरेला के एचआईजी फ्लैट की कीमत 95 लाख से लेकर 1.13 करोड़ तक है. वहीं 459 एमआईजी फ्लैट की कीमत 66 लाख से लेकर 82 लाख रुपये तक है.  एलआईजी घरों की कीमतों की बात करें तो इनकी संख्या 481 है, जिनकी कीमत 15.26 लाख रुपये से लेकर 15.32 लाख रुपये तक है. 

वहीं सिरसपुर में 411 एलआईजी फ्लैट्स हैं जिनकी कीमत 11.51 लाख से लेकर 11.71 लाख रुपये तक है. ईडब्ल्यूएस के 63 फ्लैट्स नरेला में हैं जिसकी कीमत 9.60 लाख से लेकर 9.69 रुपये तक है. 

सम्बंधित ख़बरें

Rahul Gandhi
'भारी कीमत चुका रहे हैं...' प्रदूषण पर राहुल गांधी की अपील
Delhi Rain Alert
फिर बरसेंगे दिल्ली में बादल... क्या गणतंत्र दिवस पर होगी बारिश? IMD का अलर्ट
Delhiites woke up to a clear sky on Saturday due to heavy rains on Friday. 
झमाझम बारिश का असर, दिल्ली वालों ने 3 महीने बाद ली साफ हवा में सांस
sameer was shot to dead
दिल्ली: घर से बाहर टहलने निकले शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मौके पर ही दम तोड़ा
जहां भूतों के दावे, वहां आजतक की पड़ताल... श्वेता-गौरव के साथ देखें ये रिपोर्ट

यह भी पढ़ें: क्या भारत में सिर्फ अमीरों के लिए बन रहे हैं 3BHK फ्लैट, 20 लाख की सैलरी भी पड़ी कम
 

Advertisement

कैसे करें अप्लाई 

इस योजना के तहत फ्लैट बुक करने के लिए आवेदकों को अपनी चुनी गई कैटेगरी के अनुसार निर्धारित बुकिंग राशि जमा करनी होगी. एचआईजी (HIG) फ्लैट के लिए 10 लाख रुपये, एमआईजी (MIG) के लिए 4 लाख रुपये, एलआईजी (LIG) के लिए 1 लाख रुपये और ईडब्ल्यूएस (EWS) कैटेगरी के लिए 50,000 रुपये की बुकिंग राशि तय की गई है. आवेदन करने के लिए आपको डीडीए के आधिकारिक आवास पोर्टल https://eservices.dda.org.in पर जाना होगा, जहां 'DDA Nagrik Awaas Yojana 2026' के नाम से स्कीम का विकल्प मिलेगा.

आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जिसके लिए 2,500 रुपये की एकमुश्त नॉन-रिफंडेबल फीस देनी होगी. हालांकि, जिन आवेदकों ने डीडीए के इस पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उन्हें दोबारा यह फीस देने की जरूरत नहीं है. ध्यान रहे कि फ्लैटों की बुकिंग 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर होगी, इसलिए 28 जनवरी 2026 को दोपहर 12 बजे बुकिंग शुरू होते ही समय पर आवेदन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

एक हफ्ते में बिक गए थे 65 फीसदी फ्लैट

बता दें कि कुछ दिन पहले ही डीडीए की आई स्कीम के तहत नरेला के 65 फीसदी घर एक हफ्ते के अंदर बिक गए थे. 'कर्मयोगी आवास योजना 2025' के तहत 1165 घरों में से ज्यादातर घर फटाफट बिक गए थे. इनमें से अधिकांश घर प्रीमियम कैटेगरी के थे. 
यह भी पढ़ें: नरेला में फ्लैट्स की बंपर सेल, एक हफ्ते में DDA के  65% फ्लैट बिक गए

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement