scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

2026 की प्रॉपर्टी गाइड: ये 5 मेगा प्रोजेक्ट्स आपकी जमीन को बना देंगे 'सोना'

2026 में देश के अलग शहरों में कई मेगा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जो रियल एस्टेट सेक्टर में कई बड़े बदलाव लेकर आने वाला है, प्रॉपर्टी में निवेश के लिए भी अच्छा मौका साबित हो सकता है.

Advertisement
X
2026 में कैसा रहेगा रियल एस्टेट सेक्टर (Photo-ITG)
2026 में कैसा रहेगा रियल एस्टेट सेक्टर (Photo-ITG)

साल 2025 भारत के रियल एस्टेट मार्केट काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा. इस साल हमने देखा कि कैसे मुंबई, दिल्ली-NCR और बेंगलुरु जैसे शहरों में 100 करोड़ रुपये से ऊपर की रिकॉर्ड-तोड़ डील हुईं. लग्जरी घरों की इस भारी मांग ने यह साफ कर दिया है कि भारतीय निवेशक अब केवल 'छत' नहीं, बल्कि 'लाइफस्टाइल' और फ्यूचर रिटर्न' देख रहे हैं.

लेकिन अगर आप 2025 की इस लहर में शामिल होने से चूक गए हैं, तो 2026 आपके लिए असली 'टर्निंग पॉइंट' होने वाला है. भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से बदल रहा है कि कल के 'बंजर' इलाके आज गोल्ड माइन बन चुके हैं. एक्सपर्ट के अनुसार, 2026 तक 5 बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे होने वाले हैं, जो जमीन की कीमतों में 30% से 200% तक का उछाल ला सकते हैं.

2026 में शुरू होने वाला नोएडा एयरपोर्ट (Photo-ITG)

सम्बंधित ख़बरें

अयोध्या और वृंदावन में प्रॉपर्टी की कीमतें तेजी से बढ़ीं
मंदिरों के शहर में प्रॉपर्टी खरीदने की होड़, अयोध्या या वृंदावन कहां मिलेगा तगड़ा रिटर्न
Dr. Ramvilas Das Vedanti (File Photo)
रामविलास वेदांती का अंतिम संस्कार, श्रद्धांजलि देने अयोध्या पहुंचे CM योगी
ramvilas vedanti passes away
राम मंदिर आंदोलन की धुरी... 12 साल की उम्र में रामविलास वेदांती ने छोड़ दिया था घर
Dr. Ramvilas Das Vedanti
राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार रामविलास वेदांती का निधन, MP से अयोध्या लाया जा रहा पार्थिव शरीर
Ram Mandir
31 दिसंबर को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ, उप-मंदिरों पर फहराए जाएंगे ध्वज

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट

ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा गेम-चेंजर बनने वाला है. जेवर एयरपोर्ट का पहला चरण 2025-26 तक चालू होने की उम्मीद है. यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा. 2025 में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लग्जरी अपार्टमेंट्स की कीमतों में भारी वृद्धि देखी गई. 2026 में जब इस एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल उड़ान भरेगी, तो यह पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बदल देगा. यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा के सेक्टरों (जैसे 18, 20) में जमीन की कीमतें पहले ही 40% बढ़ चुकी हैं. 2026 तक इनके 25-30% और बढ़ने का अनुमान है.

Advertisement

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (DME)

1,386 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे भारत के दो सबसे बड़े शहरों के बीच यात्रा के समय को 24 घंटे से घटाकर 12 घंटे कर देगा, यह सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सोहना (हरियाणा) में जमीन की दरों में पिछले एक साल में 38% की वृद्धि देखी गई है. 2026 तक यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह चालू होने पर इसके किनारे विकसित हो रहे लॉजिस्टिक पार्क्स और टाउनशिप की कीमतें आसमान छूने वाली हैं. एक्सपर्ट का मानना है कि सोहना, गुरुग्राम का सेक्टर 82-95 निवेश के लिए अच्छा विकल्प है.

 

'मुंबई 3.0' के रूप में उभरेगा (Photo-ITG)

मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (MTHL) और नवी मुंबई एयरपोर्ट

भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु अब नवी मुंबई के भविष्य को बदल रहा है. 2026 तक नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला टर्मिनल चालू होने के साथ यह क्षेत्र 'मुंबई 3.0' के रूप में उभरेगा. पनवेल और उलवे जैसे क्षेत्रों में कीमतों में वृद्धि का अनुमान है. यात्रा का समय 2 घंटे से घटकर 20 मिनट होने से प्रीमियम हाउसिंग की मांग बढ़ी है.

अयोध्या मास्टर प्लान 2031

राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या अब केवल एक धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि एक 'ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन' बन गया है. 2026 तक यहां वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइव स्टार होटल और लग्जरी टाउनशिप तैयार हो जाएंगी. मंदिर के पास की जमीनों के दाम पहले ही 5 से 10 गुना बढ़ चुके हैं. अब निवेश का सही मौका इसके बाहरी रिंग रोड और 'न्यू अयोध्या' प्रोजेक्ट में है. निवेश के लिए फैजाबाद रोड, रायबरेली रोड और रिंग रोड के किनारे के इलाके बेहतर साबित हो सकते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: मंदिरों के शहर में प्रॉपर्टी खरीदने की होड़, अयोध्या या वृंदावन कहां मिलेगा तगड़ा रिटर्न

गिफ्ट सिटी (GIFT City), गुजरात

गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT City) भारत का पहला स्मार्ट शहर और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है. बुलेट ट्रेन (मुंबई-अहमदाबाद) प्रोजेक्ट का काम 2026 तक निर्णायक मोड़ पर होगा, जिससे इस क्षेत्र की वैल्यू कई गुना बढ़ने का संभावना है. यहां कमर्शियल और प्रीमियम रेजिडेंशियल संपत्तियों में 40-50% तक के रिटर्न की उम्मीद की जा रही है क्योंकि बड़ी ग्लोबल कंपनियां (जैसे गूगल, ओरेकल) यहां अपना बेस बना रही हैं.

निवेश से पहले ध्यान रखें

  • हमेशा रेरा (RERA)अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में ही निवेश करें.
  • रियल एस्टेट में 'रातों-रात' का मतलब कम से कम 2-3 साल का समय होता है, 2026 इन प्रोजेक्ट्स की मैच्योरिटी का समय है.
  • केवल बड़े प्रोजेक्ट के पास जमीन न लें, बल्कि यह देखें कि वहां से लोकल कनेक्टिविटी कैसी है.

2026 भारत के रियल एस्टेट मार्केट का सबसे शानदार साल होने जा रहा है, अगर आप सही समय पर इन मेगा प्रोजेक्ट्स के करीब निवेश करते हैं, तो आपकी जमीन की कीमत न केवल बढ़ेगी बल्कि वह आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाएगी.

यह भी पढ़ें: मुंबई के इस टावर में क्या है खास, एक घर के लिए अरबों रुपये लगा रहे हैं भारत के रईस लोग

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement