Tata Group की कंपनी ने बुधवार को अपने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसमें कंपनी को शानदार मुनाफा हुआ है. रिजल्‍ट जारी होने के बाद इस कंपनी के शेयर में अच्‍छी तेजी आई है. हालांकि ये शेयर पिछले एक साल से दबाव में कारोबार कर रहा है.

और पढ़ें

हम बात कर रहे हैं टाटा ट्रेंट लिमिटेड की, जिसने बुधवार को 31 दिसंबर, 2025 को समाप्‍त तीसरी तिमाही के लिए 510.11 करोड़ रुपये का कॉन्‍सोलिडेट नेट प्रॉफिट दर्ज किया. कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 496.54 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था. यह पिछले साल की तुलना में करीब 3 फीसदी की ग्रोथ है.

कंपनी का रेवेन्‍यू 15 फीसदी चढ़ा

कंपनी के ऑपरेशनल रेवेन्‍यू में दोहरे अंकों की ग्रोथ दर्ज की गई है. यह बढ़कर 5,345.06 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज किए गए 4,656.56 करोड़ रुपये की तुलना में 15 प्रतिशत ज्‍यादा है. अपने एक्‍सचेंज फाइलिंग में इस रिटेल ने बताया कि इसका ऑपरेशनल EBITDA 20 प्रतिशत बढ़कर 837 करोड़ रुपये हो गया है.

ट्रेंट के चेयरमैन नोएल एन टाटा ने कहा कि ग्राहकों का भरोसा धीरे-धीरे सुधर रहा है और मध्यम अवधि के लिए हमारा व्यावसायिक नजरिया साकारात्‍मक बना हुआ है. उन्‍होंने आगे कहा कि हमारा ध्‍यान पोर्टफोलियो के डेवलपमेंट, उत्‍पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और अपने कस्‍टमर्स के लिए स्‍टोर के अनुभव को बेहतर बनाने पर फोकस है.

Advertisement

1 साल में 30 फीसदी टूटा शेयर

टाटा ट्रेंट का शेयर पिछले एक साल में तेजी से गिरा है. यह शेयर 30 फीसदी टूटकर 4,021 रुपये के लेवल पर आ चुका है. एक महीने में यह शेयर करीब 10 फीसदी गिरा है और छह महीने के दौरान इसमें 24 फीसदी की गिरावट आई है. हालांकि बुधवार को इस शेयर में अच्‍छी तेजी देखने को मिली. टाटा ग्रुप का यह शेयर बुधवार को 5.18 फीसदी चढ़कर 4,021 रुपये पर बंद हुआ.

गौरतलब है कि 31 दिसंबर, 2025 तक, कंपनी के स्टोर पोर्टफोलियो में 278 वेस्टसाइड स्टोर और 854 Zudio स्टोर शामिल थे, जिनमें UAE में बढ़ती उपस्थिति भी शामिल है. इस तिमाही के दौरान ही कंपनी ने 17 वेस्टसाइड और 48 जूडियो स्टोर खोले, जिससे फैशन रिटेल सेगमेंट में इसकी पकड़ और मजबूत हुई है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----