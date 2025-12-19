scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

आज आई धुआंधार तेजी... अब आगे क्‍या, शेयर बाजार में अगले हफ्ते रहेगी रैली?

शेयर बाजार में आज शानदार तेजी आई. शुक्रवार को Sensex 447.55 अंक या 0.53% चढ़कर 84,929.36 और निफ्टी 150.85 पॉइंट या 0.58% चढ़कर 25,966.40 पर क्‍लोज हुआ.

Advertisement
X
शेयर बाजार में तेजी. (Photo: File/ITG)
शेयर बाजार में तेजी. (Photo: File/ITG)

घरेलू इक्विटी मार्केट में सप्‍ताह के आखिरी कारोबारी दिन शानदार तेजी आई. इस तेजी के साथ ही सेंसेक्‍स और निफ्टी में लगातार चार दिनों की गिरावट पर ब्रेक लग गया. ग्‍लोबल संकेत अच्‍छे होने और अमेरिकी महंगाई दर में कटौती के कारण निवेशकों का सेंटीमेंट बदला और मार्केट में तेजी आई, लेकिन अब निवेशशकों का सवाल है कि अगले हफ्ते मार्केट में क्‍या होगा? 

एलकेपी सिक्‍योरिटी के टेक्निकल एनॉलिस्‍ट वत्‍सल भुवा ने कहा कि सप्‍ताहिक चार्ट डोजी कैंडस्टिक्‍स का बनते हुए दिखा रहा है, जो मार्केट पार्टिसिपेंट के बीच बढ़ते इनडिसीजन और क्लियर डायरेक्‍सनल की कमी को दिखाता है. उन्‍होंने आगे कहा कि शुक्रवार को एक बार फिर मार्केट 10 डे SMA के ऊपर बंद होने में असफल रही. शॉर्ट टर्म में गिरावट का रिस्‍क बना हुआ है. 

बैंक निफ्टी पर उन्‍होंने कहा कि अभी कुछ और सेशन में गिरावट की उम्‍मीद है और निफ्टी बैंक 58,800 से 59,500 रेंज में रह सकता है. इसके नीचे आने पर इंडेक्‍स शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे पर कारोबार कर सकता है. ऊपर की ओर इसका ब्रेकआउट लेवल 59,500 और नीचे की ओर 58,800 है, जो तय करेगा कि मार्केट आगे कहां जाएगा. इसका सपोर्ट 58,800 है और प्रतिरोध 59,200 से 59,500 के बीच है.

सम्बंधित ख़बरें

Apollo Microsystems stock is trading higher than the 5 day, 10 day, 200 day but lower than the 20 day, 30 day, 50 day, 100 day, and 150 day moving averages.
जापान के बैंक ने किया इस कंपनी में 39600cr का निवेश, रॉकेट बना स्‍टॉक!
अचानक 12% भागा Groww का शेयर, विदेश से आई इस खबर का असर
In the last three trading sessions, Bhavish Aggarwal cumulatively sold 9.62 crore equity shares of Ola Electric Mobility worth Rs 324.27 crore.
पहले 78% टूटा... फिर मालिक ने बेची बड़ी हिस्‍सेदारी, संकट में आज 10% भागा स्‍टॉक!
लिस्‍ट होते ही आया बड़ा टारगेट... 3180 रुपये तक जाएगा ये शेयर, आज 20% पर एंट्री!
Balasubramanian said it is right time to start investing in the market, given aspirations for India to grow at 7-8 per cent on the GDP level.
60% तक चढ़ेगा ये शेयर! रेलवे और डिफेंस में बड़ा कारोबार, एक्सपर्ट बोले- 'खरीद डालो'
Advertisement

शुक्रवार को Sensex 447.55 अंक या 0.53% चढ़कर 84,929.36 और निफ्टी 150.85 पॉइंट या 0.58% चढ़कर 25,966.40 पर क्‍लोज हुआ. सेंसेक्स में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) टॉप गेनर रहा, जो 2.38% बढ़कर 392.80 रुपये पर पहुंच गया. टाटा मोटर्स PV में 2.36% की बढ़त हुई, जबकि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL), एशियन पेंट्स और बजाज फिनसर्व सीमेंट में क्रम से 2.25%, 1.39%, 1.09% और 0.97% की बढ़त हुई.

ऑल टाइम हाई पर श्रीराम फाइनेंस
सेंसेक्स की बढ़त में पांच स्टॉक्स, यानी RIL, HDFC बैंक, L&T, BEL और पावर ग्रिड का बड़ा योगदान रहा. सेक्टोरल इंडेक्स में, BSE ऑटो इंडेक्स 1.24% बढ़कर 61,533.18 पर बंद हुआ, जबकि BSE कैपिटल गुड्स भी 1.65% बढ़कर 66,534.02 पर बंद हुआ. श्रीराम फाइनेंस का शेयर ने आज रिकॉर्ड हाई लेवल टच किया और 914.10 रुपये पर पहुंच गया. यह तेजी तब आई, जब जापान के बैंक MUFG ने इसमें 20 हिस्‍सेदारी खरीदी. 

 100 शेयर 52 सप्‍ताह के हाई पर 
सेंसेक्‍स के टॉप 30 शेयरों में से टाइटन कंपनी का शेयर सत्र के दौरान चढ़कर 3,962 रुपये के नए 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. कुल मिलाकर बीएसई के एक्टिव कारोबार कर रहे 4,331 शेयरों में से 2,734 शेयरों में तेजी देखी गई. 1,432 शेयरों में गिरावट आई और 165 शेयर अपरिवर्तित रहे. 100 शेयरों ने अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर को छुआ, जबकि 179 शेयरों की गिरावट दर्ज की गई. वहीं, 179 शेयरों ने अपर सर्किट बनाया और 161 शेयर लोअर सर्किट में बंद हुए. 

Advertisement

(नोट- किसी भी शेयर को खरीदने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement