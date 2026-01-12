scorecardresearch
 
Stock Market Crash: ये क्या... जापान से कोरिया तक बमबम, फिर खुलते ही क्रैश क्यों हो गया भारतीय शेयर बाजार?

Japan, South Korea, HongKong समेत तमाम एशियाई बाजारों में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को तेजी के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर भारतीय बाजार के दोनों इंडेक्स Sensex-Nifty खुलते ही धराशायी नजर आए हैं.

खुलते ही धड़ाम हो गया शेयर बाजार. (Photo: Reuters)
खुलते ही धड़ाम हो गया शेयर बाजार. (Photo: Reuters)

भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) में सप्ताह के पहले दिन कारोबार की शुरुआत खराब हुई. सेंसेक्स-निफ्टी दोनों इंडेक्स खुलने के साथ ही धड़ाम हो गए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला Sensex ओपनिंग के बाद महज दो मिनट में 525 अंक से ज्यादा फिसल गया. तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का Nifty भी सेंसेक्स की तरह ही गिरावट के साथ खुला और अचानक 150 अंक तक टूट गया. खास बात ये है बाजार में ये गिरावट ऐसे समय में देखने को मिली है, जबकि तमाम एशियाई बाजार ग्रीन जोन में कारोबार कर रहे हैं. जापान का Nikkei हो या फिर हांगकांग का Hang Seng सभी तेज रफ्तार से भाग रहे हैं. 

सेंसेक्स-निफ्टी की खराब शुरुआत 
सोमवार को शेयर बाजार में तेजी के ग्लोबल संकेत मिल रहे थे, क्योंकि लगभग सभी एशियाई बाजारों में तेजी के साथ कारोबार हो रहा था. लेकिन जब सेंसेक्स-निफ्टी ओपन हुए तो मामला पलटा हुआ नजर आया. BSE Sensex अपने पिछले बंद 83,576.24 की तुलना में फिसलकर 83,435.31 के लेवल पर ओपन हुआ और महज कुछ ही मिनटों में 525 अंक से ज्यादा टूटकर 83,043 के स्तर पर ट्रेड  करता हुआ नजर आया.

सेंसेक्स की तरह ही NSE Nifty का भी हाल शुरुआती कारोबार के दौरान ही बेहाल नजर आया. एनएसई का 50 शेयरों वाला ये इंडेक्स भी अपने पिछले बंद 25683.30 की तुलना में गिरावट लेकर 25,669.05 पर खुला और फिर इसमें गिरावट तेज होती चली गई, खबर लिखे जाने तक ये 150 अंक से ज्यादा फिसलकर 25,529 के लेवल पर आ गया. 

इन दिग्गज कंपनियों के शेयर बिखरे
Share Market में गिरावट के बीच खुलने के साथ ही कई दिग्गज कंपनियों के शेयर बिखरे हुए नजर आए. बीएसई लार्जकैप कैटेगरी में शामिल BEL Share (1.70%), Adani Ports Share (1.50%), PowerGrid Share (1.20%) की गिरावट लेकर कारोबार कर रहे थे. तो वहीं मिडकैप कैटेगरी में BHEL Share (4%), IPCALAB Share (3.30%), Ola Electric Share (3.20%), PowerIndia Share (2.90%) और UBL Share (2.75%) फिसलकर ट्रेड कर रहे थे. स्मॉलकैप शेयरों में KERNEX Share (12%) और Tejas Network Share (8%) तक टूट गया.

बीते सप्ताह भी बिखरा था शेयर बाजार
भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) में बीते सप्ताह की गिरावट का सिलसिला इस सप्ताह की शुरुआत में भी देखने को मिला है. बता दें कि पिछले हफ्ते में पांच कारोबारी दिनों में 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 2,185.77 अंक या 2.54% की गिरावट में रहा था. इस बीच मार्केट वैल्यू के हिसाब से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से सात के 3.63 लाख करोड़ रुपये स्वाहा हो गए थे और सबसे ज्यादा नुकसान में Reliance, HDFC Bank रहे थे.  

जापान, कोरिया में तेजी, Gift Nifty फिसला
पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों का भी असर भारतीय बाजार पर देखने को नहीं मिला. एक ओर जहां Japan Nikkei 1.61% या 822 अंक की तेजी लेकर 51,939 पर ट्रेड कर रहा था, तो वहीं हांगकांग का Hang Seng Index 24 अंक चढ़कर 26,456 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था. इसके अलावा साउथ कोरिया का Kospi Index भी तूफानी तेजी के साथ 4622 पर कारोबार कर रहा था. हालांकि, Gift Nifty की बात करें, तो इसमें तेज गिरावट देखने को मिली. खबर लिखे जाने तक ये 180 अंक से ज्यादा फिसलकर ट्रेड कर रहा था. 

बाजार में गिरावट के ये बड़े कारण
शेयर बाजार में गिरावट के कारणों की बात करें, तो रूसी तेल की खरीद को लेकर बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 500% Tariff तक की धमकी का असर अभी भी बाजार पर देखने को मिल रहा है. इसके अलावा विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से मार्केट में दबाव बना हुआ है. ईरान संकट (Iran Crisis) से तेल की कीमतों में उछाल (Oil Price Hike) से भी बाजार का सेंटीमेंट खराब हुआ है. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
