Stock Market Crash: ट्रंप के नए टैरिफ का टेरर... जापान से हांगकांग तक हाहाकार, भारतीय शेयर बाजार भी धड़ाम

भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) की शुरुआत सप्ताह के पहले कारोबारी दिन धीमी रही है, क्योंकि विदेशों से खराब सिग्नल आ रहे थे. जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान की खिलाफत करने वाले यूरोपीय देशों पर टैरिफ (Donald Trump Europe Tariff) लगाने के ऐलान से एशियाई शेयर बाजारों में हाहाकार (Asian Stock Market Carsh) मचा आ रहा है. जापान के निक्केई से लेकर हांगकांग का हैंगसेंग तक क्रैश हो गया है, वहीं गिफ्ट निफ्टी भी करीब 100 अंक टूटकर कारोबार कर रहा है. भारत में इसके असर की बात करें, तो BSE Sensex खुलने के साथ ही 500 अंक से ज्यादा फिसला, तो NSE Nifty भी 150 अंक से अधिक टूट गया.

जापान से हांगकांग तक तेज गिरावट

बीते सप्ताह Donald Trump के ग्रीनलैंड को लेकर तीखी बयानबाजी और आठ यूरोपीय देशों पर टैरिफ के ऐलान का असर सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को दुनियाभर के शेयर बाजारों में देखने को मिला है. जापान का निक्केई (Japan Nikkei) खबर लिखे जाने तक 525 अंक फिसलकर 53,412 के लेवल पर कारोबार कर रहा था, तो वहीं हांगकांग का हैंगसेंग भी क्रैश (Hang Seng Crash) नजर आया और ये 190 अंक फिसलकर 26,660 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था.

न सिर्फ एशियाई शेयर बाजार धराशायी नजर आए, बल्कि बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन खुद अमेरिकी बाजार भी ट्रंप टैरिफ वॉर के चलते भरभराकर टूटे थे. Dow Futures 332 अंक गिरकर 49,027 पर, Dow Jones 83 अंक की गिरावट के साथ 49,380 पर और S&P भी मामूली गिरावट के साथ 6,960 पर क्लोज हुआ था.

आज खुलते ही शेयर बाजार धड़ाम

एक ओर जहां बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स-निफ्टी उछाल के साथ क्लोज हुए थे, तो वहीं सोमवार को एशियाई बाजार में गिरावट का सीधा असर भारत में देखने को मिला. बीएसई का सेंसेक्स इंडेक्स खुलने के साथ ही 500 अंक से ज्यादा फिसलकर 83,028 के लेवल पर आ गया, तो वहीं एनएसई का निफ्टी भी 150 अंक से ज्यादा फिसलकर 25,528 के लेवल पर ट्रेड करता दिखाई दिया.

बीते सप्ताह उछले थे Sensex-Nifty

गौरतलब है कि अमेरिका में होने वाली हलचल, या फिर एशियाई बाजारों में गिरावट का असर भारतीय स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिलता है. पिछले सप्ताह के आखिरी दिन Indian Share Market की चाल को देखें, तो दोनों इंडेक्स बढ़त के साथ ग्रीन जोन में क्लोज हुए थे.

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स (Sensex) अपने पिछले बंद 83,382 की तुलना में 83,670 पर खुलने के बाद अंत में 187 अंक की बढ़त लेकर 83,570 पर क्लोज हुआ था. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (Nifty) मामूली 28 अंक की बढ़त के साथ 25,694 पर बंद हुआ था.

Trump का नया टैरिफ टेरर

बता दें कि अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं और इसे हासिल करने के उनके प्लान में अब नाटो के ही सदस्‍य देशों ने खिलाफत की है. इससे बौखलाए ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों पर 10 फीसदी टैरिफ लगा दिया है और अगर ग्रीनलैंड पर डील फाइनल नहीं होने के स्थिति में 1 जून 2026 से 25 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी दी है. ट्रंप के इस कदम ने यूरोप और अमेरिका के बीच तनाव जैसी स्थिति पैदा कर दी है.

एक्सपर्ट्स की मानें, तो उनका कहना है कि Trump Tariff Tension ऐसे ही चलती रही, तो फिर सिर्फ यूरोप को ही नहीं, बल्कि दोनों देशों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसका सीधा असर इन देशों के बीच व्यापार, अर्थव्‍यवस्‍था और ग्‍लोबल सप्लाई चेन पर पड़ेगा.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

