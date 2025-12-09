

विदेशी ब्रोकरेज फर्म JP Morgan ने एक शेयर पर अपनी राय रखी है और उसे खरीदने की सलाह दी है. उनका कहना है कि यह शेयर 1 महीने में 40 फीसदी सस्‍ता हो चुका है. इस हिसाब से इसे खरीदने का यही सही मौका है. हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं, वह Kaynes Technology के शेयर हैं.

जेपी मॉर्गन ने इस शेयर पर कवरेज शुरू की है. पिछले महीने 10 नंवबर से लेकर 8 दिसंबर के बीच यह शेयर 41 प्रतिशत टूट चुका है. यह शेयर 6400 रुपये के लेवल से 4000 रुपये पर कारोबार कर रहा है. कल इसके शेयर में 12.5 फीसदी की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज यह शेयर तेजी दिखा रहा है. जेपी मॉर्गन की ओर से टारगेट आने के बाद इस शेयर में अभी 7 फीसदी की उछाल आई है.

9 दिसंबर, 2025 के अपने लेटेस्ट एशिया पैसिफिक इक्विटी रिसर्च नोट में, जेपी मॉर्गन ने कंपनी पर अपना ओवरवेट रुख दोहराया और कहा कि पिछले एक महीने में 40% की गिरावट के बाद, स्टॉक अब सिर्फ़ 0.7x PEG पर ट्रेड कर रहा है, जो पीयर्स कंपनियों की तुलना में 1x एवरेज से काफी नीचे है, जबकि निफ्टी लगभग 2% बढ़ा है.

ब्रोकरेज ने कहा कि यह बिकवाली फंडामेंटल्‍स में बिना किसी बदलाव के हुई है और कहा कि दूसरी तिमाही के बाद वर्किंग कैपिटल और रिसीवेबल्‍स र दबाव की चिंताओं ने सेंटिमेंट पर असर डाला है. कंपनी का नेट वर्किंग कैपिटल (NWC) 116 दिन था, जबकि FY25 में यह 87 दिन था. यह बदलावा स्‍मार्ट मीटर बिजनेस से ज्‍यादा योगदान के कारण हुआ है.

29 फीसदी तेजी का अनुमान

ब्रोकरेज ने कहा कि स्‍टॉक 4,900 रुपये की फेयर वैल्यू के लायक है, जिसका मतलब है कि मौजूदा लेवल से 29% की बढ़त. ब्रोकरेज को रेवेन्‍यू या मार्जिन आउटलुक में कोई गिरावट नहीं दिख रही है और अगले दो तिमाही में रिसीवेबल्‍स और वर्किंग कैपिटल दोनों में रिकवरी की उम्‍मीद है.

कंपनी के पास कितना है काम

कंपनी का Q2 FY26 तक कुल रिसीवेबल्स Rs 1,360 करोड़ थे, जिसमें से स्मार्ट मीटर सेगमेंट का हिस्सा 690 करोड़ रुपये था. इसमें करीब 240 करोड़ रुपये एक साल से ज्‍यादा समय से पेंडिंग लेगेसी रिसीवेबल्स से जुड़े हैं, जिन्हें कंपनी मार्च 2026 तक डिस्काउंटिंग के ज़रिए इकट्ठा करने का प्लान बना रही है. मैनेजमेंट ने बताया कि साल के दूसरी छमाही में स्‍मार्ट मीटर का कंट्रीब्‍यूशन कम होने की उम्‍मीद है, क्‍योंकि कोर बिजनेस का वर्किंग कैपिटल साइकिल छोटा होता है.

(नोट- यहां बताया गया टारगेट ब्रोकरेज फर्म के अपने विचार हैं. aajtak.in इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है. किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

