ये AI क्या करेगा? US-China से भारत तक... IT शेयरों में 'ग्लोबल क्रैश'

अमेरिका में मंगलवार को आईटी स्टॉक्स (US IT Stock Crash) में कोहराम मचा तो, इसका असर दुनिया में हुआ. भारत हो या फिर चीन आईटी स्टॉक्स में ग्लोबल क्रैश (IT Stocks Global Crash) नजर आया. अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्टेड इस सेक्टर के कई शेयर 25% तक टूटे, तो चीन में अलीबाबा जैसे मल्टीनेशनल टेक कंपनी को भी बड़ा झटका लगा. भारत की बात करें, तो TCS, Infosys, Wipro से लेकर HCL और Tech Mahindra तक के स्टॉक्स खुलते ही बिखरे और अंत तक संभल नहीं पाए. सिर्फ पांच कंपनियों के 1.7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा स्वाहा हो गए. इस ग्लोबल तबाही के पीछे US में लॉन्च हुए AI Tool है, आइए जानते हैं इसके बारे में...

US में इस वजह से मचा हाहाकार

सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका में आईटी स्टॉक्स में मचे हाहाकार के बारे में, तो बीते कारोबारी दिन मंगलवार को अमेरिका में नए एंथ्रोपिक एआई टूल (Anthropic AI Tool) की एंट्री हुई, जिसे कॉर्पोरेट और लीगल कार्यों को ऑटोमेटिक करने के लिए लाया है. यह नया टूल सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा किए जाने वाले पारंपरिक वर्कफ़्लो ऑटोमेशन में बड़ा बदलाव लाएगा. इसके आते ही NASDAQ 1.43% टूट गया.

Anthropic AI Tools की एंट्री का सबसे ज्यादा बुरा असर लीगल और डेटा सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियों के शेयरों पर देखने को मिला. लीगलजूम के शेयर 25% के आसपास फिसल गए, तो वहीं थॉमसन रॉयटर्स के स्टॉक में भी 15% तक बड़ी गिराव आई, लेक्सिसनेक्सिस की पैरेंट कंपनी RELX का शेयर 14% गिर गया था. निवेशकों ने एनवीडिया (NVIDIA), माइक्रोन (Micron) और एएमडी (AMD) जैसी हाई वैल्यू वाली चिप कंपनियों के शेयरों से हटकर एंथ्रोपिक की ओर रुख किया है.

भारत में IT Stocks पर सीधा असर

शेयर बाजार में बुधवार को सुस्ती के साथ कारोबार की शुरुआत हुई अंत तक ये जारी रही. Sensex 78.55 अंक, जबकि Nifty 48 अंक की मामूली बढ़त के साथ क्लोज हुआ. कारोबार के दौरान बीएसई आईटी इंडेक्स 5.49% से ज्यादा गिरकर 35,109.51 पर आ गया. TCS, Infosys, Wipro, HCL Tech समेत अन्य आईटी शेयर खुलने के साथ ही क्रैश नजर आए थे और इस बड़ी गिरावट के कंपनी के शेयरों में पैसे लगाने वालों को बड़ा झटका हुआ.

इन आईटी शेयरों में बड़ी गिरावट

कंपनी शेयर में गिरावट/प्राइस MCap में गिरावट मार्केट कैप TCS 6.99% (2999 रुपये) करीब 70000 करोड़ 10.86 लाख करोड़ रुपये Infosys 7.37 (1534 रुपये) करीब 54011 करोड़ 6.37 लाख करोड़ रुपये HCL 4.58% (1618 रुपये) करीब 27000 करोड़ 4.39 लाख करोड़ रुपये Wipro 3.79% (233.5 रुपये) करीब 11000 करोड़ 2.45 लाख करोड़ रुपये TechM 4.52% (1639 रुपये) करीब 10000 करोड़ 1.61 लाख करोड़ रुपये

इन बड़े शेयरों के अलावा भी इस सेक्टर की अन्य कंपनियों में LTIMindtree Share (5.84%) टूटकर 5691 रुपये पर बंद हुआ और इसका मार्केट कैप करीब 14,000 करोड़ रुपये से ज्यादा घट गया. Persistent Systems का शेयर 4.76% की गिरावट के साथ 5979.50 रुपये पर क्लोज हुआ और इसकी मार्केट वैल्यू करीब 8000 करोड़ रुपये कम होकर 92800 करोड़ रह गई. Coforge Share में 6.02% फिसला और इसकी वैल्यू गिरकर 9980 करोड़ रुपये रह गई. वहीं Mphasis Share 4.59% की गिरावट लेकर 2690 रुपये पर आ गया.

चीन के आईटी सेक्टर पर असर

अमेरिका और भारत ही नहीं, बल्कि चीन का आईटी सेक्टर भी इस एंथ्रोपिक एआई टूल के असर से नुकसान में नजर आया. ग्लोबल मल्टीनेशनल टेक कंपनी Alibaba का शेयर 3.15% के आसपास टूटा, तो वहीं Baidu Inc Share करीब 2.50% फिसल गया. वहीं IQIYI Inc Stock 1.51% के करीब फिसला.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

