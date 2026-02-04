scorecardresearch
 
2 दिन में 40% उछला ये शेयर, भारत-US डील से मिला बूस्ट, एक्सपर्ट बोले- 'खरीद डालो'

India-US Deal Impact: डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर दिए बयान और भारत पर टैरिफ में कटौती कर 18% करने के ऐलान से भारतीय एक्सपोर्ट कंपनियों के शेयर रॉकेट बने हैं. कपड़ा निर्यात से जुड़ी एक कंपनी का स्टॉक तो 2 दिन में ही 40% से ज्यादा उछल गया.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील की खबर से रॉकेट बना शेयर. (Photo: Pexels)
भारत और अमेरिका में व्यापार समझौते का डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump India-US Trade Deal) ने ऐलान कर दिया है. हालांकि, अभी इसे लेकर आधिकारिक घोषणा बाकी है और रिपोर्ट्स की मानें, तो आने वाले कुछ दिनों में ये हो सकती है. उधर दोनों देशों के बीच लंबे समय से अटकी इस जील की खबर का सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर मंगलवार को देखने को मिला था और Sensex-Nifty तूफानी रफ्तार से भागे थे. 

सेंसेक्स 2072 अंक, जबकि निफ्टी 639 अंकों की बढ़त लेकर बंद हुआ था. इस बीच ट्रंप के भारत पर टैरिफ घटाने के (US Tariff Cut On India) ऐलान का भी असर तमाम एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर देखने को मिला है. इनमें एक गोकलदार एक्सपोर्ट्स का शेयर तो दो दिन में ही 40% से ज्यादा उछल गया, इसकी रफ्तार देख एक्सपर्ट ने इसे नए टारगेट प्राइस के साथ Buy Rating दी है. 

लगातार दूसरे दिन लगा अपर सर्किट
शेयर मार्केट में हालांकि बुधवार को बीते कारोबारी दिन की तेजी नहीं दिखी, लेकिन India-US Trade Deal का असर जारी है. लगातार दूसरे दिन गोकलदास एक्सपोर्ट्स के शेयर (Gokaldas Exports Share) में ताबड़तोड़ तेजी आई और खुलने के बाद झटके में इसने 20% के अपर सर्किट को हिट (Stock Upper Circuit) किया. बीएसई पर इस शेयर का भाव 832.85 रुपये के लेवल पर जा पहुंचा. ये लगातार दूसरा दिन है जब इस Export Stock में अपर सर्किट लगा है और इन दो दिन में ये 40% चढ़ चुका है. 

Goaldas Exports Share ने 2 फरवरी के अपने बंद 581.80 रुपये से 20 फीसदी उछाल लेकर मंगलवार को 694.05 रुपये पर क्लोजिंग की थी, तो वहीं बुधवार को ये खुलते ही 779.40 रुपये पर पहुंचा और फिर एक झटके में इसमें अपर सर्किट लग गया और ये 832 रुपये के पार निकल गया. शेयर में तूफानी तेजी के चलते कंपनी का मार्केट कैपिटल भी उछलकर 5800 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. बता दें कि इस शेयर का 52 वीक का हाई लेवल 1060 रुपये है. 

80% कारोबार अमेरिकी बाजार में 
कपड़ा निर्माता कंपनी के शेयर में India-US Trade Deal के ट्रंप के ऐलान के बाद से ही 40% से ज्यादा की तेजी आई है. जिसमें ट्रंप की ओर से भारत पर डील के तहत टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने की घोषणा की है. आईसीआईसीआई डायरेक्ट (ICICI Direct) के मुताबिक, अमेरिकी टैरिफ में हुई महत्वपूर्ण कमी से गोकलदास एक्सपोर्ट्स को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला है, क्योंकि कंपनी के टोटल रेवेन्यू का करीब 80% हिस्सा अमेरिकी बाजार से ही आता है.

Buy Rating के साथ ये टारगेट
Gokaldas Exports Stock को लेकर ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि अफ्रीका में कारोबार के सुचारू होने, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) से यूरोपीय संघ और ब्रिटेन से बढ़ते कारोबार और अब अमेरिका में भारतीय सामानों पर टैरिफ में पहले के 50% से घटकर 18% होने से अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है, जिससे वित्त वर्ष 2025-28 के दौरान राजस्व में 12% की CAGR से वृद्धि होगी. ICICI Direct ने इस स्टॉक को 'बाय' रेटिंग दी है और इसका नया टारगेट प्राइस 930 रुपये सेट किया है, जो कि इस स्टॉक के मौजूदा भाव से करीब 13% की संभावित उछाल दर्शाता है. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
