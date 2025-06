US Fed के फैसले से बिखरे अमेरिका-एशिया तक के बाजार, भारत में भी दिखेगा असर!

अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed) ने बुधवार को पॉलिसी रेट पर बड़ा फैसला लेते हुए ब्याज दरों को स्थिर रखा है. फेड चीफ जेरोम पॉवेल ने दो दिवसीय अमेरिकी केंद्रीय बैंक की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया. उन्होंन कहा कि कमजोर इकोनॉमिक ग्रोथ, बेरोजगारी और तेज मूल्य वृद्धि के अधिक चुनौतीपूर्ण आउटलुक के मद्देनजर रेट कट नहीं किया जा सकता. मतलब फेड की बेंचमार्क ओवरनाइट दर 4.25%-4.50% पर स्थिर हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि फेड रिजर्व पॉलिसी रेट (US Policy Rate) में कटौती कर सकता है, लेकिन इसके विपरीत आए फैसले का सीधा असर अमेरिकी शेयर बाजार (US Stock Market) पर दिखा और डाउ जोन्स से लेकर S&P 500 तक रेड जोन में क्लोज हुआ. इसके चलते एशियाई बाजार भी गुरुवार को लाल रंग में रंगे नजर आ रहे हैं.

पॉवेल बोले- 'अगर टैरिफ न होते तो...'

अमेरिका में ये लगातार चौथी बार है जबकि फेड रिजर्व ने Policy Rates को स्थिर रखा है. जेरोम पॉवेल ने कहा कि यदि टैरिफ (Trump Tariff) न होते तो ब्याज दरों में कटौती करना उचित होता, क्योंकि हाल में महंगाई के आंकड़े अनुकूल रूप से कम रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि लागत में झटका लगने वाला है, क्योंकि प्रोड्यूशर, मेकर और रिटेल विक्रेता अभी भी जटिल संघर्ष में उलझे हुए हैं कि अब तक लगाए गए शुल्कों का भुगतान कौन करेगा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) अभी भी आयात शुल्कों के आक्रामक सेट पर विचार कर रहे हैं, जो अगले महीने की शुरुआत में लागू हो सकते हैं. फेड चीफ के मुताबिक, 'मैं जितने लोगों को जानता हूं, वे सभी आने वाले महीनों में टैरिफ के कारण महंगाई (US Inflation) में तगड़े उछाल का अनुमान लगा रहे हैं. बता दें फेड रिजर्व ने साल 2025 के अंक में महंगाई 3 फीसदी पर पहुंचने का अनुमान जाहिर किया है.

US से एशियाई मार्केट तक में गिरावट

अमेरिकी शेयर बाजार की बात करें, तो ये रेड जोन में क्लोज हुए. Dow Jones 44 अंक फिसलकर, S&P 18 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ, तो वहीं US Tech 100 भी 92 अंक फिसला. बात एशिया शेयर बाजारों की करें, तो यहां भी सब लाल-लाल नजर आ रहा है. गुरुवार को जापान का निक्केई (Japan Nikeei) 288 अंक फिसलकर 38597 पर ट्रेड कर रहा था. इसके अलावा हांगकांग का Hang Seng 271 अंक टूटकर 23,439 और साउथ कोरिया का कोस्पी (KOSPI Index) 0.42% की गिरावट लेकर 2959.56 पर ट्रेड कर रहा था. गिफ्ट निफ्टी की चाल देखें, तो Gift Nifty शुरुआती कारोबार में 80 अंक तक फिसल गया.

भारतीय बाजार के लिए निगेटिव संकेत

पहले से ही इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष का दबाव भारतीय शेयर पर देखने को मिल रहा है और लगातार दो दिन से ये रेड जोन में बंद हो रहा है. अब अमेरिका से एशियाई बाजारों तक में आई गिरावट का असर गुरुवार को Indian Stock Market में पड़ने की आशंका नजर आ रही है. बता दें कि बीते कारोबारी दिन बुधवार को शेयर मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स (Sensex) 138 अंक फिसलकर क्लोज हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स (Nifty) 24,900 के नीचे आकर बंद हुआ.

सबसे ज्यादा टूटे थे ये शेयर

बुधवार को सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयर देखें, तो लार्जकैप कैटेगरी में शामिल Tata Group की कंपनी टीसीएस का शेयर (TCS Share) 1.79% की गिरावट के साथ 3452.20 रुपये पर क्लोज हुआ, तो वहीं Adani Ports Share (1.55%), HUL Share (1.35%) और Bajaj Finserv Share (1.16%) फिसलकर क्लोज हुआ. इसके अलावा मिडकैप शेयरों की बात करें, तो IKS Share (8.07%), Max Health Share (3.69%), Biocon Share (2.95%) और NHPC Share (2.95%) की गिरावट के साथ बंद हुआ. स्मॉलकैप कैटेगरी पर नजर डालें, तो Orient Cement Share (16.59%), जबकि Mobikwik Share (8.76%), STL Tech Share (6.33%) की गिरावट के साथ बंद हुआ.

