'ये ईश्वर का संकेत है...', तिरुपति यात्रा पर पहुंचे NSE चीफ बोले- IPO को मंजूरी जल्द!

NSE CEO आशीष चौहान ने परिवार के साथ तिरुपति यात्रा (Tirupati Visit) के दौरान की तस्वीरें शेयर करते हुए NSE IPO के बारे में बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि इसे जल्द SEBI की मंजूरी मिले का संकेत मिला है.

एनएसई सीईओ ने तिरुपति यात्रा को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आईपीओ से जोड़ा (Photo: X/@ashishchauhan)
भारत का सबसे बड़ा इक्विटी डेरेटिव एक्‍सचेंज, नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) अपना आईओ (NSE IPO) लाने की तैयारियों में जुटा है. इसकी चर्चाएं बीते साल से ही सुर्खियों में हैं. अब इसे लेकर सकारात्मक ईश्वरीय संकेत भी मिले हैं. ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद एनएसई चीफ आशीष चौहान (NSE CEO Ashish Chauhan) ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पर अपनी पोस्ट में उनकी तिरुपति यात्रा को इससे जोड़ा है. उनकी इस पोस्ट के मुताबिक, एनएसई के इश्यू को इसी महीने के अंत में मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) की मंजूरी मिल सकती है. 

एनएसई सीईओ ने किया ये पोस्ट
NSE CEO आशीष कुमार चौहान ने 11 जनवरी को शेयर की गई अपनी एक्स पोस्ट में एक मैसेज शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने परिवार की तिरुपति तीर्थयात्रा को नियामक से मिले हालिया सकारात्मक संकेतों से जोड़ा है. आशीष चौहान ने कहा कि उन्होंने अपनी तिरुपति यात्रा (Tirupati Visit) के दौरान एक्सचेंज, इसके कर्मचारियों, मेंबर्स, लिस्टेड कंपनियों, स्टेकहोल्डर्स और निवेशकों के लिए भगवान वेंकटेश्वर (Lord Venkateshwara) का आशीर्वाद मांगा. 

अपनी पोस्ट में एनएसई चीफ ने आगे लिखा, 'यह तिरुपति तीर्थयात्रा काफी समय पहले से तय थी, जब हम यहां पहुंचे, तभी सेबी अध्यक्ष (SEBI Chairman) ने इस महीने एनएसई आईपीओ को मंजूरी (NSE IPO Approval) देने का संकेत दिया, जो सचमुच ईश्वर के एक दिव्य संकेत जैसा है.'

SEBI ने दिया है ग्रीन सिग्नल
एनएसई सीईओ का ये Social Media Post ऐसे समय में आया है, जबकि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने पुष्टि की है कि वह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आईपीओ के लिए NOC जारी करने की एडवांस्ड स्टेज में है. SEBI चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने कहा कि अप्रूवल प्रोसेस पूरा होने के करीब है, हालांकि उन्होंने कोई निश्चित तिथि नहीं बताई थी. एएनआई की एक रिपोर्ट की मानें, तो Tuhin Kanta Pandey ने कहा था कि यह इसी महीने के भीतर हो सकता है.

खत्म होने वाला है दशकों का इंतजार! 
NSE करीब एक दशक से अपने आईपीओ के लिए मंजूरी मांग रहा है. एक्सचेंज ने पहली बार दिसंबर 2016 में अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) सेबी के पास जमा कराया था. हालांकि, प्रशासनिक खामियों और चर्चित को-लोकेशन विवाद (NSE Co-Location Controversy) के बाद ये अटक गया. कई सालों की रेग्युलेटरी जांच के बाद एनएसई ने अगस्त 2024 में फिर से दस्तावेज सेबी के पास जमा कराए थे. 

SEBI Chairman ने भी बताया था कि एनएसई ने सीनियर मैनेजमेंट में बदलाव, बोर्ड का पुनर्गठन, अनुपालन फ्रेमवर्क को मजबूत करने और पिछली नियामक चिंताओं के समाधान सहित कई सुधारात्मक उपाय किए हैं. अधिकांश चिंताओं का समाधान होने के बाद अब नियामक मंजूरी पहले से कहीं अधिक करीब महसूस हो रही थी. 

---- समाप्त ----
