Budget 2026: 9वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला, लेकिन ये रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई के नाम!

Nirmala Sitharaman देश का आम बजट पेश करने के लिए तैयार हैं और 1 फरवरी रविवार को सुबह 11 बजे लोकसभा में अपना बजट भाषण देंगी. ये देश की पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में उनका लगातार 9वां बजट होगा.

रविवार के दिन बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण (Photo: ITG)
बजट का हलवा बंट गया है और 1 फरवरी 2026 यानी रविवार के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट (Union Budget) पेश करेंगी. इस बार का बजट रविवार की छुट्टी वाले दिन पेश किया जाएगा. मोदी सरकार में वित्त मंत्री के रूप में ये उनका लगातार 9वां बजट होगा, जो एक रिकॉर्ड है. वहीं Nirmala Sitharaman बजट से जुड़े एक और बड़े रिकॉर्ड के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगी.  

ग्लोबल टेंशन के बीच ग्रोथ पर नजर
केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार नौवीं बार बजट पेश करेंगी. इस बार का बजट टैरिफ समेत कई भू-राजनितिक अनिश्चिततओं के बीच होने वाला है, ऐसे में इन चुनौतियों के बीच उनके बजट भाषण में भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुधारात्मक उपायों के शामिल होने की उम्मीद है. 

मोदी कार्यकाल में लगातार 9वां बजट
Budget 2026 के साथ ही निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लगातार नौ बजट पेश करने का रिकॉर्ड अपने नाम रखेंगी. 2019 में जब पीएम मोदी ने दूसरी बार देश की सत्ता संभाली थी, तो उस समय भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण को नियुक्त किया गया था. इसके बाद 2024 में तीसरी बार सरकार बनाने पर भी प्रधानमंत्री ने सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय बरकरार रखा. उनके द्वारा फरवरी 2024 में पेश किए गए अंतरिम बजट समेत अब तक कुल 8 बजट पेश किए जा चुके हैं. 

इससे पहले पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी नौ बार बजट पेश किया है, लेकिन ये अलग-अलग प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में पेश किए गए थे. वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी वित्त मंत्री के तौर पर अलग-अलग प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में आठ बजट पेश किए थे.

इस बड़े रिकॉर्ड के बेहद करीब
जहां मोदी कार्यकाल के दौरान लगातार 9वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड वित्त मंत्री के नाम रहेगा, तो वहीं इस बार के बजट भाषण के साथ ही निर्मला सीतारमण, अब तक सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा अलग-अलग समयावधि में पेश किए गए 10 बजट के रिकॉर्ड के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगी. 

गौरतलब है कि मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के तौर पर 1959 से 1964 के बीच छह बजट पेश किए थे, जबकि 1967-1969 के बीच 4 बजट भाषण दिए थे. उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री रहते हुए कुल 10 बजट पेश किए थे. 

