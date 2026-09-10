'पुल नहीं गिरेगा तो बिहार में और क्या गिरेगा?' वैशाली हादसे पर पप्पू यादव का बड़ा हमला

बिहार के वैशाली जिले के लालगंज में भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे निर्माणाधीन पुल के लॉन्चर/स्ट्रक्चर के गिरने से हादसा हो गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, निर्माण कार्य के दौरान लॉन्चर को शिफ्ट किए जाने के समय यह हादसा हुआ.

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हादसे में कई मजदूर घायल हुए हैं. ताजा रिपोर्टों के मुताबिक सात मजदूरों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. दुर्घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार कराया जा रहा है.

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इसी घटना को लेकर सांसद पप्पू यादव ने निर्माण कंपनी एसपी सिंगला पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि कंपनी के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इस मामले को लेकर लड़ाई लड़ेंगे. सांसद ने कंपनी पर बिहार को नुकसान पहुंचाने और कथित तौर पर बड़ी रकम लेने-देने के गंभीर आरोप भी लगाए.

‘पुल नहीं गिरेगा तो बिहार में और क्या गिरेगा?’

पप्पू यादव ने कहा, 'पुल नहीं गिरेगा तो बिहार में और क्या गिरेगा. एसपी सिंगला कंपनी के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं. इसको हम बख्शेंगे नहीं.' उन्होंने आगे कहा कि कंपनी ने बिहार को बहुत लूटा है और केंद्र तथा बिहार के नेताओं द्वारा उससे बहुत पैसे लिए गए हैं.

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सांसद ने कहा कि वह एसपी सिंगला के खिलाफ जंग लड़ेंगे. उनके इस बयान के बाद निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और परियोजना से जुड़ी जिम्मेदारियों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है.

पप्पू यादव ने हादसे में मजदूरों के दबने और एक मजदूर की मौत की सूचना मिलने का भी दावा किया. हालांकि, मौत की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल सामने नहीं आई है. ऐसे में मृतक की संख्या को लेकर स्थिति स्पष्ट होने के लिए आधिकारिक जानकारी का इंतजार है.

जांच और FIR की मांग

सांसद पप्पू यादव ने पूरे मामले की तत्काल जांच कराने की मांग की है. उन्होंने जिम्मेदार ठेकेदारों के खिलाफ FIR दर्ज करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की. साथ ही इंजीनियरिंग से जुड़ी खामियों और निर्माण कंपनी की भूमिका की भी जांच कराने की बात कही.

उन्होंने कहा कि अगर जांच में लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. हादसे के बाद अब निर्माण प्रक्रिया, सुरक्षा इंतजाम और संबंधित एजेंसियों की भूमिका जांच के दायरे में आने की बात कही जा रही है.

वैशाली के लालगंज में हुए इस हादसे ने एक बार फिर बिहार में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा कि हादसे की वास्तविक वजह क्या थी और इसके लिए जिम्मेदार कौन है.

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