Bihar: सुपौल में फिर पकड़ौआ विवाह की चर्चा, रात में प्रेमी-प्रेमिका पकड़े गए, मंदिर में कराई गई शादी

बिहार के सुपौल जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक को गांव वालों ने पकड़ लिया और फिर मंदिर में उसकी शादी करा दी गई.

यह मामला राजेश्वरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार मधेपुरा जिले का एक युवक दो दिन पहले अपनी प्रेमिका से मिलने राजेश्वरी गांव पहुंचा था. रात के समय गांव वालों ने प्रेमी और प्रेमिका को एक साथ देख लिया. इसके बाद दोनों को पकड़ लिया गया और गांव के ही एक मंदिर में शादी करा दी गई.

ग्रामीणों ने कराई प्रेमी और प्रेमिका की शादी

बताया जा रहा है कि प्रेमी और प्रेमिका के परिवार पहले से रिश्तेदार भी रहे हैं. घटना के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. लोग इसे प्रेम-प्रसंग और जबरन कराए गए पकड़ौआ विवाह से जोड़कर देख रहे हैं.

वायरल वीडियो में कुछ ग्रामीण युवक और युवती से सवाल-जवाब करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में युवक अपनी उम्र 22 साल बताता है, जबकि युवती खुद को 15 साल की बताती है. ग्रामीण युवक से कहते हैं कि अब सात फेरे हो चुके हैं और आज से दोनों पति-पत्नी हैं.

ग्रामीण युवक से यह भी पूछते हैं कि अगर परिवार उसे स्वीकार नहीं करेगा तो क्या वह युवती को कमा कर खिलाएगा. युवक इस पर हामी भरता दिखाई देता है. इसके बाद ग्रामीण उसके कामकाज और परिवार को बुलाने को लेकर भी सवाल करते हैं.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. लोग अलग-अलग तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं. हालांकि प्रशासन का कहना है कि अभी तक इस मामले में किसी तरह का लिखित आवेदन नहीं मिला है. वीडियो कब का है और कहां का है, इसकी पुष्टि आजतक नहीं करता.

