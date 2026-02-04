scorecardresearch
 
आधी रात पत्नी का कत्ल, सुबह शव फेंका और... सरिता हत्याकांड का मुख्य आरोपी पटना से गिरफ्तार

सोनपुर सरिता हत्याकांड में सारण पुलिस की SIT ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और पति सत्येंद्र को पटना से गिरफ्तार कर लिया है. 15 जनवरी को सरिता की हत्या कर शव स्कॉर्पियो से घर के बाहर फेंका गया था, जिसकी तस्वीरें CCTV में कैद हुई थीं. गिरफ्तारी के बाद परिजनों ने राहत जताते हुए आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की है.

घटना CCTV में हुई थी कैद.(Photo: Screengrab)
बिहार के सोनपुर में चर्चित सरिता हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. सारण पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने इस मामले के मुख्य आरोपी और सरिता के पति सत्येंद्र को पटना से गिरफ्तार कर लिया है. लंबे समय से फरार चल रहे सत्येंद्र की गिरफ्तारी के बाद पीड़िता के परिवार ने राहत की सांस ली है और न्याय की उम्मीद जताई है.

सत्येंद्र की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही सरिता के पिता और दादा ने मीडिया से बात की. उन्होंने कहा कि आरोपी के पकड़े जाने से परिवार को सुकून मिला है. परिजनों ने सारण पुलिस और SIT का धन्यवाद करते हुए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है.

परिजनों को अब भी वजह का इंतजार

सरिता के परिजनों ने बताया कि उन्हें अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सत्येंद्र ने सरिता की हत्या क्यों की. उनका कहना है कि अब जब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, तो उससे सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए ताकि हत्या की असली वजह सामने आ सके.

परिजनों ने कहा कि वे चाहते हैं कि पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच करें और दोषियों को ऐसी सजा मिले, जिससे भविष्य में कोई इस तरह का अपराध करने की हिम्मत न कर सके.

CCTV से हुआ था बड़ा खुलासा

गौरतलब है कि 15 जनवरी की आधी रात के बाद सरिता की हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद पति सत्येंद्र और उसके साथ मौजूद तीन अन्य लोगों ने स्कॉर्पियो गाड़ी से सरिता के शव को घर के बाहर फेंक दिया था. यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी.

सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस को पता चला कि जिस स्कॉर्पियो से शव फेंका गया, वह एक दरोगा संतोष रजक की गाड़ी थी. इसके बाद पुलिस ने गाड़ी बरामद की और मुजफ्फरपुर में तैनात दरोगा समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया था.

फरार पति अब पुलिस की गिरफ्त में

हालांकि, इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी सत्येंद्र उस समय से फरार चल रहा था. सारण पुलिस की SIT लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी. आखिरकार पुलिस ने उसे पटना से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस अब सत्येंद्र से पूछताछ कर रही है और पूरे हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ने में लगी है. सरिता के परिजन अब न्याय मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं और पुलिस कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट-विकास कुमार
