9 महीने पहले शादी, अब घर के बाहर फेंका शव... नवविवाहिता की हत्या पर पिता ने लगाए सनसनीखेज आरोप

बिहार के सोनपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहिता की हत्या कर उसका शव घर के बाहर फेंक दिया गया. सुबह जब परिजनों ने घर के बाहर बेटी का शव पड़ा देखा तो परिवार में कोहराम मच गया. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई.

परिजनों ने तुरंत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें पूरी वारदात कैद मिली. फुटेज में साफ दिख रहा है कि आधी रात के बाद एक स्कॉर्पियो गाड़ी घर के सामने आकर रुकती है और उसमें सवार लोग नवविवाहिता सरिता का शव घर के बाहर फेंककर फरार हो जाते हैं.

सीसीटीवी में कैद हुई सनसनीखेज वारदात

सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद परिजनों का गुस्सा और बढ़ गया. परिजनों का कहना है कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या है. मृतका के परिवार ने सीधे तौर पर पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का गंभीर आरोप लगाए हैं.

मृतका के पिता ने बताया कि सरिता की शादी करीब नौ महीने पहले वैशाली जिले के करताहां थाना क्षेत्र के करताहां बुजुर्ग गांव निवासी सत्येंद्र कुमार से हुई थी. शादी के समय उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था और जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए दामाद को आठ लाख रुपये भी दिए थे.

दहेज की मांग और हत्या का आरोप

मृतका के पिता का आरोप है कि इसके बावजूद ससुराल वाले लगातार तीन लाख रुपये की अतिरिक्त मांग कर रहे थे. मांग पूरी न होने पर पति और उसके घर वालों ने सरिता का गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में शव को उनके घर के सामने फेंक दिया.

परिजनों का कहना है कि बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन मामला इतना गंभीर मोड़ ले लेगा, इसका उन्हें अंदाजा नहीं था. घटना के बाद पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है.

पुलिस जांच में जुटी, FIR दर्ज

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को जांच का अहम आधार बनाया है. पुलिस का कहना है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

फिलहाल पुलिस पति और ससुराल पक्ष की भूमिका की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट-विकास कुमार