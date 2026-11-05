scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'ख्वाबों का हमसफर मिला...' चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप की जिंदगी में आईं अनुष्का, ABVP से लड़ चुकी हैं चुनाव

बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप की लव लाइफ एक बार फिर चर्चा में है. सोशल मीडिया पर उन्होंने अनुष्का के साथ फोटो शेयर करते हुए 'हमसफर' और 'नई शुरुआत' की बात लिखी है. इससे पहले मनीष ने रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में अपनी गर्लफ्रेंड होने का खुलासा किया था. 

Advertisement
X
मनीष कश्यप ने अनुष्का के साथ अपनी फोटो खुद पोस्ट की है (Photo: X@ManishKasyapsob)
मनीष कश्यप ने अनुष्का के साथ अपनी फोटो खुद पोस्ट की है (Photo: X@ManishKasyapsob)

'हमसफर का साथ मिला है, अब जिंदगी का हर सफर खूबसूरत होगा. एक नई शुरुआत, नए सपनों के साथ...' बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप की निजी जिंदगी को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हैं. इस बार वजह कोई चुनावी बयान या सोशल मीडिया पर उनका वीडियो नहीं, बल्कि एक फोटो है. मनीष और अनुष्का दोनों ने अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. दोनों ने ही रोमांटिक अंदाज में कैप्शन भी लिखा है. 

अनुष्का ने गुरुवार को यह तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि ख्वाबों में देखा था जिस खूबसूरत एहसास को... आज उस हमसफर के साथ एक नई कहानी दुनिया के सामने है. वहीं मनीष कश्यप ने लिखा है कि    'हमसफर का साथ मिला है, अब जिंदगी का हर सफर खूबसूरत होगा. एक नई शुरुआत, नए सपनों के साथ! इसके साथ उन्होंने अनुष्का और मनीष के नाम को दिल के निशान के साथ लिखा है. तस्वीर में दोनों ब्लैक शर्ट और ब्लू जींस में नजर आ रहे हैं. दोनों के जूते भी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं. 

रियलिटी शो में किया था 21 साल की गर्लफ्रेंड का जिक्र

सम्बंधित ख़बरें

manish kashyap
सहवाग के शो में फीका पड़ा 'बिहार का बेटा', BJP से रहा नाता
Kajal Raghwani
काजल राघवानी ने खेसारी संग रिश्ते पर खोले राज
manish kashyap
जेल में बीते 9 महीने, कंट्रोवर्शियल है ‘सन ऑफ बिहार’ की जिंदगी
यूट्यूबर मनीष कश्यप पर FIR दर्ज की गई है. Photo ITG
मनीष कश्यप समेत 4 पर FIR, इथेनॉल पर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप
Manish Kashyap joined Jan Suraaj Party
Jan Suraaj Party में शामिल हुए Manish Kashyap

मनीष कश्यप की लव लाइफ की चर्चा अचानक शुरू नहीं हुई है. इससे पहले रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' के दौरान उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को लेकर एक खुलासा किया था. शो में मनीष ने बताया था कि उनकी एक गर्लफ्रेंड है. हालांकि, उस वक्त उन्होंने उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया था. अब अनुष्का के साथ सामने आई तस्वीर और उनके कैप्शन के बाद सोशल मीडिया पर लोग दोनों को उस पुराने खुलासे से जोड़कर देख रहे हैं. 

Advertisement

कौन हैं अनुष्का, जिनके साथ आई तस्वीर

अनुष्का शर्मा बिहार के औरंगाबाद जिले के दाउदनगर इलाके की रहने वाली हैं. उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है. पढ़ाई के साथ वह छात्र राजनीति में भी सक्रिय रही हैं. अनुष्का पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की ओर से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार भी रह चुकी हैं. 

इंजीनियरिंग छोड़कर यूट्यूब से बनाई पहचान

मनीष कश्यप का असली नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है. वह पश्चिम चंपारण जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने पुणे की सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. लेकिन इंजीनियरिंग में करियर बनाने के बजाय उन्होंने यूट्यूब और सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का रास्ता चुना. उनका 'सच टॉक' नाम का यूट्यूब चैनल काफी लोकप्रिय हुआ. बिहार से जुड़े मुद्दों और अपने अलग अंदाज में रिपोर्टिंग के चलते वह सोशल मीडिया पर चर्चित चेहरा बन गए. धीरे-धीरे उनकी पहचान सिर्फ एक यूट्यूबर तक सीमित नहीं रही और उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा.

बीजेपी से जन सुराज तक पहुंचा राजनीतिक सफर

मनीष कश्यप का राजनीतिक सफर भी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. अप्रैल 2024 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सदस्यता ली थी. बाद में उन्होंने बीजेपी छोड़कर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का दामन थाम लिया. 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने पश्चिम चंपारण की चनपटिया विधानसभा सीट से जन सुराज के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली. चुनावी मैदान में हार के बाद अब उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी यह तस्वीर चर्चा में है. फिलहाल, अनुष्का की पोस्ट और उसके कैप्शन ने मनीष कश्यप की लव लाइफ को फिर सुर्खियों में ला दिया है. जिस गर्लफ्रेंड का जिक्र उन्होंने रियलिटी शो में किया था, क्या यह तस्वीर उसी रिश्ते की ओर इशारा करती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'कभी मास्टर ने कॉपी बदल दी, कभी स्याही खत्म हो गई...' राहुल गांधी पर CM योगी का तंज |
    सरकारी एजेंसी CERT-in ने Tata Motors के कनेक्टेड कार ऐप्स को लेकर जारी की चेतावनी, समझें कार हैकिंग |
    नातिन की बर्थडे पार्टी में पहुंचे नाना पर जर्मन शेफर्ड का अटैक, शरीर पर 2 दर्जन से ज्यादा जगह काटा, होटल पर FIR |
    सरकारी एजेंसी की बड़ी वॉर्निंग... TATA कार पर हैकिंग का खतरा |
    दीवाली से पहले गैस चैंबर बनी दिल्ली, सांस लेना हुआ मुश्किल |
    पिता ने पहले अपने 8 और 6 साल के बच्चों को पार्किंग से फेंका, फिर खुद भी कूदा... तीनों की मौत |
    Dhanteras 2026: लक्ष्मी नारायण योग में धनतेरस कल, जानें पूजा मुहूर्त और खरीदारी का शुभ समय |
    22 साल स्पेस में खोज करने वाला NASA का Swift टेलीस्कोप जमीन पर गिरा |
    पत्नी के प्यार में रिक्शा चलाया, साड़ी बेची… घुटनों पर आए मनोज तिवारी! KISS कर बोले- I Love You |
    जब भारत में अंग्रेजों ने रेलवे ट्रैक बनाए तो इसका ठेका किसे मिला था?
    Advertisement