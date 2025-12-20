सीएम नीतीश कुमार की सास का निधन, लंबे समय से पटना में चल रहा था इलाज... बेटे निशांत ने शेयर की भावुक पोस्ट

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सास का निधन हो गया है. वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं. पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) में उनका इलाज चल रहा था. उनके निधन की सूचना मिलते ही राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए इस खबर की जानकारी दी. उन्होंने अपनी नानी के निधन पर भावुक संदेश शेयर करते हुए गहरा शोक व्यक्त किया. निशांत कुमार ने लिखा कि प्यारी नानी मां के देहांत की दुखद खबर से मन बहुत व्यथित है. वे न केवल एक नानी थीं, बल्कि एक प्यार भरी छांव थीं, जिनकी कहानियां, दुलार और मुस्कान हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेंगी.

निशांत ने अपने संदेश में यह भी कहा कि उनकी नानी ने उन्हें प्यार और अच्छाई का पाठ पढ़ाया, जिसे वे जीवन भर नहीं भूलेंगे. उन्होंने लिखा कि मैं वादा करता हूं कि आपकी सीख को कभी नहीं भूलूंगा. आप जहां भी हैं, खुश रहें और हमें आशीर्वाद दें. अंत में उन्होंने ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की.

सीएम नीतीश कुमार की सास की तबीयत पिछले काफी समय से खराब चल रही थी. डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था. हालांकि तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. उनके निधन की खबर मिलते ही परिवार के सदस्य और करीबी शोक में डूब गए.

नीतीश कुमार के परिवार में इस दुखद घटना के बाद शोक का माहौल है. कई राजनीतिक नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और शुभचिंतकों ने मुख्यमंत्री और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवार को इस कठिन समय में संबल दे.

