scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

‘विकसित बिहार’ की राह आज होगी तय! 2026-27 के लिए विधानसभा में पेश होगा बजट

बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव आज विधानसभा में बजट पेश करेंगे. इस बजट में 3.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का आवंटन होगा. बजट में रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है.

Advertisement
X
बिहार बजट में बड़े ऐलान की उम्मीद है (Photo: ANI)
बिहार बजट में बड़े ऐलान की उम्मीद है (Photo: ANI)

बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज, 3 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे शुरू होगा. सत्र की शुरुआत प्रश्नोत्तर काल के साथ होगी, जहां सदस्य जनहित के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेंगे. राज्य के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव दोपहर 2 बजे सदन के पटल पर वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे.

बजट सत्र का असल मकसद राज्य के विकास के लिए वित्तीय आवंटन तय करना और सरकार के 'विकसित बिहार' के विजन को जमीन पर उतारना बताया जा रहा है. बिहार सरकार इस बार 3.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भारी-भरकम बजट पेश करने जा रही है. 

जानकारी के मुताबिक, सरकार इस बार सात निश्चय के पिछले चरणों की सफलता के बाद, पार्ट-3 के तहत आधुनिक बिहार की नींव रखने की तैयारी में है. इसमें राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को और ज्यादा मजबूत करने के लिए बड़े प्रावधान किए जा सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Patna NEET Student Death Case
नई CCTV फुटेज, SIT जांच और अब CBI की एंट्री... उलझी NEET छात्रा की डेथ मिस्ट्री
vande bharat sleeper Train (File Photo-PTI)
बिहार को सिर्फ बुलेट ट्रेन ही नहीं, 10379 करोड़ का रेल बजट भी मिला
मंगलवार को बिहार का बजट पेश होगा. Photo PTI
राष्ट्रीय औसत से ज्यादा बिहार का ग्रोथ रेट, कल पेश होगा बजट
बड़े भाई ने 13 साल के छोटे भाई को मार डाला (Photo:Screengrab)
1200 रुपये और मोबाइल के झगड़े में बड़ा भाई बना हैवान, छोटे की गला दबाकर हत्या
Bullet Train
Bihar को Bullet Train की सौगात

1 करोड़ नौकरी और रोजगार का संकल्प

बिहार बजट में रोजगार के मोर्चे पर बड़ी घोषणा होने की उम्मीद है.  इस बजट में एनडीए सरकार के घोषित 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विशेष फंड का प्रावधान हो सकता है. इसमें सरकारी नौकरियों के साथ-साथ स्वरोजगार (Self-employment) को बढ़ावा देने के लिए नए स्टार्टअप और उद्योगों को प्रोत्साहन देने की योजना शामिल हो सकती है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: तेजस्वी यादव को आखिर हुआ क्या? बजट सत्र से पहले व्हीलचेयर पर पहुंचे असेंबली

महिला सशक्तिकरण और उद्योग पर फोकस

बजट में महिलाओं और उद्योगों के लिए भी बड़ा हिस्सा आवंटित होने की संभावना है. 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत स्वरोजगार की इच्छुक महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जा सकती है. बिहार को औद्योगिक रूप से 'सशक्त' बनाने के लिए नई नीतियों की घोषणा भी हो सकती है. बजट पेश होने के बाद, सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी. इस दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement