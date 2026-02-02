scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तेजस्वी यादव को आखिर हुआ क्या? बजट सत्र से पहले व्हीलचेयर पर पहुंचे असेंबली

बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पैर में चोट के कारण व्हील चेयर पर सेंट्रल हॉल ले जाया गया. आरजेडी के अनुसार 25 जनवरी को ठोकर लगने से उनके पैर के अंगूठे का नाखून उखड़ गया था और वह डॉक्टरों की निगरानी में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं.

Advertisement
X
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को व्हीलचेयर पर सेंट्रल हॉल में लाया गया. (Photo: ITG)
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को व्हीलचेयर पर सेंट्रल हॉल में लाया गया. (Photo: ITG)

बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को व्हील चेयर पर विधानमंडल के सेंट्रल हॉल ले जाया गया. उनकी तबीयत को लेकर आरजेडी ने स्थिति साफ करते हुए बताया कि तेजस्वी यादव के पैर में चोट लगी है और वह फिलहाल स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं.

तेजस्वी के अंगूठे का नाखून उखड़ा

राष्ट्रीय जनता दल ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा कर जानकारी दी थी. पार्टी ने एक पोस्ट में लिखा, '25 जनवरी को ठोकर लगने से तेजस्वी यादव के पैर के अंगूठे का नाखून उखड़ गया था.' आरजेडी ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर पोस्ट कर कहा कि घटना के बाद वह डॉक्टरों की निगरानी में हैं और धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

'लैंड फॉर जॉब' केस में मीसा भारती-हेमा यादव कोर्ट में पेश, नौ मार्च से शुरू होगा ट्रायल 
बहन रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर फिर हमला बोला है. (Photo: ITG)
'लालू जी को नजरअंदाज कर चंद घटिया लोगों को सर्वेसर्वा बनाया...', तेजस्वी पर बरसीं रोहिणी
रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है. (Photo: ITG)
लालू ने पार्टी में बढ़ाया तेजस्वी का कद, रोहिणी बोलीं- 'कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक'
Tejashwi Yadav
Tejashwi Yadav बने RJD के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष
RJD में 'तेजस्वी युग' की शुरुआत, बनाए गए पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

bihar tejashwi yadav

बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू

इस बीच बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज यानी 2 फरवरी से शुरू हो रहा है. सत्र के पहले दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विधानसभा के विस्तारित भवन स्थित सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के सदस्यों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे. कल 3 फरवरी को वित्त मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे. विधानसभा का यह सत्र 27 फरवरी तक चलेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement