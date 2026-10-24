बस 6 दिन और... आएंगे PM Kisan के ₹2000, कर लें ये काम वरना अटकेगा पैसा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है. कृषि मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को घोषणा की कि योजना की अगली किस्त 30 अक्टूबर को जारी की जाएगी. इसके तहत पात्र किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये भेजे जाएंगे.

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हालांकि, 30 अक्टूबर को किस्त जारी होने का मतलब यह नहीं है कि हर किसान के खाते में पैसा आ जाएगा. अगर किसान की ई-केवाईसी (e-KYC) अधूरी है या खाते से जुड़ी जरूरी जानकारी में कोई गड़बड़ी है, तो किस्त अटक सकती है. इसलिए किसानों को समय रहते अपना स्टेटस चेक कर लेना चाहिए.

किन किसानों के खाते में नहीं आएंगे ₹2,000?

पीएम किसान योजना का पैसा पाने के लिए किसानों को अपनी जानकारी सही रखनी होती है. खासकर ई-केवाईसी पूरी होना जरूरी है. अगर आपने अभी तक e-KYC नहीं कराई है, तो आपकी किस्त रुक सकती है. इसके अलावा, किसानों को अपनी लाभार्थी स्थिति (Beneficiary Status) भी चेक कर लेनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि योजना के तहत उनका रिकॉर्ड सही है या नहीं.

Direct Support, Stronger Farmers! Mark your calendar! The 24th instalment of PM-KISAN is set to be released on 30th October 2026, empowering our Annadatas with continued financial support. #PMKISAN #PMKISAN24thInstalment #pmkisan #agrigoi https://t.co/rMOXj7R9NP — PM Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) October 23, 2026

ऐसे चेक करें PM Kisan का स्टेटस

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आप घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से पता कर सकते हैं कि आपकी ई-केवाईसी पूरी हुई है या नहीं. इसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:

सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.

वेबसाइट पर Know Your Status विकल्प पर क्लिक करें.

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड भरें.

इसके बाद Get OTP पर क्लिक करें.

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करके आगे बढ़ें.

अब स्क्रीन पर आपकी जानकारी और स्टेटस दिखाई देगा. यहां e-KYC से जुड़ी स्थिति चेक करें.

अगर ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है, तो इसे जल्द पूरा कर लें. स्टेटस में दिख रहे निर्देशों के मुताबिक जरूरी प्रक्रिया पूरी करें.

PM Kisan की e-KYC करने के 3 तरीके

किसानों के लिए ई-केवाईसी पूरी करने के तीन विकल्प उपलब्ध हैं:

OTP के जरिए: पीएम किसान की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP की मदद से.

बायोमेट्रिक के जरिए: नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या राज्य सेवा केंद्र (SSK) पर जाकर.

चेहरा स्कैन करके: पीएम किसान मोबाइल ऐप के Face Authentication फीचर के जरिए.

अगर आपके आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर चालू है, तो OTP वाला तरीका अपना सकते हैं. वहीं, मोबाइल ऐप के जरिए चेहरा स्कैन करके भी ई-केवाईसी पूरी की जा सकती है.

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मोबाइल से OTP के जरिए ऐसे करें e-KYC

अगर आप खुद ई-केवाईसी करना चाहते हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें:

पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in खोलें.

वेबसाइट पर e-KYC विकल्प पर क्लिक करें.

अपना आधार नंबर दर्ज करें.

आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को भरें.

निर्देशों के मुताबिक प्रक्रिया पूरी करें.

ध्यान रखें कि OTP आधारित ई-केवाईसी के लिए आधार से जुड़ा सक्रिय मोबाइल नंबर होना जरूरी है.

फेस ऑथेंटिकेशन से भी कर सकते हैं e-KYC

अगर आप OTP के बिना चेहरे की पहचान के जरिए ई-केवाईसी करना चाहते हैं, तो पीएम किसान ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं.

गूगल प्ले स्टोर से PM-KISAN ऐप और Aadhaar Face RD ऐप डाउनलोड करें.

पीएम किसान ऐप खोलें और योजना में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉग-इन करें.

Beneficiary Status वाले पेज पर जाएं.

अगर e-KYC की स्थिति 'No' दिखाई देती है, तो e-KYC विकल्प चुनें.

अपना आधार नंबर दर्ज करें और चेहरा स्कैन करने की अनुमति दें.

चेहरा सफलतापूर्वक स्कैन होने के बाद ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

30 अक्टूबर को किस्त जारी होने से पहले अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें. अगर ई-केवाईसी अधूरी है, तो उसे पूरा करें और खाते से जुड़ी जानकारी में कोई गलती होने पर उसे ठीक कराने के लिए संबंधित अधिकारी या सेवा केंद्र से संपर्क करें.

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