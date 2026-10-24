बस 6 दिन और... आएंगे PM Kisan के ₹2000, कर लें ये काम वरना अटकेगा पैसा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है. कृषि मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को घोषणा की कि योजना की अगली किस्त 30 अक्टूबर को जारी की जाएगी. इसके तहत पात्र किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये भेजे जाएंगे.
हालांकि, 30 अक्टूबर को किस्त जारी होने का मतलब यह नहीं है कि हर किसान के खाते में पैसा आ जाएगा. अगर किसान की ई-केवाईसी (e-KYC) अधूरी है या खाते से जुड़ी जरूरी जानकारी में कोई गड़बड़ी है, तो किस्त अटक सकती है. इसलिए किसानों को समय रहते अपना स्टेटस चेक कर लेना चाहिए.
किन किसानों के खाते में नहीं आएंगे ₹2,000?
पीएम किसान योजना का पैसा पाने के लिए किसानों को अपनी जानकारी सही रखनी होती है. खासकर ई-केवाईसी पूरी होना जरूरी है. अगर आपने अभी तक e-KYC नहीं कराई है, तो आपकी किस्त रुक सकती है. इसके अलावा, किसानों को अपनी लाभार्थी स्थिति (Beneficiary Status) भी चेक कर लेनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि योजना के तहत उनका रिकॉर्ड सही है या नहीं.
Direct Support, Stronger Farmers! Mark your calendar! The 24th instalment of PM-KISAN is set to be released on 30th October 2026, empowering our Annadatas with continued financial support. #PMKISAN #PMKISAN24thInstalment #pmkisan #agrigoi https://t.co/rMOXj7R9NP— PM Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) October 23, 2026
ऐसे चेक करें PM Kisan का स्टेटस
आप घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से पता कर सकते हैं कि आपकी ई-केवाईसी पूरी हुई है या नहीं. इसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:
PM Kisan की e-KYC करने के 3 तरीके
किसानों के लिए ई-केवाईसी पूरी करने के तीन विकल्प उपलब्ध हैं:
अगर आपके आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर चालू है, तो OTP वाला तरीका अपना सकते हैं. वहीं, मोबाइल ऐप के जरिए चेहरा स्कैन करके भी ई-केवाईसी पूरी की जा सकती है.
मोबाइल से OTP के जरिए ऐसे करें e-KYC
अगर आप खुद ई-केवाईसी करना चाहते हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें:
फेस ऑथेंटिकेशन से भी कर सकते हैं e-KYC
अगर आप OTP के बिना चेहरे की पहचान के जरिए ई-केवाईसी करना चाहते हैं, तो पीएम किसान ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं.
30 अक्टूबर को किस्त जारी होने से पहले अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें. अगर ई-केवाईसी अधूरी है, तो उसे पूरा करें और खाते से जुड़ी जानकारी में कोई गलती होने पर उसे ठीक कराने के लिए संबंधित अधिकारी या सेवा केंद्र से संपर्क करें.