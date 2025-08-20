'मेरे लिए जेलेंस्की ठीक हैं...', ट्रंप के साथ मीटिंग से पहले जब मेलोनी भूल गईं कि माइक ऑन हैं

रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म कर शांति लाने की दिशा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे हैं. ऐसे में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच मीटिंग हुई. इस दौरान यूरोप के नेता भी मौजूद रहे. यह एक तरह से त्रिपक्षीय वार्ता थी. लेकिन इस मीटिंग से पहले ऐसा भी वक्त आया, जब ट्रंप सहित कई यूरोपीय नेता भूल गए कि उनका माइक ऑन है. ऐसे में कई दिलचस्प बातें रिकॉर्ड हो गईं.

व्हाइट हाउस में सोमवार को ट्रंप, जेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेता बातचीत के लिए इकट्ठा हुए. लेकिन इससे पहले सभी नेता एक दूसरे को मिलकर उनका हालचल जान रहे थे. लेकिन वे इससे बेखबर थे कि माइक ऑन थे. इस दौरान ट्रंप को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से यह कहते हुए सुना गया कि अच्छे लग रहे हो. थोड़े टैन हो गए हो, सब ठीक है? अच्छे लग रहे हो. इस पर मैक्रों कहते हैं कि शुक्रिया, काम करने के लिए...

इस बैठक के दौरान ट्रंप को ये भी कहते सुना जा सकता है कि मैं पुतिन को फोन कर सकता हूं और एक त्रिपक्षीय बैठक बुला सकता हूं. मुझे लगता है कि वो समझौता चाहते हैं. वह मेरी खातिर समझौता चाहते हैं.

ट्रंप ने कहा कि समझे आप, ये यकीन लायक नहीं है. आइए बैठते हैं. इस दौरान ट्रंप जर्मनी के चांसलर मर्ज से कहते हैं कि कैसे हैं आप? सब ठीक? बढ़िया लग रहे हैं. इस पर उनके बगल वाली कुर्सी पर बैठते हुई इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी कहती हैं कि मेरे हिसाब से ये (मर्ज) बहुत लंबे हैं. इस पर ट्रंप ने कहा कि हाँ खूब लंबे हैं. सुंदर. इस पर मेलोनी ने कहा कि मैं उनके साथ खड़ी नहीं होना चाहती. मेरे लिए वोलोदिमीर (जेलेंस्की) ठीक हैं.

इस बीच ट्रंप, मैक्रों से इशारा करते हुए कहते हैं कि हम एक बड़ा बॉल रूम बना रहे हैं. वहां. ठीक वहां, उस तरफ. ये शानदार होगा. इसके बाद ट्रंप कहते हैं कि मेरे ख्याल से हमारी बातचीत सफल होगी. इस पर मेलोनी कहती हैं कि हां, मुझे भी लगता है.

बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 18 अगस्त को व्हाइट हाउस में बैठक हुई, जिसे रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है. इस बैठक में यूरोपीय नेताओं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टुब, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और नाटो महासचिव मार्क रुटे भी शामिल थे.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस की मीटिंग से पहले जेलेंस्की से दो टूक कह दिया कि वह रूस के हाथों यूक्रेन के जिन हिस्सों को हार चुके हैं, उन्हें भूल जाएं और साथ ही नाटो (Nato) में शामिल होने के विचार पर भी फुलस्टॉप लगा दें. ट्रंप ने कहा कि यह युद्ध खत्म होगा. यह किसी भी हाल में खत्म होगा. हम यूक्रेन को नाटो की तरह सुरक्षा देंगे.

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस और यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए तीन प्रमुख शर्तें रखी हैं. इनमें यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देने से लेकर यूक्रेन को अपनी सेना बढ़ाने की आजादी देना और शांति बहाली के बाद देश में चुनाव कराना शामिल है. अब इन शर्तों पर पुतिन को मनाना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए चुनौतीपूर्ण होगा.

