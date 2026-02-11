अमेरिका का यू-टर्न, PoK और अक्साई चिन को भारत का हिस्सा दिखाने वाली पोस्ट हटाई

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने यू-टर्न लेते हुए भारत के उस नक्शे वाली सोशल मीडिया पोस्ट को हटा दिया है, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) और अक्साई चिन को भारत का अभिन्न अंग दिखाया गया था. ये पोस्ट पिछले हफ्ते भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की घोषणा के दौरान शेयर की गई थी, जिसने काफी चर्चा बटोरी थी.



ये नक्शा पिछले अमेरिकी नक्शों से अलग था, जहां PoK को अलग से चिह्नित किया जाता था और पाकिस्तान की संवेदनशीलताओं का ध्यान रखा जाता था. अब हटाई गई पोस्ट में इन विवादित क्षेत्रों को बिना किसी अलगाव के भारत की सीमाओं में दिखाया गया था.



दरअसल, USTR ने एक्स पर पोस्ट साझा की थी, जिसमें भारत-अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते की जानकारी दी गई थी. इस समझौते के तहत अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया गया है, जो एशियाई देशों में सबसे कम है. इस व्यापारिक प्रगति के साथ ही दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ने की उम्मीद है.

US के सरकारी नक्शे से अलग था नक्शा



USTR द्वारा पोस्ट किए गए नक्शे में अक्साई चिन (जो उत्तर-पूर्वी लद्दाख में स्थित है) को भी भारत का हिस्सा दिखाया गया था. चीन इस क्षेत्र पर लगातार दावा करता रहा है, जबकि भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है. इसी तरह PoK को भी बिना किसी विवाद चिह्न के भारत का हिस्सा दिखाया गया था.



ये नक्शा अमेरिकी सरकारी नक्शों से काफी अलग था, जहां PoK को अलग से दिखाया जाता है जो पाकिस्तान के दावों को ध्यान में रखता था. इस नक्शे ने भारत में खुशी जताई थी, क्योंकि ये भारत का आधिकारिक नक्शे से मेल खाता था.

USTR ने हटाई पोस्ट



इस पोस्ट के वायरल होने के बाद काफी अटकलें लगाई गईं कि क्या ये गलती थी या भारत-अमेरिका संबंधों में रीसेट के बीच एक सोचा-समझा कदम. पाकिस्तान और चीन में भी इसकी प्रतिक्रिया आई, क्योंकि ये उनके दावों के खिलाफ था. अंततः USTR ने बहस को खत्म करने के लिए पूरी पोस्ट को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से हटा दिया. अमेरिकी पक्ष की ओर से इस हटाने पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है.



भारत सरकार ने हमेशा से जम्मू-कश्मीर के पूरे क्षेत्र को अपना अभिन्न अंग बताया है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट और अन्य वैश्विक एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नक्शों में जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश की गलत सीमाओं पर लगातार आपत्ति जताई है.

