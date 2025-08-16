scorecardresearch
 

अलास्का में ट्रंप-पुतिन की मीटिंग रही सकारात्मक, अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- NATO और जेलेंस्की से जल्द करेंगे संवाद

डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में बैठक खत्म हो गई है. दोनों नेताओं ने साझा प्रेस वार्ता कर इस बैठक को सकारात्मक बताया है. ट्रंप ने कहा कि अभी कुछ विषयों पर सहमति नहीं बनी है. वहीं पुतिन ने अलास्का में बैठक आयोजित करने के लिए ट्रंप का धन्यवाद किया.

अलास्का में ट्रंप-पुतिन की वार्ता रही सकारात्मक (Photo: AFP)
अलास्का में ट्रंप-पुतिन की वार्ता रही सकारात्मक (Photo: AFP)

अलास्का में यूक्रेन संघर्ष के संभावित समाधान को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक हुई. इस बैठक में दोनों देश के प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुए. यह बैठक 2 घंटे 45 मिनट तक चली. बैठक के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस वार्ता की. इस दौरान दोनों ने बैठक को सकारात्मक बताया है. 

एंकरेज शहर स्थित ज्वाइंट बेस एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन सैन्य अड्डे से पुतिन ट्रंप की गाड़ी 'द बीस्ट' में बैठक साथ समिट स्थल तक पहुंचे. दोनों के बीच गर्मजोशी से मुलाकात हुई. इस दौरान अमेरिका ने शक्ति प्रदर्शन किया. सैन्य अड्डे के आसमान में अमेरिका के फाइटर जेट्स उड़ते नजर आए.

प्रेस वार्ता के दौरान पुतिन और ट्रंप ने क्या कहा?

अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन ने की साझा प्रेस वार्ता (Photo: AFP)
व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को सात सालों बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ प्रेस वार्ता की है. अमूमन जब अमेरिका मेजबानी करता है तो वहां के राष्ट्रपति पहले प्रेस को संबोधित करते हैं. लेकिन, इस बार ऐसा नहीं हुआ. इस बार पुतिन ने पहले पत्रकारों को संबोधित किया.

व्लादिमीर पुतिन ने प्रेस वार्ता के शुरुआत में कहा कि अमेरिका और रूस भले ही महासागरों से अलग हैं, फिर भी बहुत करीबी पड़ोसी हैं. जब मैंने ट्रंप से हाथ मिलाया तो मैंने कहा, 'नमस्ते पड़ोसी'. 

उन्होंने इसके बाद अलास्का इतिहास दिलाते हुए कहा कि अलास्का में मौजूद रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च दोनों देशों के बीच रिश्ते को फिर से मजबूत करने में मदद कर सकता है. 

डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन प्रेस वार्ता के दौरान (Photo: AFP)

पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के बीच शीत युद्ध के बाद रिश्ता सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है. लेकिन इसे अब बदलने की ज़रूरत है. अब समय आ गया है कि टकराव को छोड़कर बातचीत पर आगे बढ़ा जाए. 

पुतिन ने उल्लेख किया कि ट्रंप कई फ़ोन पर बातचीत कर चुके हैं. साथ ही साथ वो ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से भी बात का सिलसिला जारी रहा है. 

पुतिन ने माना कि यूक्रेन जंग की वजह को खत्म करना जरूरी है. उन्होंने कहा रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष पर समझौता करने के लिए पहले इनकी वजहों को खत्म करना जरूरी है. 

उन्होंने कहा कि ट्रंप अपने देश के साथ-साथ रूस के हित को भी समझते हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि यूक्रेन और यूरोपीय देश रूस के विकास में रोड़ा नहीं डालेगी. मैं ट्रंप को उनके अच्छे इरादे के लिए शुक्रिया करता हूं.  पुतिन ने कहा कि वह अमेरिका की यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के मुद्दे पर सहमत हैं. 

पुतिन ने कहा कि अगर 2022 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होते तो यूक्रेन के साथ संघर्ष नहीं होता और रूस-अमेरिका के संबंध बेहतर होते.

आइए अब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा?

प्रेस वार्ता करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ उनकी बैठक सकारात्मक रही. कुछ विषयों पर प्रगति हुई है और कुछ मुद्दों पर बात नहीं बन सकी. लेकिन समझौता तो इन दोनों देशों पर निर्भर करता है, इन्हें इसकी मंजूरी देनी है. अगले बैठक में नाटो सहयोगियों और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को भी शामिल करेंगे.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके और पुतिन के बीच रिश्ता हमेशा अच्छा रहा है. लेकिन 2016 के चुनाव के बाद रूसी हस्तक्षेप की जांच के कारण थोड़ी इसमें गिरावट आई. 

उन्होंने कहा कि मैं नाटो और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को फोन करूंगा और बैठक में हुई चर्चा को लेकर विस्तार से जानकारी दूंगा. अभी हम संघर्ष को खत्म करने तक नहीं पहुंचे हैं. लेकिन इसे हासिल करने का अच्छा मौका है. पुतिन चाहते हैं कि लोग मारे नहीं जाएं. शायद जल्द ही पुतिन से फिर मुलाक़ात होगी. 

