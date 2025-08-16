scorecardresearch
 

रेड कार्पेट, आसमान में B-2 बॉम्बर और फाइटरे जेट्स... ट्रंप ने कुछ यूं किया पुतिन का अलास्का में स्वागत

तीन साल बाद यूक्रेन-रूस संघर्ष निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है. पुतिन और ट्रंप ने अलास्का में मुलाकात की है. इस दौरान अमेरिका ने शक्ति प्रदर्शन भी किया और गर्मजोशी से रूसी राष्ट्रपति का स्वागत किया.

पुतिन-ट्रंप ने गर्मजोशी से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और फिर साथ-साथ बैठक के लिए रवाना हुए (Photo: AP)
दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका ने अलास्का में अपनी सैन्य शक्ति का जबरदस्त प्रदर्शन किया. जब व्लादिमीर पुतिन एंकरेज शहर स्थित ज्वाइंट बेस एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन पर अपने विमान से उतरे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे थे, उसी समय आसमान में B-2 स्टील्थ बॉम्बर और F-22, F-35 फाइटर जेट्स फ्लाई-ओवर करते नजर आए. ऐसा स्वागत कर अमेरिका पुतिन को अपनी सैन्य ताकत का एहसास करना चाहता था. 

दोनों नेताओं के बीच हो रही बैठक पर दुनिया की निगाह है. ये बैठक रूस-यूक्रेन युद्ध और उसके संभावित समाधान को लेकर आयोजित किया गया है. क़रीब छह सालों बाद पुतिन किसी बड़े पश्चिम देश के नेता से मुलाकात की है. 

B-2 स्टील्थ बॉम्बर वही शक्तिशाली बॉम्बर है जिसने ईरान के न्यूक्लियर संयंत्रों को पूरी तरह से पिछले महीने तबाह कर दिया था. अमेरिका ने इस बॉम्बर का इस्तेमाल फोर्डो, नतांज और इस्फ़हान स्थित न्यूक्लियर संयंत्रों को नष्ट करने के लिए किया था.

गर्मजोशी से हुई मुलाकात

भारतीय समयानुसार शनिवार रात करीब 12:35 बजे व्लादिमीर पुतिन अपने विमान से एंकरेज में उतरे. इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का विमान ‘एयरफोर्स वन’ वहां लैंड कर चुका था.

putin trump
पुतिन और ट्रंप गर्मजोशी से मिले (Photo: Reuters)

पुतिन के पहुंचने के बाद दोनों नेता रेड कार्पेट पर चले और एक जगह मिलकर हाथ मिलाया. ट्रंप ने पहले अपना हाथ बढ़ाया, जिसके बाद पुतिन ने हाथ मिलाया. दोनों ने कुछ क्षण बातचीत की और फिर कार की ओर बढ़ने लगे.

इसी दौरान, आसमान में फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट सुनाई दी. आवाज सुनकर दोनों नेता रुक गए. पुतिन ने गर्दन ऊपर उठाकर आसमान की ओर देखा और फिर दोनों नेता आगे बढ़ गए.

ट्रंप के गाड़ी से पुतिन समिट स्थल पर पहुंचे

रूस के राष्ट्रपति जब अपनी 'ऑरस' लिमोज़ीन' गाड़ी की ओर बढ़ तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें अपनी गाड़ी 'द बीस्ट' में बैठने के लिए आमंत्रित किया. जिसे पुतिन ने स्वीकार कर लिया. दोनों एक ही कार में सवार होकर समिट स्थल पहुंचे. इस दौरान दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज सकारात्मक दिखी. ऐसा मूमन होता नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की गाड़ी से कोई दूसरे देश का नेता साथ जाए. 

सवालों को किया अनदेखा

जब दोनों नेता गाड़ी में सवार होने जा रहे थे तब वहां मौजूद मीडियाकर्मियों ने उनपर सवालों का बौछार कर दिया. लेकिन, दोनों नेताओं ने ज्यादातर सवालों की अनदेखी कर दी.

