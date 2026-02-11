scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ईरान तनाव के बीच US ने उतारा मिसाइलों के लिए मोबाइल लॉन्चर, कतर एयरबेस पर ये है तैयारी

मिडल ईस्ट में ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने कतर में अपने सबसे बड़े सैन्य अड्डे अल-उदैद पर सुरक्षा बढ़ा दी है. अमेरिकी सेना ने अपनी पैट्रियट मिसाइलों को स्थिर ठिकानों से हटाकर मोबाइल ट्रक लॉन्चरों पर तैनात कर दिया है.

Advertisement
X
कतर के अल-उदैद बेस पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है. (Photo: Reuters)
कतर के अल-उदैद बेस पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है. (Photo: Reuters)

मिडल ईस्ट में ईरान के साथ बढ़ते युद्ध के खतरों को देखते हुए अमेरिका ने अपने सिक्योरिटी सिस्टम को 'हाई अलर्ट' पर रखा है. कतर स्थित अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे, अल-उदैद की हालिया सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि अमेरिकी सेना ने अपनी घातक पैट्रियट मिसाइलों को स्थिर ठिकानों से हटाकर मोबाइल ट्रक लॉन्चरों पर तैनात कर दिया है.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पैट्रियट मिसाइलों को आमतौर पर अर्ध-स्थिर स्टेशनों पर रखा जाता है, जिन्हें हटाना एक मुश्किल प्रक्रिया बताया जाता है. लेकिन अब इन्हें M983 भारी ट्रकों (HEMTT) पर लाद दिया गया है.

इसकी वजह ये है कि मिसाइल अगर ट्रकों पर होंगी तो इन्हें किसी भी समय युद्ध क्षेत्र में तेजी से तैनात किया जा सकता है. इसके साथ ही अगर ईरान मिसाइल हमला करता है, तो ये ट्रक अपनी जगह बदल सकते हैं. इससे दुश्मन के लिए मिसाइल बेस को निशाना बनाना मुश्किल हो जाएगा.

सैटेलाइट तस्वीरों ने खोली पोल

'कंटेस्टेड ग्राउंड' के विश्लेषक विलियम गुडहिंड को सैटेलाइट फोटाज से पता चला है कि फरवरी में जनवरी के मुकाबले अमेरिकी अड्डों पर सैन्य हलचल काफी बढ़ गई है. तस्वीरों में स्पष्ट रूप से मिसाइलों को ट्रकों पर लदा हुआ देखा गया है, जो इस ओर इशारा करता है कि जोखिम का स्तर काफी बढ़ चुका है.

सम्बंधित ख़बरें

Iran-US Tension Update: ईरान-अमेरिका टकराव पर अब क्या?
IRGC, Donald Trump
'दुश्मन गलती करेगा तो...', ईरानी नेवी चीफ की हत्या के दावे के बीच खामेनेई की सेना ने दी ये वॉर्निंग
MBS, MBZ, Erdogan, Donald Trump
'ईरान पर हमला बड़ी गलती...', धमकियों के बीच ट्रंप के सामने तनकर खड़ा इस्लामिक वर्ल्ड
THAAD Missile Defense: अमेरिका का थाड सिस्टम क्या है?
US Navy aircraft
बस ईरान पर हमला करने ही वाले हैं ट्रंप! मिडिल ईस्ट पहुंचे अमेरिकी जंगी जहाज और युद्धपोत
Advertisement

यह भी पढ़ें: अमेरिका-ईरान के बीच तनाव कम करने की कवायद तेज, देखें दुनिया आजतक

ईरान की जवाबी चेतावनी

तनाव की मुख्य वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर बमबारी करने की धमकी है. इसके जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर ईरान की धरती पर एक भी हमला हुआ, तो वो पूरे क्षेत्र (इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर और यूएई) में मौजूद किसी भी अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाने से पीछे नहीं हटेंगे.

यह भी पढ़ें: ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज में कौन-कौन सा अमेरिकी बेस है?

गुडहिंड ने बताया कि अल-उदैद में, फरवरी की शुरुआत में एम983 हेवी एक्सपैंडेड मोबिलिटी टैक्टिकल ट्रकों (एचईएमटीटी) पर लगे हुए पैट्रियट मिसाइलें दिखाई दे रही थीं. उन्होंने कहा, ऐसा करने के फैसले से पैट्रियट्स को कहीं ज्यादा गतिशीलता मिलती है, जिसका मतलब है कि उन्हें ज्यादा तेजी से किसी वैकल्पिक स्थान पर ले जाया जा सकता है या उनकी स्थिति में तेजी से बदलाव किया जा सकता है.

 
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement