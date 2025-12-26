PAK दौरे पर UAE राष्ट्रपति, शहबाज उठाएंगे भिखारियों की वजह से हुए वीजा बैन का मुद्दा?

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शुक्रवार को अपने पहले आधिकारिक दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के निमंत्रण पर शेख नाहयान का यह दौरा हो रहा है. एक दिवसीय दौरे पर आए शेख का नूर खान एयरबेस पर पीएम शहबाज ने स्वागत किया.

इससे पहले यूएई के राष्ट्रपति इस साल जनवरी में निजी यात्रा पर पाकिस्तान आए थे. पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय पाकिस्तान वायुसेना के फाइटर जेट्स ने उनके विमान को एस्कॉर्ट किया और औपचारिक हवाई सलामी दी.

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, यूएई के राष्ट्रपति के रूप में शेख मोहम्मद बिन जायद की यह पाकिस्तान की पहली आधिकारिक यात्रा है. उनके साथ उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है.'

किन मुद्दों पर बात करेंगे दोनों नेता?

अबू धाबी के शासक और यूएई के राष्ट्रपति अल नाहयान पाकिस्तान दौरे में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत करेंगे. बयान के मुताबिक, दोनों नेता क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात करेंगे.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा पाकिस्तान और यूएई के बीच लंबे समय से चले आ रहे भाईचारे के संबंधों को और मजबूत करने का अहम अवसर प्रदान करेगी.

यात्रा के दौरान यूएई के राष्ट्रपति पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ बैठक करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और साझा हितों से जुड़े क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी.

पाकिस्तानियों पर वीजा बैन के बीच आए हैं यूएई के राष्ट्रपति

यूएई के राष्ट्रपति का पाकिस्तान दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब हाल ही में यूएई ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देना रोक दिया है. नवंबर के आखिरी दिनों में यूएई ने पाकिस्तानी भिखारियों से परेशान होकर यह कदम उठाया था.

पाकिस्तान के बहुत से लोग टूरिस्ट वीजा पर यूएई जैसे खाड़ी देशों में जाते हैं और वहां भीख मांगते हैं, आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं. इसे देखते हुए यूएई ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करना ही बंद कर दिया. यूएई फिलहाल ब्लू और डिप्लोमैटिक पासपोर्ट धारकों को ही वीजा जारी कर रहा है.

यूएई मध्य-पूर्व में पाकिस्तान के सबसे बड़े व्यापारिक पार्टनर्स में से एक हैं जहां पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रवासी आबादी रहती है और काम करती है. लेकिन पाकिस्तानी भिखारियों ने मुश्किलें बढ़ा दी है और अब देखना होगा कि शेख नाहयान का दौरा पाकिस्तानियों के लिए वीजा नियमों में ढील की सौगात लेकर आता है या नहीं. हालांकि, माना जा रहा है कि शहबाज शेख नाहयान से वीजा बैन हटाने की मांग कर सकते हैं.

