यूक्रेन में रूसी ड्रोन का कहर... हमले में पिता और तीन बच्चों की मौत, गर्भवती मां भी आईं चोटें

यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि रूस ने खारकीव के उत्तर-पूर्वी इलाके में ड्रोन अटैक कर एक परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया. इस हमले में 34 वर्षीय पिता और उनके तीन छोटे बच्चों की मौत हो गई जबकि उनकी गर्भवती पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई.

खारकीव ने रूस का ड्रोन अटैक. (photo: AP)
रूस सुरक्षाबलों ने बीती रात यूक्रेन के उत्तर-पूर्वी खारकीव इलाके में भीषण ड्रोन अटैक किया. इस हमले में एक परिवार बुरी तरह तबाह हो गया. हमले में 34 वर्षीय एक व्यक्ति और उनके तीन छोटे बच्चों की मौत हो गई, जबकि उनकी गर्भवती पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं.

खारकीव के अभियोजक ऑफिस ने बताया कि बीती रात रूस की ओर से किए गए ड्रोन अटैक में खारकीव में रहने वाले परिवार को पूरी तरह से उजाड़ दिया. रूसी ड्रोन के परिवार के घर से टकराते ही आग लग गई और ढह गया, जिससे परिवार मलबे के नीचे दब गया.

'हमले ने तबाह किया परिवार'

अधिकारियों ने बताया कि हमले में परिवार के मुखिया 34 वर्षीय ह्रीहोरी, उनके 2 साल के जुड़वां बेटों इवान, व्लादिसलाव और एक साल की बेटी मायरोस्लावा की मौत हो गई. वहीं, बचाव कर्मियों ने 35 हफ्ते की गर्भवती मां ओल्हा को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है.

अधिकारियों ने बताया कि ये परिवार हाल ही में युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित स्थान की तलाश में यहां आया था और नए घर में उनकी ये पहली रात थी.

मेयर ने घोषित किया शोक

बोहोदुखिव के मेयर वलोडिमिर बिएली ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हमने अपना भविष्य खो दिया है. मेयर ने शहर में तीन दिनों के शोक की घोषणा की है, जिसके दौरान राष्ट्रीय ध्वज झुके रहेंगे और सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है.

खारकीव क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख ओलेह सिनीहुबोव ने बताया कि मां ओल्हा को मामूली जलन और चोटें आई थीं, जिन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. हालांकि, उनके अजन्मे बच्चे की स्थिति के बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है.

हमले की जगह पर नहीं सैन्य ढांचा

संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार निगरानी मिशन की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2025 यूक्रेन में नागरिकों के लिए 2022 के बाद सबसे घातक साल रहा है. रूस द्वारा हवाई हमलों को तेज किए जाने के कारण पिछले साल 2,514 नागरिकों की मौत हुई और 12,142 लोग घायल हुए जो 2024 की तुलना में 31% ज्यादा है. बोहोदुखिव शहर, जहां यह हमला हुआ, रूसी सीमा से महज 22 किलोमीटर दूर है. सार्वजनिक रिकॉर्ड के मुताबिक, जिस घर को निशाना बनाया गया, उसके पास कोई सैन्य ढांचा मौजूद नहीं था.

जेलेंस्की ने की हमले की निंदा

वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि रूस के ऐसे कृत्य कूटनीतिक प्रयासों पर से भरोसा कम करते हैं. ये बार-बार साबित करता है कि रूस पर मजबूत दबाव और यूक्रेन के लिए स्पष्ट सुरक्षा गारंटी ही हत्याओं को रोकने की असली चाबी है.

उन्होंने पश्चिमी देशों से अधिक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली और मिसाइलों की मांग की है. कील इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल यूक्रेन को मिलने वाली विदेशी सैन्य सहायता में 13% की गिरावट आई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हथियार भेजना बंद कर दिया है. हालांकि, यूरोपीय देशों ने अपनी सैन्य सहायता में 67% की वृद्धि करके इस कमी को पूरा करने की कोशिश की है.

