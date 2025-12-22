scorecardresearch
 
ड्रोन और हेवी बम से अटैक... यूक्रेन में हर फ्रंटलाइन पर रूसी सेना आगे बढ़ी, क्या कब्जे की तैयारी में हैं पुतिन

रूस ने दावा किया है कि उसकी सेना पूरे फ्रंटलाइन पर आगे बढ़ रही है और कई रणनीतिक इलाकों पर कब्जा कर लिया है. यूक्रेन ने सूमी इलाके में पीछे हटने की पुष्टि की है, जबकि दोनों पक्षों के बीच भीषण हमले जारी हैं.

रूसी सेना ने यूक्रेन के कई इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है. (Image for representation: AP)
रूसी सेना ने यूक्रेन के कई इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है. (Image for representation: AP)

पिछले कई महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. अब खबर आ रही है कि रूस पूरे फ्रंटलाइन आगे बढ़ रहा है. रूस ने रविवार को कहा कि उसकी सेना पूरे फ्रंटलाइन पर आगे बढ़ रही है और उसने कई फ़ायदेमंद जगहों पर कब्ज़ा कर लिया है. वहीं, दूसरी तरफ यूक्रेन ने पुष्टि की है कि उसकी सेना सूमी इलाके में कई जगहों से पीछे हट गई है.

रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा, "पिछले 24 घंटों में, रूसी सेना ने यूक्रेन के मिलिट्री-इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, जो यूक्रेनी मिलिट्री यूनिट्स को सपोर्ट करते हैं."

मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों में यूक्रेन की लंबी दूरी के ड्रोन असेंबली साइट्स और यूक्रेनी सशस्त्र बलों और विदेशी भाड़े के सैनिकों के अस्थायी तैनाती स्थलों को भी निशाना बनाया गया.

'कई जगहों से पीछे हटी यूक्रेनी सेना...'

रविवार को यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने कहा, "रूसी सैनिकों की तेज़ी से बढ़त की वजह से यूक्रेनी सेना सूमी क्षेत्र के क्रास्नोपिलिया समुदाय में रूस के साथ सीमा पर स्थित एक गांव के पास कई जगहों से पीछे हट गई है."

यूक्रेनी ने कहा कि यूक्रेनी सैनिक सीमावर्ती इलाके में ऑपरेशन जारी रखे हुए थे, जिससे रूसी सैनिकों को नुकसान हो रहा था. रूसी सेना इस वक्त यूक्रेनी सेना की गोलीबारी की चपेट में थी.

यह भी पढ़ें: रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला... एक हफ्ते में दागे 1300 ड्रोन और 1200 बम, जेलेंस्की का दावा

जेलेंस्की ने क्या कहा?

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि पिछले हफ्ते रूस ने यूक्रेन पर करीब 1,300 ड्रोन, करीब 1,200 गाइडेड एरियल बम और विभिन्न प्रकार की 9 मिसाइलें यूक्रेन पर दागीं. उन्होंने कहा, "इस रूसी हमले में ओडेसा इलाके और दक्षिणी हिस्सों को काफी नुकसान हुआ है."

जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सेना प्रभावित इलाकों में सामान्य जीवन बहाल करने में लगी है.

हमले औऱ मौतों से दहला यूक्रेन 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुक्रवार रात ओडेसा इलाके पर रूसी हमले में करीब आठ लोग मारे गए हैं. वहीं, 27 लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है. यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक, रूस ने पिवडेन्ने शहर के बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल से हमला किया.

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 9 दिनों से ओडेसा में लगातार हमले हो रहे हैं. हमलों की वजह से शहर और आसपास के इलाकों में बिजली गुल हो गई है.

