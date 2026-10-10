अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में मास शूटिंग... अंधाधुंध गोलीबारी में 9 लोगों की मौत, हमलावर भी ढेर

अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के एरी शहर में शुक्रवार को गोलीबारी की एक बड़ी घटना हुई. इसमें 9 लोगों की जान चली गई. घटना के बाद पुलिस ने संदिग्ध हमलावर की मौत की भी पुष्टि की है. राज्य के गवर्नर जोश शापिरो ने शनिवार को इस घटना की जानकारी दी. इस मामले को लेकर पुलिस ने कहा कि 28 साल से ज्यादा के अपने करियर में उन्होंने ऐसी घटना नहीं देखी.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्थानीय प्रशासन ने कहा कि अपने 28 साल से ज्यादा के करियर में उन्होंने ऐसी घटना नहीं देखी. एरी शहर में इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत और इतनी तबाही देखने को नहीं मिली.

हमलावर की मौत, लोगों को खतरा नहीं

एरी शहर प्रशासन ने शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि गोलीबारी का संदिग्ध हमलावर मर चुका है. प्रशासन ने यह भी कहा कि आम लोगों के लिए अब कोई खतरा नहीं है. गवर्नर जोश शापिरो ने शनिवार को कहा कि उन्होंने एरी की मेयर डारिया डेवलिन को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है. हालांकि, गोलीबारी के पीछे की वजह और घटना से जुड़ी अन्य जानकारियां अभी सामने नहीं आई हैं. एरी शहर पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग से करीब 206 किलोमीटर उत्तर में स्थित है.



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