scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में मास शूटिंग... अंधाधुंध गोलीबारी में 9 लोगों की मौत, हमलावर भी ढेर

अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में गोलीबारी की घटना में 9 लोगों की जान चली गई. घटना के बाद संदिग्ध हमलावर की मौत की भी पुष्टि हुई है.

Advertisement
X
पेंसिल्वेनिया में गोलीबारी से 9 की मौत. (representational image)
पेंसिल्वेनिया में गोलीबारी से 9 की मौत. (representational image)

अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के एरी शहर में शुक्रवार को गोलीबारी की एक बड़ी घटना हुई. इसमें 9 लोगों की जान चली गई. घटना के बाद पुलिस ने संदिग्ध हमलावर की मौत की भी पुष्टि की है. राज्य के गवर्नर जोश शापिरो ने शनिवार को इस घटना की जानकारी दी. इस मामले को लेकर पुलिस ने कहा कि 28 साल से ज्यादा के अपने करियर में उन्होंने ऐसी घटना नहीं देखी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्थानीय प्रशासन ने कहा कि अपने 28 साल से ज्यादा के करियर में उन्होंने ऐसी घटना नहीं देखी. एरी शहर में इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत और इतनी तबाही देखने को नहीं मिली.

हमलावर की मौत, लोगों को खतरा नहीं

सम्बंधित ख़बरें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान के लिए करीब चार दशक पुरानी उड़ान पाबंदी हटाने का फैसला किया है (Photo: White House)
ट्रंप के फैसले से गदगद हुआ लेबनान, 40 साल पुराना ये बैन हटाया
कई भारतीय IT कंपनियां ग्रीन कार्ड प्रोग्राम से सस्पेंड, क्या है ट्रंप की रणनीति? देखें कूटनीति
Elon musk
स्टारलिंक को लेकर एलन मस्क ने अंबानी को घेरा
दोनों संदिग्ध जमानत पर रिहा हैं (Photo-Reuters)
ब्रिटेन के अमेरिकी सैन्य एयरबेस में घुसे 2 संदिग्ध, आखिर क्या था मकसद?
13 हत्याओं के दोषी आतंकी को फांसी मिलेगी (Photo-File)
13 सैनिकों की हत्या करने वाले आतंकी को मिलेगी फांसी, अब लाइवस्ट्रीम पर विवाद

एरी शहर प्रशासन ने शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि गोलीबारी का संदिग्ध हमलावर मर चुका है. प्रशासन ने यह भी कहा कि आम लोगों के लिए अब कोई खतरा नहीं है. गवर्नर जोश शापिरो ने शनिवार को कहा कि उन्होंने एरी की मेयर डारिया डेवलिन को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है. हालांकि, गोलीबारी के पीछे की वजह और घटना से जुड़ी अन्य जानकारियां अभी सामने नहीं आई हैं. एरी शहर पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग से करीब 206 किलोमीटर उत्तर में स्थित है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में मास शूटिंग... अंधाधुंध गोलीबारी में 9 लोगों की मौत, हमलावर भी ढेर |
    कभी बच्चों संग, कभी IPL के बाद... प्रेमानंद महाराज के दरबार पहुंचे विराट-अनुष्का |
    दिल्ली मेट्रो बंदी और कस्टडी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त... अवमानना याचिका पर कल सुनवाई करेगी स्पेशल बेंच |
    Shardiye Navratri 2026: इस दिशा में करें कलश स्थापना, कल सुबह 3 घंटे 53 मिनट रहेगा शुभ मुहूर्त |
    रीढ़ की हड्डी में चोट के बीच जिंदगी को नए नजरिए से देख रहीं नुसरत भरूचा, बोलीं- पिक्चर अभी बाकी है |
    10 Durga Maa Temples in India: ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े दुर्गा मंदिर, इस नवरात्र परिवार के साथ करें माता के दर्शन |
    दिल्ली प्रोटेस्ट: बंगला साहिब में घुसे प्रदर्शनकारी, गुरुद्वारा कमेटी ने जताई आपत्ति |
    IND vs ZIM: भारत के खिलाफ पहली सीरीज के लिए जिम्बाब्वे टीम का ऐलान, आखिर कब और कहां भिड़ेंगी दोनों टीमें |
    'दूसरी बीवी के लिए आ जाना', निकाह के बाद फैजू से बोला दुकानदार, रिएक्शन वायरल |
    दिल्ली में कल भी ट्रैफिक पर असर, 30 रूट पर रहेगा डायवर्जन... घर से निकलने से पहले पढ़ें एडवाइजरी
    Advertisement