पाकिस्तान ने ब्रिटिश राजनयिक को किया तलब, ब्रैडफोर्ड में हुए प्रोटेस्ट पर जताई कड़ी आपत्ति

पाकिस्तान सरकार ने शुक्रवार को इस्लामाबाद में ब्रिटेन के डिप्टी हेड ऑफ मिशन मैट केनेल को दोपहर 2.00 बजे विदेश मंत्रालय तलब किया. यह कार्रवाई ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के पास हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी नागरिक और सैन्य नेतृत्व के खिलाफ दिए गए भड़काऊ बयानों के विरोध में की गई है.

विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने ब्रिटिश राजनयिक को विरोध पत्र (डिमार्च) सौंपा. इस कदम के जरिए पाकिस्तान ने अपनी धरती का इस्तेमाल अस्थिरता फैलाने के लिए न होने देने का आग्रह किया है.

सरकार ने ब्रिटिश अधिकारियों से भड़काऊ बयान देने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.

सैन्य नेतृत्व को दी गई धमकियां

वित्त राज्य मंत्री बिलाल कयानी और गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. कयानी के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में सशस्त्र बलों के प्रमुख को सीधे तौर पर धमकी दी गई है. इस वीडियो में एक महिला किसी शख्स को 'कार में उड़ा देने' की बात कह रही है. यह घटना ब्रैडफोर्ड में हुई, जहां लोग पीटीआई (PTI) के झंडे लिए नजर आ रहे थे. सरकार ने इस घटना को पूरी तरह से 'अस्वीकार्य' और 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया है.

ब्रिटेन को लिखा गया पत्र

पाकिस्तान ने इन भड़काऊ बयानों के खिलाफ ब्रिटिश अधिकारियों को एक औपचारिक पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है. तलाल चौधरी का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि ब्रिटेन अपने कानूनों और न्याय प्रणाली के मुताबिक इन लोगों पर एक्शन लेगा. बिलाल कयानी ने पीटीआई पर राजनीति की आड़ में हिंसा और धमकियां फैलाने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल कर सरकारी संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है. पाकिस्तान अपनी सुरक्षा और सम्मान से समझौता नहीं करेगा.

यूट्यूबर्स की घर वापसी की तैयारी

इस विवाद के बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि सरकार सख्त कदम उठाने वाली है. उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन में बैठकर राज्य के संस्थानों को निशाना बनाने वाले यूट्यूबर्स को पाकिस्तान वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. सरकार का मानना है कि विदेशी जमीन से देश के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को जवाबदेह बनाना जरूरी है. अब ब्रैडफोर्ड की घटना ने तनाव को और बढ़ा दिया है. इस्लामाबाद अब लंदन से ठोस कार्रवाई का इंतजार कर रहा है.

