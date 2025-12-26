पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन अटैक, पांच पुलिसकर्मी और आठ नागरिक घायल

पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बार फिर हमला हुआ है. प्रांत के बन्नू डिवीजन में स्थित लक्की मरवत में दो ड्रोन हमले में कम से कम पांच पुलिसकर्मी और आठ नागरिक घायल हो गए.

और पढ़ें

अधिकारियों के मुताबिक, एक पुलिसकर्मी और एक नागरिक की हालत गंभीर है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए बन्नू ट्रांसफर किया गया है. सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि इलाके में ड्रोन हमले के बाद इस समय भारी गोलीबारी जारी है और सुरक्षाबल हमले का जवाब दे रहे हैं.

इससे पहले मंगलवार को भी खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस को निशाना बनाकर एक हमला किया गया था जिसमें पांच पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी. पाकिस्तानी पुलिस पर विस्फोटक फेंके गए और गोलीबारी की गई. बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में अलगाववादी और इस्लामी उग्रवादी समूह इस तरह के हमले की जिम्मेदारी लेते रहे हैं.

पुलिस वैन पर हमला कैसे हुआ

प्रांत की पुलिस के अनुसार, करक जिले में पुलिसकर्मी एक वैन में यात्रा कर रहे थे, तभी उनकी वैन को पहले एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से निशाना बनाया गया. इसके बाद हमलावरों ने गोलीबारी शुरू कर दी.

Advertisement

अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट और फायरिंग में चार पुलिसकर्मियों और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई. हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी भी संगठन ने नहीं ली है.

खैबर पख्तूनख्वा का यह जिला हाल के सालों में बड़े आतंकी हमलों से काफी हद तक बचा रहा है, ऐसे में इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है.

---- समाप्त ----