'यह एक्ट ऑफ वॉर...', मादुरो को बंधक बनाने पर भड़के ममदानी, सीधे ट्रंप को लगाया फोन

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है. उन्होंने किसी संप्रभु देश पर एकतरफा हमले को 'युद्ध की कार्रवाई' करार देते हुए इसे संघीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया. भारतीय मूल के मेयर ममदानी ने कहा कि उन्होंने इस कार्रवाई के विरोध में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधे बातचीत की है.

सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, 'किसी संप्रभु राष्ट्र पर एकतरफा हमला युद्ध की कार्रवाई है और यह संघीय व अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है.' वेनेजुएला की राजधानी काराकस में शनिवार को हुए बड़े अमेरिकी सैन्य अभियान के दौरान निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लिया गया. ट्रंप के अनुसार, दोनों पर न्यूयॉर्क में आपराधिक मुकदमे चलाए जाएंगे. उन्होंने यह भी ऐलान किया कि मादुरो को सत्ता से हटा दिया गया है और अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला का संचालन करेगा.

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ममदानी ने कहा, 'सत्ता परिवर्तन की यह खुली कोशिश सिर्फ विदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर न्यूयॉर्क पर भी पड़ेगा. यहां रहने वाले हजारों वेनेजुएलाई नागरिकों की सुरक्षा मेरी प्राथमिकता है.' उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन हालात पर नजर रखेगा और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगा. एक प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला को अस्थायी नियंत्रण में ले रहा है. उन्होंने कहा, 'जब तक सुरक्षित, उचित और विवेकपूर्ण सत्ता हस्तांतरण नहीं हो जाता, हम देश का संचालन करेंगे.'

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यह जोखिम नहीं ले सकता कि वेनेजुएला की सत्ता किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाए, जो वहां की जनता के हितों का ध्यान न रखे. ट्रंप ने आगे बताया कि इस प्रक्रिया के तहत अमेरिका की प्रमुख तेल कंपनियां वेनेजुएला में एंट्री करेंगी और वहां के जर्जर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर का पुनर्निर्माण करेंगी. विशेषज्ञों के मुताबिक, इस प्रक्रिया में कई साल लग सकते हैं. गौरतलब है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है.

अमेरिका ने निकोलस मादुरो पर उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस, बेटे और तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर ड्रग तस्करी की साजिश रचने का आरोप लगाया है. मादुरो पर नार्को-टेररिज्म, कोकीन तस्करी, मशीन गन और विनाशकारी हथियार रखने तथा उनसे जुड़ी साजिशों समेत चार आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं. हालांकि, वेनेजुएला ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा की है. वेनेजुएला का आरोप है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह कार्रवाई देश के विशाल तेल भंडार और प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने और उन्हें लूटने की मंशा से प्रेरित है.

