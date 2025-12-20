PHOTOS: जेफरी एप्सटीन फाइल से ट्रंप का नाम गायब, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की कई तस्वीरें वायरल

अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने शुक्रवार को दिवंगत फाइनेंसर और दोषी यौन अपराधी जेफरी एप्सटीन से जुड़े सैकड़ों हजार पन्नों के दस्तावेज सार्वजनिक किए. इन फाइलों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लगभग कोई जिक्र नहीं है, जबकि पूर्व डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का नाम और तस्वीरें बार-बार सामने आई हैं.

डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश ने बताया कि कांग्रेस की समयसीमा के तहत शुक्रवार को "कई लाख" दस्तावेज जारी किए गए हैं, जबकि आने वाले हफ्तों में और फाइलें सार्वजनिक की जाएंगी. जारी फाइल में एप्सटीन से जुड़े कई कानून प्रवर्तन जांचों के सबूत, तस्वीरें और दस्तावेज शामिल हैं.

एक तस्वीर में बिल क्लिंटन को गिसलेन मैक्सवेल के साथ स्विमिंग पूल में देखा गया है, जबकि एक अन्य फोटो में क्लिंटन माइकल जैक्सन के साथ नजर आते हैं, जहां सुप्रीम्स की गायिका डायना रॉस भी मौजूद हैं.

इन दस्तावेजों में ट्रंप का नाम न होना खासा चर्चा का विषय है, क्योंकि 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में एप्सटीन के साथ उनके सामाजिक संबंधों के रिकॉर्ड पहले सामने आ चुके हैं. फरवरी में जारी शुरुआती दस्तावेजों में ट्रंप का नाम एप्सटीन के निजी विमान की फ्लाइट लॉग्स में दर्ज था.

राजनीतिक दबाव के बाद, ट्रंप ने 19 नवंबर को एक कानून पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत न्याय विभाग को एप्सटीन से जुड़े अधिकतर दस्तावेज 30 दिनों के भीतर सार्वजनिक करने थे. व्हाइट हाउस ने इसे प्रशासन की "सबसे पारदर्शी" कार्रवाई बताया. व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने एप्सटीन पीड़ितों के लिए डेमोक्रेट्स से कहीं अधिक किया है.

वहीं, बिल क्लिंटन के प्रवक्ता ने साफ किया कि यह जांच क्लिंटन के खिलाफ नहीं है. उन्होंने कहा कि 20 साल पुरानी धुंधली तस्वीरें जारी करने से सच्चाई नहीं बदलेगी.

न्याय विभाग के मुताबिक, इन फाइलों की समीक्षा के दौरान एप्सटीन या उनके परिवार से जुड़े 1,200 से अधिक पीड़ितों की पहचान की गई है. पीड़ितों के वकीलों से नाम साझा करने को कहा गया था, जिसके बाद यह आंकड़ा सामने आया.

