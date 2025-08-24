'हो सकता है लंदन में...', ब्रिटेन के किंग चार्ल्स की पहली पत्नी डायना का जेफरी एपस्टीन से कनेक्शन का दावा

अमेरिका में इन दिनों बाल यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन का नाम खासा चर्चा में है, जिससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक के तार जुड़े होने का दावा किया जा रहा है. इन सभी दावों का सोर्स रही है उसकी एक सहयोगी घिसलेन मैक्सवेल, जो फिलहाल नाबालिगों की सेक्स-ट्रैफिकिंग के आरोप में 20 साल की सजा काट रही है. अब उसका दावा है कि हो सकता है कि प्रिंसेस डायना और एपस्टीन के बीच भी मुलाकात हुई हो.

प्रिंसेस डायना, ब्रिटेन के मौजूदा किंग चार्ल्स-III की पहली पत्नी थी, जिसकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी. अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा जारी इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट में मैक्सवेल ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश से बातचीत में कहा कि वह श्योर नहीं है कि एपस्टीन और डायना की मुलाकात हुई थी या नहीं, लेकिन संकेत मिलते हैं कि शायद उन्हें मिलवाने की कोशिश की गई थी.

मैक्सवेल ने बताया कि एपस्टीन 2000 के दशक की शुरुआत में लंदन में रह रहा था और कुछ फैन्सी लोगों के साथ जुड़ा था. इनमें डायना की करीबी रोजा मोंकटन और उनके पति, पत्रकार डॉमिनिक लॉसन भी शामिल थे.

प्रिंसेस डायना की मौत अगस्त 1997 में हुई

मैक्सवेल ने कहा, "मुझे नहीं पता कि एपस्टीन डायना के साथ बैठा था या उनसे मिला था. मुझे लगता है कि इवेंट रोजा ने आयोजित किया था. शायद डायना को उसके लिए डेट के तौर पर सेट किया जा रहा था, लेकिन मैं डायना के बारे में गलत नहीं बोलना चाहती." रोजा के बारे में कहा जा रहा है कि वह प्रिंसेस डायना की दोस्त थीं.

हालांकि, उसने यह भी साफ किया कि उसने कभी एपस्टीन को किसी (ब्रिटिश) रॉयल मेंबर से नहीं मिलवाया. गौरतलब है कि प्रिंसेस डायना की मौत अगस्त 1997 में हो गई थी, जबकि मैक्सवेल का जिक्र शुरुआती 2000 के दशक का है. यह भी बता दें कि प्रिंसेस डायना और किंग चार्ल्स का 1992 में तलाक हो गया था.

'राष्ट्रपति ने कभी किसी के साथ अनुचित व्यवहार नहीं किया', ट्रंप को लेकर किया दावा

एपस्टीन की सहयोगी का यह बयान उस समय आया है जब एपस्टीन केस को लेकर अमेरिका में जस्टिस डिपार्टमेंट पर कई सवाल उठ रहे हैं. डेमोक्रेट्स और ट्रंप के कुछ कंजरवेटिव समर्थक दोनों ही आरोप लगा रहे हैं कि एपस्टीन से जुड़ी फाइलें रोकी जा रही हैं. मैक्सवेल ने यह भी कहा कि उसने कभी डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी गलत सेटिंग में नहीं देखा. उसका कहना था, "प्रेसीडेंट ने कभी किसी के साथ अनुचित व्यवहार नहीं किया."

