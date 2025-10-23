scorecardresearch
 

Feedback

'नामी-गिरामी प्रधानमंत्री ने रेप किया...', जेफरी एपस्टीन की सर्वाइवर ने आत्मकथा में खुलासा कर तहलका मचा दिया

वर्जीनिया गिफ्रे के हवाले से 'नोबडीज गर्ल' में रोंगटे खड़े कर देने वाले विवरण दर्ज है. इस किताब में एपस्टीन सेक्स स्कैंडल की सर्वाइवर वर्जीनिया कहती हैं कि उस 'नामी-गिरामी प्रधानमंत्री' ने बार-बार मेरा गला दबाया जब तक कि मैं बेहोश नहीं हो गई और मुझे अपनी जान के लिए डरते हुए देखकर उसे खुशी हुई.

Advertisement
X
वर्जीनिया गिफ्रे की यौन शोषण की दुखद दास्तान पुस्तक में रिलीज हुई है. (Photo: Reuters)
वर्जीनिया गिफ्रे की यौन शोषण की दुखद दास्तान पुस्तक में रिलीज हुई है. (Photo: Reuters)

जेफरी एपस्टीन सेक्स कांड की मुखर सर्वाइवरों में से एक रही वर्जीनिया गिफ्रे की कहानी पर आधारित पुस्तक अमेरिका और यूरोप में बवंडर लेकर आई है. वर्जीनिया गिफ्रे की मौत के बाद बाजार में आ रही पुस्तक नोबॉडीज गर्ल (Nobody’s Girl) जेफरी एपस्टीन और उसके सेक्स सिंडिकेट के कारनामों की दास्तान है. इस पुस्तक में वर्जीनिया गिफ्रे के हवाले से दावा किया गया है कि एक 'नामी-गिरामी प्रधानमंत्री' ने उनके साथ रेप किया था. 

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में उनकी मृत्यु के छह महीने बाद प्रकाशित इस संस्मरण में दुनिया भर के शक्तिशाली पुरुषों के हाथों वर्षों तक चले यौन शोषण, जबरदस्ती और तस्करी का बेबाक विवरण दिया गया है. 

इस संस्मरण में गिफ्रे बताती हैं कि कैसे एपस्टीन ने उसे तस्करी के जरिये अपने कैद में किया फिर उसके कई प्रभावशाली सहयोगियों ने उनका यौन शोषण किया. किताब में सबसे चौंकाने वाले दावों में से एक, एक अनाम "जाने-माने प्रधानमंत्री" से जुड़ा है. वर्जीनिया ने इस 'अनाम पीएम' पर बेरहमी से पिटाई और बलात्कार का आरोप लगाया है. 

सम्बंधित ख़बरें

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क (दाएं) ट्रंप सहयोगी स्टीव बैनन (बाएं) के साथ बैठे हुए. (Photo: Reuters)
एपस्टीन फाइल्स में मस्क, पीटर थिल जैसे नाम... US पॉलिटिक्स में हड़कंप 
Donald Trump
क्या ट्रंप ने एपस्टीन को लिखा था 'अश्लील पत्र'? डेमोक्रेट्स ने जारी किया लेटर, व्हाइट हाउस ने खारिज किया दावा 
ट्रंप और एपस्टीन की मूर्ति देखकर क्यों चौंके अमेरिकी (Photo: Scrrengrab)
सीक्रेट हैंडशेक.... वॉशिंगटन में रातोरात किसने लगाई ट्रंप और एपस्टीन की मूर्ति? 
Elon Musk
'जेफ्री एपस्टीन ने मुझे बुलाया था लेकिन...', रिपोर्ट्स में किए जा रहे दावों पर क्या बोले मस्क? 
Diana Epstein
'हो सकता है लंदन में...', ब्रिटेन के किंग चार्ल्स की पहली पत्नी डायना का जेफरी एपस्टीन से कनेक्शन का दावा 

गिफ्रे इस साल की शुरुआत में अपनी मृत्यु से पहले पुरस्कार विजेता पत्रकार और लेखिका एमी वालेस के साथ मिलकर "नोबडीज़ गर्ल: अ मेमॉयर ऑफ़ सर्वाइविंग एब्यूज़ एंड फाइटिंग फ़ॉर जस्टिस" नाम के संस्मरण पर काम कर रही थीं.

Advertisement

एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार 400 पृष्ठों वाली यह पुस्तक 21 अक्टूबर को बाजार में आई है. 

गिफ्रे ने इस कथित घटना का विस्तृत विवरण दिया और बताया कि कैसे "उनका इस्तेमाल किया गया और उन्हें अपमानित किया गया और कई बार तो उनका गला घोंटा गया उन्हें पीटा गया और खून से लथपथ कर दिया गया." उन्होंने लिखा कि उन्हें डर था कि वह "एक यौन दासी के रूप में मर जाएंगी."

...वो और उत्तेजित हो गया

गिफ्रे की दास्तान विवरण के अनुसार यह हमला एपस्टीन के निजी कैरिबियाई द्वीप पर हुआ था जब वह 18 वर्ष की थीं. गिफ्रे ने लिखा, "उसने बार-बार मेरा गला दबाया जब तक कि मैं बेहोश नहीं हो गई और मुझे अपनी जान के लिए डरते हुए देखकर उसे खुशी हुई. जब उसने मुझे चोट पहुंचाई तो वो प्रधानमंत्री हंसा और जब मैंने उससे रुकने की विनती की तो वो और उत्तेजित हो गया."

उन्होंने कहा कि उन्होंने एपस्टीन से विनती की कि उन्हें उस राजनेता के पास वापस न भेजें, लेकिन उन्होंने उनकी विनती ठुकरा दी और कथित तौर पर ठंडे स्वर में कहा, "कभी न कभी तो तुम्हें यह सब झेलना पड़ेगा."

उनके संस्मरण के अमेरिकी एडिशन में कथित अपराधी को "एक प्रसिद्ध प्रधानमंत्री" बताया गया है, जबकि ब्रिटिश संस्करण में कथित तौर पर उन्हें "पूर्व मंत्री" बताया गया है. इस आरोपी राजनेता की पहचान उजागर नहीं की गई. 

Advertisement

प्रिंस एंड्रयू पर आरोप

गिफ्रे के संस्मरण ने प्रिंस एंड्रयू को फिर से सुर्खियों में ला दिया है. उन्होंने प्रिंस पर किशोरावस्था में उन पर हमला करने का आरोप लगाया और दावा किया कि जब वह अदालत में उनसे लड़ रही थीं, तब उनके सहयोगियों ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की थी.

गिफ्रे ने लिखा, "इतने लंबे समय तक मेरी विश्वसनीयता पर संदेह करने के बाद प्रिंस एंड्रयू की टीम ने मुझे परेशान करने के लिए इंटरनेट ट्रोल्स को भी नियुक्त करने की कोशिश की." "ड्यूक ऑफ यॉर्क को भी मुझसे सार्थक माफ़ी मांगनी चाहिए."

प्रिंस एंड्रूयू ने इन आरोपों से लगातार इनकार किया और कहा कि वह गिफ्रे से कभी नहीं मिले. इसके बावजूद प्रिंस एंड्रयू ने 2022 में अदालत के बाहर एक समझौता किया, जिसकी कीमत कथित तौर पर लाखों डॉलर थी.

विवाद को और बढ़ाते हुए ब्रिटिश मीडिया ने हाल ही में पुराने ईमेल उजागर किए. जिनमें दावा किया गया था कि एंड्रयू का एपस्टीन के साथ संपर्क उससे भी ज़्यादा समय तक चला जितना उसने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था. 2011 के एक संदेश में उन्होंने कथित तौर पर एपस्टीन को लिखा था, "ऐसा लगता है कि हम दोनों इसमें साथ हैं और हमें इससे ऊपर उठना होगा. वरना, संपर्क में रहो और हम जल्द ही कुछ और करेंगे!"

Advertisement

कौन था जेफरी एपस्टीन और क्या था उसका कांड?

वर्जीनिया गिफ्रे के हवाले से 'नोबॉडीज गर्ल' में रोंगटे खड़े कर देने वाले विवरण दर्ज है. इस किताब में एपस्टीन सेक्स स्कैंडल की सर्वाइवर वर्जीनिया कहती हैं कि उस 'नामी-गिरामी प्रधानमंत्री' ने बार-बार मेरा गला दबाया जब तक कि मैं बेहोश नहीं हो गई और मुझे अपनी जान के लिए डरते हुए देखकर उसे खुशी हुई. 

जेफरी एपस्टीन (1953-2019) अमेरिका का एक अमीर बिजनेसमैन था. इस शख्स को बच्चों के यौन शोषण और यौन तस्करी के लिए दोषी ठहराया गया. इसने न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में संपत्तियां रखीं और हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों जैसे बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के साथ संबंध बनाए. 2008 में उसे फ्लोरिडा में बच्चों के साथ अवैध यौन गतिविधियों के लिए दोषी ठहराया गया और वह 13 महीना जेल में रहा.

 2019 में उसे न्यूयॉर्क में यौन तस्करी के आरोपों पर गिरफ्तार किया गया, लेकिन जेल में रहते हुए उसने आत्महत्या कर ली. उसकी मौत ने व्यापक जांच और साजिश के सिद्धांतों को जन्म दिया. इसकी साथी घिस्लेन मैक्सवेल को 2021 में यौन तस्करी में दोषी ठहराया गया. एपस्टीन का अतीत, उसके यौन शोषण से जुड़ी कहानियां अमेरिका और यूरोप में चर्चा में है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Mahua Chunav
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Advertisement