'जयशंकर खुद मेरे पास आए और मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया...', ढाका में हुई मीटिंग पर पाकिस्तानी संसद के स्पीकर का दावा

बांग्लादेश के ढाका में 31 दिसंबर को विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तानी संसद के स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की थी. दोनों नेताओं की हैंडशेक करते तस्वीरें दोनों मुल्कों में जमकर वायरल हुई थीं. अब इस मुलाकात पर पाकिस्तानी स्पीकर का बयान आया है.

पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (PMLN) के नेता और पाकिस्तानी संसद के स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि वह (जयशंकर) खुद मेरे पास चलकर आए और मुझे हैलो कहा. उन्होंने मुस्कान के साथ मुझसे हाथ मिलाया. जैसे ही मैंने अपना परिचय देना चाहा. उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, आपको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है.

सादिक ने बताया कि जयशंकर जैसे ही उस मीटिंग रूम में दाखिल हुए. वह पहले नेपाल, भूटान और मालदीव के डेलिगेशन से मिले और फिर मेरे पास आए. वह जानते थे कि वह क्या कर रहे हैं. उस रूम में और भी लोग थे. उनके चेहरे पर मुस्कान थी और वह क्या कर रहे हैं, उससे भलीभांति वाकिफ थे.

बता दें कि जयशंकर और सादिक के हैंडशेक करती तस्वीरें सादिक के ऑफिस की ओर से शेयर की गईं, जिन्हें बाद में मुहम्मद यूनुस ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर भी पोस्ट किया.

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक और विदेश मंत्री जयशंकर ने बुधवार को ढाका में मुलाकात की थी. जयशंकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को अंतिम विदाई देने ढाका गए थे, जहां अयाज से उनकी मुलाकात हुई.

पिछले साल अप्रैल महीने में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते रसातल तक पहुंच गए थे. इस हमले में 26 भारतीयों की हत्या कर दी गई थी. इस हमले के लिए भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था. दोनों मुल्कों के बीच तनाव बढ़ा तो भारत ने सात मई की आधीरात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया.

इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकियों और उनके ठिकानों को टारगेट किया गया. पाकिस्तान ने भी जवाबी हमला किया, जिसे भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम कर दिया. चार दिन तक चली इस जंग के बीच दोनों देशोें के बीच सीजफायर हुआ. लेकिन हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं.

