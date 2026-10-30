scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बोस्निया में इटली का चिनूक हेलिकॉप्टर क्रैश, 4 जवानों की मौत, 11 घायल

बोस्निया और हर्जेगोविना में 29 अक्टूबर 2026 को इटली के सैन्य हेलिकॉप्टर CH-47 चिनूक की दुर्घटना में चार सैनिकों की मौत हो गई जबकि 11 घायल हुए. EUFOR ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि घायल सैनिकों का इलाज जारी है.

Advertisement
X
EUFOR के मुताबिक दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है.
EUFOR के मुताबिक दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है.

बोस्निया और हर्जेगोविना में गुरुवार शाम इटली का एक सैन्य हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में चार सैन्यकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य घायल हो गए. यूरोपीय संघ बल (EUFOR) ने हादसे की पुष्टि की है. दुर्घटना उस समय हुई, जब CH-47 चिनूक हेलिकॉप्टर नियमित प्रशिक्षण अभियान पर था. EUFOR के मुताबिक, हादसा 29 अक्टूबर 2026 को बोस्निया और हर्जेगोविना के ब्रचको के पास गोरिसे इलाके में हुआ. EUFOR के जनसंपर्क कार्यालय ने बयान जारी कर बताया कि दुर्घटना में घायल सभी 11 सैन्यकर्मियों की हालत स्थिर है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

हादसे के बाद मौके पर पहुंचीं बचाव टीमें
दुर्घटना की सूचना मिलते ही बोस्निया और हर्जेगोविना की आपातकालीन सेवाएं और EUFOR की संपर्क एवं निगरानी टीम के सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे. बचावकर्मियों ने हादसे में प्रभावित सैन्यकर्मियों को बाहर निकाला और उन्हें ब्रचको के मेडिकल सेंटर्स तक पहुंचाया.

EUFOR ने स्पष्ट किया है कि इस दुर्घटना में किसी भी नागरिक को चोट नहीं आई है. इसके अलावा नागरिक बुनियादी ढांचे, संपत्ति या वाहनों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.

हादसे की वजह जानने के लिए जांच शुरू
EUFOR ने बताया कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों की पुष्टि होने के बाद आगे की जानकारी साझा की जाएगी. संगठन ने लोगों से अपील की है कि वे दुर्घटना में शामिल सैन्यकर्मियों की पहचान और राष्ट्रीयता को लेकर किसी तरह की अटकलें न लगाएं और न ही भ्रामक सूचनाएं फैलाएं. EUFOR ने नागरिकों से केवल ऑफिशियल मीडियम से जारी जानकारी पर भरोसा करने को कहा है.

Advertisement

हादसे पर दुख जताते हुए EUFOR ने मृतकों के परिजनों और दोस्तों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. दुर्घटनाग्रस्त हेलिकॉप्टर बोस्निया और हर्जेगोविना में यूरोपीय संघ के शांति मिशन EUFOR के तहत संचालित हो रहा था. इस मिशन की कमान इटली के पास है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj Ka Panchang, 30 October 2026: 30 अक्टूबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 30 October 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 30 October 2026: मीन राशि वाले आज व्यापार में फैसले सोच समझ कर करें, जानें जरूरी टिप |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 30 October 2026: कुंभ राशि वाले आज अपनी सोच को सकारात्मक रखें, सेहत ठीक रहेगी |
    Aaj Ka Makar Rashifal 30 October 2026: मकर राशि वाले आज इस चीज का करें दान, व्यापार के क्षेत्र में स्थिति अनुकूल रहेगी |
    Aaj Ka Dhanu Rashifal 30 October 2026: धनु राशि वाले आज वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें, शुभ रंग-गुलाबी |
    Aaj Ka Vrishchik Rashifal 30 October 2026: वृश्चिक राशि वालों को आज करियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, करें ये एक उपाय |
    बोस्निया में इटली का चिनूक हेलिकॉप्टर क्रैश, 4 जवानों की मौत, 11 घायल |
    Aaj Ka Tula Rashifal 30 October 2026: तुला राशि वालों के लिए आज अचानक पैसा आने के योग हैं, जानें जरूरी टिप |
    Aaj Ka Kanya Rashifal 30 October 2026: कन्या राशि वालों को आज धन की प्राप्ति होगी, जाने कैसी रहेगी सेहत
    Advertisement