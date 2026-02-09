scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'क्या पाकिस्तान रच रहा कोई बड़ी साजिश?' भारत के खिलाफ मोहसिन नकवी की गीदड़भभकी

इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद में हुए आत्मघाती धमाके में कई लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का भड़काऊ और उकसावे वाला बयान सामने आया है. उन्होंने "भारत को जवाब मिलेगा" जैसी टिप्पणी की है.

Advertisement
X
मोहसिन नकवी ने भारत को लेकर धमकी भरी बातें की है. (Photo- ITG)
मोहसिन नकवी ने भारत को लेकर धमकी भरी बातें की है. (Photo- ITG)

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक बड़ा "आतंकी हमला" हुआ, जिसमें दर्जनों लोगों की जान चली गई. इस घटना के बाद न सिर्फ सुरक्षा पर सवाल उठे, बल्कि पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के बयान ने भी नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है. उन्होंने भारत को लेकर धमकी भरी टिप्पणी की है. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि "भारत को जवाब मिल जाएगा."

इस्लामाबाद के टर्लाई कलां इलाके में स्थित खदीजा तुल कुबरा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के दौरान आत्मघाती हमला हुआ था. धमाका इतना जोरदार था कि इसकी चपेट में आने से 31 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए.

यह भी पढ़ें: 'दूसरों पर दोष मढ़कर खुद को धोखा दे रहा पाकिस्तान', इस्लामाबाद मस्जिद विस्फोट पर बोला भारत

सम्बंधित ख़बरें

31 people died in a suicide blast during Friday prayers at a Shia mosque in Islamabad
'खुद को धोखा दे रहा पाकिस्तान', इस्लामाबाद मस्जिद विस्फोट पर बोला भारत
इस्लामाबाद में ब्लास्ट धमाके में किसका हाथ?
Islamabad Mosque Blast
कश्मीर के नाम पर हिंदुस्तान में 'साजिश' रचने वाले पाकिस्तान में किसने किया धमाका?
जुमे की नमाज के दौरान इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में धमाके के बाद अफरा-तफरी (Photo: Reuters)
सुसाइड बॉम्बर की एंट्री और धमाका... PAK में मस्जिद ब्लास्ट की इनसाइड स्टोरी
मार्गल्ला की पहाड़ियां और बेमिसाल वास्तुकला, जानें क्यों मशहूर है इस्लामाबाद

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तब बताया कि, मस्जिद के सुरक्षा गार्डों ने संदिग्ध हमलावर को रोकने की कोशिश की. हमलावर ने पहले उन पर गोली चलाई और फिर नमाजियों के बीच खुद को उड़ा लिया. उन्होंने तब यह दावा किया था कि हमलावर का अफगानिस्तान से आना-जाना रहा था.

बाद में आतंकी संगठन आईएसआईएल (ISIS) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली. उसने अपने टेलीग्राम चैनल पर हमलावर की तस्वीर भी जारी की. इससे पहले भी पाकिस्तान में शिया समुदाय को निशाना बनाकर ऐसे हमले किए जाते रहे हैं, जिनका आरोप इस संगठन से जुड़े गुटों पर लगाया जाता रहा है. हालांकि, अब मोहसिन नकवी ने ही भारत को लेकर धमकियों भरी बातें करनी शुरू कर दी है.

Advertisement

मोहसिन नकवी ने क्या कहा?

इस्लामाबाद में हमले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार ने पुराने दौर का जिक्र करते हुए सवाल किया कि "क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ किसी और तरीके से जवाब देगा?" इस पर मोहसिन नकवी ने सीधे आरोपों से इनकार किया और कहा कि पाकिस्तान ने कभी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया. उन्होंने यह भी कहा कि "उन्हें जवाब मिल जाएगा", जिससे बहस छिड़ गई.

यह भी पढ़ें: 'गार्ड ने रोका तो सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया', इस्लामाबाद धमाके में अब तक क्या-क्या पता चला

मोहसिन नकवी ने कहा- 'भारत को जवाब मिलेगा'

इस्लामाबाद ब्लास्ट और भारत को लेकर पूछे गए सवाल पर पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पहले कुछ देर मुस्कुराते हुए प्रतिक्रिया दी और कहा, "पाकिस्तान ने कभी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया है." उन्होंने दावा किया कि "पाकिस्तान अपनी तरफ से उचित तरीके से जवाब देता रहा है और मई में भी इसका उदाहरण देखने को मिला." नकवी ने आगे कहा कि आगे भी "उन्हें जवाब मिल जाएगा", जिसके बाद उनके इस बयान पर नई बहस शुरू हो गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement